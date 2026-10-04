Diễn đàn Kinh tế mới 2026: Bàn giải pháp chuyển hóa “chính sách đột phá” thành “sức bật thực tế”

Diễn đàn do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao từ 10%/năm trở lên, bài toán đặt ra không chỉ là ban hành chính sách đúng, mà là năng lực thực thi và khả năng hấp thụ của nền kinh tế.
Diễn đàn năm nay diễn ra vào thời điểm khi cả nước bước vào quý cuối của năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam”.
Với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,95% trong quý 3/2026 và 9,01% trong 9 tháng, để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm ở mức 2 con số, trong quý 4/2026, cần sớm tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, hạ tầng, năng lượng, dữ liệu và phối hợp thực hiện, bảo đảm các nguồn lực đã có sớm được đưa vào vận hành, tạo ra sản lượng, công suất và kết quả cụ thể.
Cùng với các phát biểu đề dẫn và tham luận từ cơ quan quản lý, nghiên cứu và các đối tác quốc tế, Diễn đàn VNEF 2026 sẽ có 3 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào các nội dung: (1) Quản trị thay đổi và thực thi để tạo sức bật tăng trưởng; (2) Du lịch và Bán lẻ tạo sức bật tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; (3) Nguồn lực tài chính trong chu kỳ tăng trưởng mới.
VNEF 2026 có sự tham dự của gần 400 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo gần 30 địa phương; cùng đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và chuyên gia kinh tế.
Thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế thường niên 2026 (VNEF 2026), các diễn giả cho rằng, trong giai đoạn tăng trưởng mới, việc ban hành chính sách cần đi cùng năng lực thực thi, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng chuyển các mục tiêu cải cách thành kết quả cụ thể...
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Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) được tổ chức với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy...
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