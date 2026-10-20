Thêm dự án 3.525 tỷ đồng tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Theo Quyết định số 4785/QĐ-UBND, khu chức năng được phê duyệt này nằm trên địa bàn xã Hòa Vang rộng 276 ha tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 3.525 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động là 70 năm, tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.
Khu chức năng này được định hướng phát triển thành khu sản xuất, logistics, công nghệ số, công nghệ thông tin và các hoạt động phù hợp với quy hoạch Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Cụ thể, Dự án sẽ tập trung đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, đồng thời thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành khu chức năng.
Về tiến độ, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và hoàn tất các thủ tục dự kiến kéo dài từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch được thực hiện từ quý 1/2027 đến quý 3/2029.
Công tác san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng và đưa công trình vào khai thác dự kiến triển khai từ quý 4/2027 đến quý 1/2032.
Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh, tiếp thị và thu hút nhà đầu tư thứ cấp dự kiến bắt đầu từ quý 4/2028, trong khi quá trình xây dựng hạ tầng vẫn đang được triển khai.
Dự án này cũng được xem xét hưởng chính sách ưu đãi tiền thuê đất theo các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 và Nghị quyết 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024/QH15.
Mức ưu đãi, diện tích đất và thời gian hưởng ưu đãi sẽ được xác định cụ thể khi thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định.
Đối với phần diện tích không thuộc diện ưu đãi, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.
UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng nội dung quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm các điều kiện theo quy định mới được hưởng chính sách ưu đãi.
Với quy mô 276 ha, dự án tại vị trí số 7 được định hướng tạo quỹ đất có hạ tầng phục vụ các hoạt động sản xuất, logistics và công nghệ, góp phần hình thành các khu chức năng của Khu thương mại tự do Đà Nẵng trong thời gian tới.
Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881ha, được bố trí tại 7 vị trí không liền kề, gồm các khu chức năng: sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo, cùng các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.
Trước đó, TP. Đà Nẵng đã có các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại các Vị trí số 2, Vị trí số 3, Vị trí số 4, Vị trí số 5 và Vị trí số 6 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
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