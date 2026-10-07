Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tuyến bị tuyên mức án 3 năm tù

Tòa phúc thẩm xác định hai cơ sở bệnh viện được đưa vào sử dụng; một số bị cáo là cán bộ chủ chốt, có nhiều thành tích đóng góp cho đơn vị công tác và sự phát triển chung của ngành y tế... từ đó quyết định giảm án cho các bị cáo.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã được đưa vào sử dụng. Ảnh minh họa: VGP.

Chiều 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Tòa phúc thẩm nhận định bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế có sai phạm trong vai trò người đứng đầu, là cơ sở cho các bị cáo khác thực hiện hành vi khác nhau, dẫn đến lãng phí nguồn vốn lớn nên phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi của mình.

Tòa phúc thẩm cũng nhấn mạnh Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đều có văn bản xác nhận việc đầu tư xây dựng dự án là hoàn toàn đúng với chủ trương khám chữa bệnh cho người dân. Hai cơ sở bệnh viện này đã được đưa vào sử dụng và còn khả năng nâng công suất sử dụng. Do đó, các bệnh viện đề nghị tòa án ghi nhận các tình tiết này để giảm nhẹ cho các bị cáo.

Trong vụ án này, tòa phúc thẩm xét thấy một số bị cáo là cán bộ chủ chốt, có nhiều thành tích đóng góp cho đơn vị công tác và sự phát triển chung của ngành y tế. Các bị cáo cũng chịu nhiều áp lực do phải thực hiện 2 dự án lớn và triển khai trong thời kỳ Covid. Một số bị cáo có hạn chế nhất định về chuyên môn xây dựng.

Đặc biệt, các bị cáo tích cực nộp lại số tiền hơn 148 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Điều này thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Trong đó, bị cáo Tiến đã khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền hơn 191 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Như Nguyệt.

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế mức án 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (án sơ thẩm 6 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị tuyên phạt mức án 29 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ (án sơ thẩm 30 năm tù).

Cùng 2 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) bị xử phạt 22 năm tù (án sơ thẩm 25 năm tù). Có 4 bị cáo được chuyển án tù sang án treo. Các bị cáo còn lại cũng được giảm án.

Theo bản án sơ thẩm, thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, các bị cáo chỉ định thầu trái quy định; thực hiện 4 gói thầu khi không thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; chỉ định tư vấn nước ngoài nhưng không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê... khiến nhà nước thất thoát hơn 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu... gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Quá trình triển khai 2 dự án trên, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Thanh tra Chính phủ cũng từng nêu rõ nguyên nhân khách quan của vụ án là do pháp luật đấu thầu, xây dựng có sự thay đổi, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật chậm được ban hành. Ngoài ra, quá trình triển khai 2 dự án có nhiều biến động về nhân sự và phương thức quản lý dự án, ảnh hưởng do dịch Covid 19… Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là trước tiên, cơ bản và chủ yếu do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không đôn đốc, kiểm tra, giám sát.