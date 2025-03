Đà Nẵng có thêm 633 căn hộ dành cho người thu nhập thấp

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết đã có văn bản gửi Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (Liên danh DMC-579) về việc chấp thuận điều kiện đưa vào kinh doanh đối với nhà ở xã hội hình thành trong tương lai tại Khối nhà A, B thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2.

Dự án Chung cư An Trung 2 tọa lạc tại phường An Hải Nam, trên đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, có tổng diện tích đất sử dụng 13.921,2m2; quy mô gồm 3 khối nhà chung cư (khối A có 18 tầng, khối B có 15 tầng, khối C có 12 tầng) với tổng số 957 căn hộ, cùng các hạng mục hạ tầng phụ trợ như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe và hạ tầng kỹ thuật khác.

Theo văn bản của Sở Xây dựng Đà Nẵng, chấp thuận Khối nhà A và B, với tổng số 633 căn hộ, có tổng diện tích sàn khoảng 36.560m2 do Liên danh DMC-579 làm chủ đầu tư đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan để đưa vào kinh doanh, bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt quy hoạch, giấy phép xây dựng và biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình. Chủ đầu tư cũng đã cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, bao gồm thủ tục thông báo, tiếp nhận, xét duyệt, ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội…

Một trong các khối tòa nhà chung cư An Trung.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng yêu cầu Liên danh DMC-579 thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, bao gồm việc lập tài khoản riêng để quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư, công khai thông tin dự án và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã nhấn mạnh đến trách nhiệm vủa chủ đầu tư về việc tuân thủ quy định về ứng tiền trước của người mua nhà ở, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Cụ thể, số tiền ứng trước lần đầu không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng, tổng số tiền các lần thanh toán không được vượt quá 70% giá trị hợp đồng trước khi bàn giao nhà và không được vượt quá 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua nhà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.