Sân bay Phú Quốc bổ sung nhiều hạng mục để mở rộng hệ sinh thái hàng không

Theo phương án điều chỉnh, quy mô khu vực quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc còn khoảng 1.040,43 ha, giảm so với 1.050,1 ha trong quy hoạch được phê duyệt trước đó do làm rõ phần diện tích dành cho tuyến đường sắt nhẹ LRT trong phạm vi sân bay.
Một trong những thay đổi đáng chú ý là năng lực sân đỗ máy bay được điều chỉnh tăng đáng kể. Khu vực sân đỗ trước Nhà ga T2 và sân đỗ hiện hữu được bố trí khoảng 42 vị trí, tăng 12 vị trí so với phương án trước. Đồng thời, quy hoạch bổ sung khu sân đỗ giữa T1 và nhà khách VIP, hàng không chung với khoảng 45 vị trí.
Cùng với sân đỗ, các công trình phục vụ kỹ thuật và khai thác tàu bay cũng được điều chỉnh. Khu hangar sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay phía Bắc được mở rộng từ khoảng 24,7 ha lên 30,4 ha, tăng 5,7 ha. Cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không từ vị trí phía Đông Nam được chuyển lên phía Bắc, với diện tích khoảng 7,2 ha.
Nhà máy cung cấp suất ăn hàng không cũng được bố trí lại, từ khu vực phía Nam sân bay về phía Đông Nam Nhà ga T2, gần hơn với khu vực khai thác hành khách và sân đỗ. Cách tổ chức này đưa các hạng mục phục vụ tàu bay như bảo dưỡng, nhiên liệu, suất ăn và dịch vụ mặt đất vào cùng một cấu trúc quy hoạch.
Quy hoạch điều chỉnh đồng thời mở rộng không gian thương mại, dịch vụ. Khoảng 51 ha đất tại phía Nam sân bay và phía Nam khu vực nhà khách VIP, hàng không chung được dành cho khách sạn, thương mại và dịch vụ, cùng với văn phòng cho thuê và trung tâm điều hành các hãng hàng không.
Đáng chú ý, phương án mới bổ sung khoảng 12,6 ha đất dành cho cơ sở đào tạo hàng không tại quỹ đất dự phòng phía Bắc sân bay. Đây là cấu phần chưa được thể hiện trong quy hoạch năm 2025.
Việc bổ sung khu đào tạo tạo thêm một mắt xích trong cấu trúc phát triển dài hạn của sân bay, bên cạnh các hạng mục khai thác trực tiếp. Quỹ đất này có thể phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực hàng không khi quy mô khai thác tại Phú Quốc tiếp tục được mở rộng, bao gồm các lĩnh vực khai thác, kỹ thuật, bảo dưỡng và dịch vụ hàng không.
Quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt trong bối cảnh dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được triển khai với quy mô lớn. Dự án có quy mô khoảng 1.050 ha, giai đoạn 1 được thiết kế phục vụ 20-24 triệu lượt hành khách mỗi năm vào năm 2030.
Được biết, tại công trường, Nhà ga T2 đang triển khai các hạng mục hoàn thiện mặt ngoài, hệ mái và không gian bên trong. Phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%, công tác xây trát và hoàn thiện đạt khoảng 95%, trong khi hệ thống xử lý hành lý đạt khoảng 60%, theo báo cáo cập nhật tháng 9/2026.
Ngoài nhà ga, đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành và bay hiệu chuẩn ngày 27/7, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 30/9. Nhà ga VIP và Nhà máy Suất ăn Hàng không Phú Quốc cũng đang được triển khai theo các mốc tiến độ riêng, hướng tới hoàn thiện trước thời điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Việc điều chỉnh quy hoạch lần này tạo cơ sở để các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khai thác, dịch vụ và đào tạo được tổ chức trong cùng một tổng thể, đồng thời dành dư địa cho việc mở rộng hoạt động hàng không tại Phú Quốc trong giai đoạn đến năm 2050.
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