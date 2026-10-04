Diễn đàn Kinh tế mới 2026: Bàn giải pháp chuyển hóa “chính sách đột phá” thành “sức bật thực tế”

Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026) đã diễn ra với chủ đề “Chính sách đột phá & Sức bật của địa phương, doanh nghiệp”...

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 (Vietnam New Economy Forum – VNEF 2026). Ảnh: Việt Dũng/VnEconomy.

Diễn đàn do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đồng chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao từ 10%/năm trở lên, bài toán đặt ra không chỉ là ban hành chính sách đúng, mà là năng lực thực thi và khả năng hấp thụ của nền kinh tế.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại diễn đàn VNEF 2026, TS. Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, gợi mở 6 nhóm vấn đề tạo đột phá về thực thi, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ảnh: Việt Dũng/VnEconomy.

Diễn đàn năm nay diễn ra vào thời điểm khi cả nước bước vào quý cuối của năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó có Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam”.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, chủ đề năm nay của diễn đàn có ý nghĩa hết sức thiết thực, đặt đúng vào yêu cầu then chốt hiện nay: không chỉ cần chính sách đúng, chính sách đột phá mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa nhanh, hiệu quả chính sách thành kết quả phát triển cụ thể. Ảnh: Việt Dũng/VnEconomy

Với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,95% trong quý 3/2026 và 9,01% trong 9 tháng, để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm ở mức 2 con số, trong quý 4/2026, cần sớm tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, hạ tầng, năng lượng, dữ liệu và phối hợp thực hiện, bảo đảm các nguồn lực đã có sớm được đưa vào vận hành, tạo ra sản lượng, công suất và kết quả cụ thể.

Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng năng lực thực thi tại cấp địa phương hiện đóng vai trò quyết định trong việc biến cơ hội chính sách thành động lực tăng trưởng bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Việt Dũng/VnEconomy.

Trong khi đó, bà Mariam J.Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Campuchia và Lào nhận định bước đột phá tiếp theo của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào quy mô đầu tư, quan trọng hơn là năng lực triển khai cải cách hiệu quả và biến những thay đổi đó thành đời sống tốt hơn cho người dân. Ảnh: Việt Dũng/ VnEconomy.

Cùng với các phát biểu đề dẫn và tham luận từ cơ quan quản lý, nghiên cứu và các đối tác quốc tế, Diễn đàn VNEF 2026 sẽ có 3 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào các nội dung: (1) Quản trị thay đổi và thực thi để tạo sức bật tăng trưởng; (2) Du lịch và Bán lẻ tạo sức bật tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; (3) Nguồn lực tài chính trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Các diễn giả tại Phiên chuyên đề Quản trị thay đổi và thực thi để tạo sức bật tăng trưởng. Ảnh: Việt Dũng/VnEconomy.

Các đại biểu chia sẻ câu chuyện kinh doanh thực tiễn và đề xuất những giải pháp cho thời gian tới tại Phiên chuyên đề Du lịch và Bán lẻ tạo sức bật tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Ảnh: Việt Dũng/VnEconomy.

Chia sẻ tại phiên chuyên đề 3 về Nguồn lực tài chính trong chu kỳ tăng trưởng mới, các chuyên gia cho rằng bên cạnh nguồn vốn tín dụng truyền thống, Việt Nam cần đẩy mạnh huy động vốn từ kênh cổ phiếu, trái phiếu, các quỹ đầu tư, quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí và cả thị trường tài sản mã hóa... để đa dạng nguồn vốn. Ảnh: Việt Dũng/VnEconomy.

VNEF 2026 có sự tham dự của gần 400 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo gần 30 địa phương; cùng đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và chuyên gia kinh tế.

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết nhiều ý kiến đưa ra tại Diễn đàn rất có giá trị và sẽ được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục nghiên cứu và đề xuất giải pháp để thúc đẩy nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Ảnh: Việt Dũng/VnEconomy.