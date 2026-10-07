Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị truy tố vì can thiệp trái pháp luật trong đấu giá đất

Cơ quan điều tra xác định việc can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá khởi điểm Dự án Khu dân cư Quảng Thành đã khiến mức giá được phê duyệt thấp hơn quy định, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan chức năng tiến hành các bước tố tụng trong vụ án "Bầu Đoan". Ảnh: Anninhthudo.vn

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP. Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, 22 bị can bị đề nghị truy tố về 4 tội danh.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Thi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng một số cá nhân bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan điều tra xác định ông Thi có vai trò trong việc tạo điều kiện để Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á tham gia đấu giá và trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Quảng Thành.

CAN THIỆP VÀO QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Thi nhận chỉ đạo liên quan đến chủ trương tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trong quá trình tham gia đấu giá nhằm hỗ trợ nguồn kinh phí cho đội bóng đá Thanh Hóa.

Từ đó, ông Thi yêu cầu ông Lê Phương Nam, khi đó là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, phụ trách công tác định giá đất, “khẩn trương xác định giá để đưa ra đấu giá và quan tâm việc xác định giá đất cho phù hợp”.

Cơ quan điều tra cho rằng ông Nam hiểu việc xác định mức giá “phù hợp” là nhằm tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá với giá thấp, từ đó can thiệp trái pháp luật vào quá trình thẩm định giá khởi điểm của đơn vị tư vấn.

Kết quả ban đầu, giá khởi điểm được xác định ở mức khoảng 230 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Thi - cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Anninhthudo.vn

Trong quá trình thực hiện thủ tục, ông Cao Tiến Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, nhiều lần trao đổi với ông Thi về những khó khăn, chậm trễ trong quá trình đấu giá và đề nghị đẩy nhanh tiến độ đưa dự án ra đấu giá.

Ông Thi sau đó được xác định đã chỉ đạo một số lãnh đạo TP. Thanh Hóa thúc đẩy tiến độ liên quan tới dự án.

Đáng chú ý, tại thời điểm trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để phê duyệt giá khởi điểm, Nghị định số 12/2024/NĐ-CP đã có hiệu lực. Theo kết luận điều tra, nếu xác định đúng quy định, giá khởi điểm của Dự án Khu dân cư Quảng Thành phải ở mức hơn 262,269 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do trước đó đã có hành vi can thiệp vào quá trình xác định giá của đơn vị tư vấn, giá khởi điểm sau cùng được phê duyệt ở mức hơn 245,5 tỷ đồng.

Ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án với giá 255 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định nếu không có việc can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá, mức giá khởi điểm phải hơn 262,269 tỷ đồng. Thiệt hại đối với ngân sách Nhà nước từ hành vi này được xác định hơn 7,269 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cũng xác định ông Nguyễn Văn Thi là người có thẩm quyền ký phê duyệt giá khởi điểm đưa Dự án Khu dân cư Quảng Thành ra đấu giá.

Cùng bị xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá khởi điểm còn có ông Lê Phương Nam và một số cá nhân thuộc cơ quan chuyên môn, đơn vị thẩm định giá.

TRẢ LẠI 200.000 USD SAU KHI CƠ QUAN ĐIỀU TRA XÁC MINH VỤ VIỆC

Theo kết luận điều tra, sau khi Công ty Đông Á trúng đấu giá, ngày 20/1/2025, ông Cao Tiến Đoan đến nhà riêng ông Nguyễn Văn Thi.

Tại đây, ông Đoan được xác định đã để lại một chai rượu và 200.000 USD nhằm “cảm ơn” việc ông Thi hỗ trợ đội bóng.

Nhiều tháng sau, đến ngày 4/9/2025, khi biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh các sai phạm của Công ty Đông Á và Dự án Khu dân cư Quảng Thành, ông Thi tìm cách trả lại số tiền này.

Theo tài liệu điều tra, ông Thi gặp ông Cao Hoàng Đức, con trai ông Cao Tiến Đoan, tại khu vực gần Khu công nghiệp Hoàng Long và trả lại 200.000 USD đã nhận trước đó.

Ông Thi đồng thời hướng dẫn ông Cao Hoàng Đức viết giấy nhận lại tiền với nội dung “ông Thi gửi lại để tài trợ cho đội bóng”.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ngày ghi trên giấy nhận tiền được lùi về ngày 22/2/2025, trong khi việc trả lại tiền thực tế diễn ra vào tháng 9/2025. Kết luận điều tra nhận định việc lập giấy lùi ngày nhằm tránh trách nhiệm có liên quan.

Tài liệu điều tra cũng cho thấy từ khi nhận số tiền ngày 20/1/2025 đến trước ngày 4/9/2025, ông Thi không liên hệ với ông Cao Tiến Đoan hoặc ông Cao Hoàng Đức để trả lại khoản tiền trên.

Ngày 11/9/2025, ông Nguyễn Văn Thi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú về hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện đấu giá Dự án Khu dân cư Quảng Thành.

Quá trình điều tra, ông Thi khai có trao đổi với ông Lê Phương Nam về việc đẩy nhanh tiến độ và xác định mức giá “phù hợp”, nhưng không thừa nhận việc chỉ đạo xác định giá khởi điểm thấp đối với dự án.

Cơ quan điều tra cho rằng lời khai này không phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan.

Ngoài nhóm bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, kết luận điều tra còn đề nghị truy tố các bị can khác về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đối với một số cá nhân khác có liên quan, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.