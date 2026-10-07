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Lao động có hoàn cảnh khó khăn có thể được hỗ trợ 1 - 2,5 triệu đồng dịp Tết

T Thu Hằng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ưu tiên hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm hoặc mất việc làm, mức từ 1 - 2,5 triệu đồng tùy từng đối tượng cụ thể...

Công nhân làm việc tại nhà máy. Ảnh: Thu Hằng.
Công nhân làm việc tại nhà máy. Ảnh: Thu Hằng.

Ngày 7/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Mục tiêu nhằm tạo đợt cao điểm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Ưu tiên hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm việc làm, mất việc làm.

NHIỀU MỨC QUÀ TẶNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo kế hoạch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông người lao động, nơi có nhiều người lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều người lao động phải trực và làm việc vào dịp Tết Nguyên đán.

Mức chi dự kiến 2,5 triệu đồng/suất, trong đó gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Tổng Liên đoàn cũng tham mưu, đề xuất tổ chức các đoàn do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Mức chi dự kiến 1,5 triệu đồng/suất, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Tại địa phương, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được khuyến khích xã hội hóa, kết hợp chi từ nguồn tài chính công đoàn để nâng mức quà tặng hơn mức 1,35 triệu đồng (gồm tiền và hiện vật).

Các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động cân đối nguồn tài chính công đoàn và huy động nguồn lực toàn xã hội đ thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động. Mức tối đa 1 triệu đồng/suất và được chuyn khoản vào số tài khoản của đoàn viên, người lao động.

Trong tổng số quà tặng, dành không quá 15% tặng trực tiếp, gồm tiền và 1 phn quà. Đối với một số đơn vị đặc thù, mức chi có thể cao hơn.

Bên cạnh hoạt động tặng quà, trong dịp Tết, Tổng Liên đoàn cũng sẽ tổ chức các chuyến tàu, chuyến bay đưa đón người lao động về quê đón Tết.

Theo đó, ở cấp Tổng Liên đoàn, đơn vị sẽ hỗ trợ công đoàn một số tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu, 550 vé máy bay hai chiu đưa đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Điểm đến là khu vực min Trung (Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa), khu vực miền Bắc. Việc triển khai được giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện.

Ở cấp địa phương, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, căn cứ nguồn lực thực tế và nhu cầu của đoàn viên, người lao động, phối hợp với doanh nghiệp, người sử dụng lao động và chính quyn địa phương t chức các chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn đ đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Ưu tiên đoàn viên khó khăn, hoặc nhiều năm chưa về quê đón Tết. Mức chi mua vé theo giá thực tế của doanh nghiệp cung cấp vé.

Tại công đoàn cơ sở, các đơn vị phối hợp, huy động nguồn lực của doanh nghiệp, nguồn tài chính công đoàn, và hỗ trợ của công đoàn cấp trên để tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón Tết.

TĂNG CƯỜNG THƯƠNG LƯỢNG VỀ PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG TẾT

Với phương châm: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, Chương trình Tết Sum vầy cũng sẽ được t chức ở các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các công đoàn cơ sở.

Công nhân mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn năm 2026. Ảnh: Ngọc Ánh.
Công nhân mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn năm 2026. Ảnh: Ngọc Ánh.

Chương trình có thể kết hợp tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn”; huy động các nguồn lực xã hội, nhất là của người sử dụng lao động đ chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027”, cũng sẽ được tổ chức, nhằm cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá “0 đồng”, giảm giá, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tặng quà, tư vấn pháp luật, tư vn sức khỏe, cấp thuốc, cắt tóc, thay dầu xe máy min phí,... cho đoàn viên, người lao động.

Cùng với các hoạt động chăm lo Tết, các cấp công đoàn sẽ tăng cường hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thời gian nghỉ Tết; kế hoạch trả lương, trả thưởng Tết; phương án tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định mới của Chính phủ.

Qua đó, nhằm kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan có thm quyền và có các giải pháp bảo đảm quyn lợi cho đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ doanh nghiệp bỏ trn hoặc giải thể, phá sản.

Ngoài ra, các biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập th trong dịp Tết cũng sẽ được triển khai, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, doanh nghiệp.

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