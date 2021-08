Cùng ngắm những hộp bánh Trung thu 5 sao của mùa đoàn viên

Chiếm số lượng lớn trên thị trường bánh trung thu thời điểm hiện tại là các sản phẩm bánh cao cấp, do các khách sạn sản xuất, phục vụ nhu cầu thưởng thức, biếu tặng của người tiêu dùng. Không chỉ được đầu tư vào chất lượng sản phẩm với đa dạng hương vị, kiểu dáng mà hình thức, mẫu mã sản phẩm cũng được đầu tư, chú trọng. Kèm theo đó là hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho các sản phẩm bánh trung thu được áp dụng để mang Tết đoàn viên đến với từng gia đình người Việt.

KHÁCH SẠN PAN PACIFIC HÀ NỘI

Mùa trăng năm nay, Pan Pacific Hà Nội mang đến câu chuyện đầy thú vị với bộ sưu tập bánh Trung thu "Liên Ngư Vọng Nguyệt" với mong muốn người nhận có thể tận hưởng vẻ đẹp viên mãn đêm rằm theo cách trọn vẹn nhất.

Nổi bật trên nền chất liệu giấy gấm cao cấp phối hoa văn chìm và chốt vàng tinh tế, hình ảnh "Liên Ngư"- đôi cá chép bơi trong hồ sen hút trọn ánh nhìn nhờ kỹ thuật khắc nổi dát nhũ trong từng đường nét. Hình tượng cá chép hóa rồng vốn rất gần gũi trong văn hóa dân gian Việt Nam, thể hiện tinh thần cầu tiến, vượt khó và luôn hướng về phía trước.

Nét thi vị của bộ sưu tập còn nằm ở những đường cắt tinh tế cùng sự gắn kết hình ảnh từ phía trong ra bên ngoài nắp hộp, gợi lên câu chuyện đoàn viên khi cả gia đình quây quần bên khung cửa và ngắm nhìn ánh trăng đêm rằm soi chiếu đôi cá trong hồ sen. Đặc biệt, dòng hộp VIP được thiết kế thêm phần tay cầm mạ vàng càng làm tăng độ tinh xảo hiếm có cho tặng phẩm.

Bộ sưu tập bánh Trung thu của Pan Pacific mang chủ đề "Liên Ngư Vọng Nguyệt".

Bên cạnh 11 mẫu hộp mang đến nhiều sự lựa chọn như: hộp 04 bánh nhỏ, hộp 04 bánh lớn, hộp 08 bánh nhỏ, hộp 06 bánh lớn, hộp VIP kèm trà, rượu và nhiều loại quà tặng cao cấp, bộ sưu tập còn phong phú cả về hương vị bánh với 06 loại nhân thượng hạng, bao gồm: trà ô long trứng muối, sô cô la với kem phô mai, giăm bông trứng muối, dưa trứng muối, đậu xanh & hạt chia trứng muối, hạt sen trứng muối.

Đặc biệt, mỗi chiếc bánh của Pan Pacific Hà Nội đều được chế biến thủ công từ nguồn nguyên liệu cao cấp, với trọng lượng và độ ngọt vừa phải (75gram/ bánh nhỏ, 150gram/ bánh lớn) để khi đến tay thực khách sẽ là những chiếc bánh có chất lượng hảo hạng, thơm ngon và tròn vị.

Khách sạn hiện đang có ưu đãi tặng ngay 01 hộp bánh cho mỗi đơn hàng 10 hộp đặt trước 20/08/2021; chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn từ 50 hộp; miễn phí vận chuyển tới một địa chỉ cố định trong bán kính 5km từ khách sạn cho đơn hàng tối thiểu 20 hộp…

Bánh Trung thu được bán tại sảnh chính khách sạn từ ngày 17/07/2021 đến 21/09/2021 với mức giá từ 618.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

KHÁCH SẠN SOFITEL LEGEND METROPOLE HÀ NỘI

Mỗi mùa Trung thu đến, các nghệ nhân Metropole lại có niềm vui mang đến những chiếc bánh truyền thống – niềm tự hào của khách sạn trăm tuổi đất Tràng An. Mùa trăng đoàn viên năm nay, những đầu bếp tài hoa của khách sạn sẽ mang đến những chiếc bánh Trung thu được làm thủ công, không chất bảo quản để lưu giữ hương vị ẩm thực tinh túy của Metropole. Đặc biệt hộp bánh năm nay được thiết kế tinh tế trong hình dáng quyển sách lịch sử với hình ảnh mặt tiền khách sạn trong một đêm đầy sao.

Kết hợp tinh tế giữa công thức truyền thống hơn 100 năm và nét phá cách sáng tạo, bánh Trung thu Metropole 2021 mang tới 6 hương vị đặc trưng: thập cẩm truyền thống; vừng đen và dừa; caramen với quả vả và mứt cam; đậu xanh với mơ và trứng muối; hạt sen và hoa quả sấy; dứa với trà xanh và trứng muối.

Sofitel Legend Metropole luôn tự hào về những chiếc chiếc bánh Trung thu được làm thủ công, không chất bảo quản mang hương vị truyền thống.

Bộ sưu tập bánh Trung thu Metropole Hà Nội năm nay có bốn lựa chọn: hộp bốn bánh (mỗi bánh 250g) có giá 1.980.000 đồng; hộp sáu bánh (mỗi bánh 100g) có giá 1.980.000 đồng; hộp VIP với chi tiết nổi sáu bánh (mỗi bánh 100g), kèm một bánh đặc biệt 250g và một hộp trà sen Metropole có giá 4.660.000 đồng; và hộp VIP sơn mài sáu bánh (mỗi bánh 100g) kèm một bánh đặc biệt 250g và một hộp trà sen Metropole có giá 6.060.000 đồng. Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.

Nhân dịp này, Metropole có chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các đơn hàng trước ngày 22/8/2021: giảm 25% cho các đơn hàng trên 20 hộp (thành viên Accor Plus được giảm thêm 5%), 20% cho các đơn hàng trên 10 hộp (thành viên Accor Plus được giảm thêm 5%). Với các đơn hàng số lượng ít hơn, khách mua 4 hộp được tặng 1 hộp cùng loại. Thành viên Accor Plus có thể lựa chọn mua 4 hộp tặng 1 hộp cùng loại hoặc giảm 10% trên giá bán.

Bánh Trung thu Metropole được bày bán tại L’Epicerie du Metropole từ ngày 5/8 đến 21/9/2021.

KHÁCH SẠN MOVENPICK HÀ NỘI

Thành công với những mùa Trung Thu trước, khách sạn Mövenpick Hà Nội tiếp tục cho ra mắt tới các gia đình Việt bộ sưu tập bánh trung thu cao cấp năm 2021 với ước mong được sống lại mùa Trung Thu xưa, để cảm nhận rõ ràng hơn về những khoảnh khắc tuyệt vời nhất dù là khi quá khứ hay thời hiện đại.

Mang hình ảnh dải lụa bay ngang qua nền trời tinh tú, một mô-típ luôn xuất hiện trong những điển tích xưa như sợi dây kết nối những điều thiêng liêng một cách thi vị. Với khách sạn Mövenpick Hà Nội, đó là khát vọng kết nối các thế hệ và xóa nhòa đi khoảng cách địa lý, nối liền ánh trăng xưa và nay để người người, nhà nhà được quây quần bên nhau.

Ngoài hai hương vị truyền thống của dân tộc Việt Nam là thập cẩm trứng muối và hạt sen trứng muối, các đầu bếp Mövenpick còn sáng tạo thêm những hương vị mới đầy hấp dẫn: Đậu xanh dừa non hạt chia, mè đen trứng muối, matcha trứng muối và táo đỏ phúc bồn tử.

Bánh trung thu năm nay của Mövenpick được sáng tạo thêm những hương vị mới đầy hấp dẫn.

“Những năm trở lại đây xuất hiện nhiều loại bánh trung thu mới trên thị trường, nhiều nhà sản xuất chỉ quan tâm đến phần nhân bánh chạy theo xu hướng tiếp cận người trẻ, nhưng để thực sự tạo ra một chiếc bánh đượm vị tròn ý, mang cả cái mới trong nét truyền thống thì đó mới gọi là nghệ thuật,” bếp trưởng Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Tổng Bếp Trưởng của Khách sạn Mövenpick Hà Nội chia sẻ.

Nhân bánh kết hợp tinh tế táo đỏ và phúc bồn tử là một sản phẩm hoàn toàn mới trên thị trường bánh trung thu hiện nay. Vị ngọt và chua nhẹ, của Táo và Phúc Bồn Tử sẽ mang tới một trải nghiệm mới mẻ, làm hài lòng ngay cả những thực khách khó tính nhất. Đậu xanh, dừa non và hạt chia từ lâu cũng chẳng xa lạ gì với người dân Việt, nhưng tài tình của người sáng tạo ẩm thực là dám đưa tới những sự kết hợp để mang tính đột phá. Nhân bánh được hòa trộn và xay đều tơi xốp, thể hiện sự hài hòa của tạo hóa, có âm, có dương, có đầy đủ thiên nhiên, đất và trời.

Giá bán hộp 6 bánh x 80g từ 786.000 đồng. Giá bán hộp 4 bánh x 150g từ 728.000 đồng.

JW MARRIOTT HÀ NỘI VÀ SHERATON HÀ NỘI

Mỗi mùa Trăng rằm tháng Tám, Marriott Bonvoy - chương trình khách hàng thân thiết của Marriott International - lại háo hức được cùng chia sẻ với khách hàng của mình những hương vị ngọt ngào của tết Trung Thu cổ truyền. Năm nay, Marriott Bonvoy tự hào được góp mảnh trăng tròn vào Tết Trung thu cùng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại 4 khách sạn hàng đầu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Khách sạn JW Marriott Hà Nội, Khách sạn Sheraton Hà Nội, Khách sạn Sheraton Saigon và Le Méridien Sài Gòn

Các đầu bếp của Marriott Bonvoy đã dành nhiều tháng để tuyển chọn và tạo ra các vị bánh trung thu ngon miệng, từ chiếc bánh cổ điển cho đến những biến tấu hiện đại, được đặt trang trọng trong những hộp quà đặc biệt. Đây là món quà hoàn hảo dành tặng cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp trong mùa Trung Thu sắp tới.

Ăn một miếng bánh Trung thu, thưởng thêm một tách trà cổ truyền cùng khách sạn JW Marriott Hà Nội.

Cụ thể, tại thị trường Hà Nội, khách sạn JW Marriott Hà Nội giới thiệu hộp bánh trung thu lấy cảm hứng từ năm Tân Sửu với hình tượng con trâu biểu tượng của làng quê Việt, được in dập trên giấy Dó, cùng hình ảnh cá chép và hoa cúc đại đóa hòa vào nhau một cách trang nhã. Những hình ảnh mộc mạc, gợi nhớ về tuổi thơ của nhiều người dân Việt Nam.

Trong hộp bánh còn có những món quà tặng kèm như trà cổ truyền hay đồ uống ngọt ngào và các khuyến mại như: chiết khấu ưu đãi hấp dẫn khi mua từ 100 hộp trở lên, giảm 15% cho các đơn hàng đặt trước ngày 1/9/2021.

Bộ sưu tập bánh trung thu năm nay của Sheraton Hà Nội gồm sáu vị bánh nướng thủ công độc đáo.

Lấy cảm hứng từ sự tích và vẻ đẹp mơ màng của Hồ Tây ở Hà Nội, thiết kế hộp quà trung thu của khách sạn Sheraton Hà Nội được minh họa bởi đôi bàn tay tài hoa của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Phương An (PAN). Bộ sưu tập "Kim Ngưu Vọng Nguyệt" gồm sáu vị bánh nướng thủ công và hai vị hiện đại là bánh vỏ than tre và vỏ trà xanh đặc biệt.

Bánh có giá từ 859.000 đồng/hộp và áp dụng ưu đãi cho các đơn đặt hàng lớn.