Đà Nẵng phát triển du lịch xanh theo cách tiếp cận mới

Phát triển du lịch xanh tại Đà Nẵng đang được tiếp cận một cách tổng thể, từ các hoạt động du lịch đến việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách và chất lượng điểm đến...

Khách du lịch trải nghiệm đồng quê ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Ngô Anh Văn

Theo số liệu thống kê, hiện Đà Nẵng có hơn 2.460 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 67.730 buồng, phòng. Hệ thống lưu trú này là một trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành du lịch thành phố.

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ DU LỊCH XANH

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, nhìn nhận: Phát triển du lịch xanh không chỉ gắn với bảo vệ môi trường mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới hoạt động kinh doanh, sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bà Hạnh cho biết tại Đà Nẵng, định hướng này đang được triển khai từ các hoạt động cộng đồng đến việc áp dụng tiêu chí du lịch xanh tại các cơ sở kinh doanh, từng bước đưa nhận thức vào thực tiễn. Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được triển khai tại các khu vực ven biển, bán đảo Sơn Trà và hệ sinh thái biển Cù Lao Chàm.

Các chương trình thu gom rác, làm sạch môi trường, giải cứu san hô, đổi rác lấy cây xanh…, đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên gắn với hoạt động du lịch. Như vậy, du lịch xanh cần được tiếp cận một cách tổng thể, từ các hoạt động du lịch đến việc ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách và chất lượng điểm đến.

Cách tiếp cận này cho thấy: phát triển du lịch xanh tại Đà Nẵng không chỉ dừng ở những hoạt động làm sạch môi trường mà còn đòi hỏi có sự thay đổi trong cách tổ chức và vận hành các hoạt động du lịch. Trong đó, sự tham gia của cộng đồng đi cùng với trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh và cơ quan quản lý là yêu cầu cốt lõi.

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ DU LỊCH XANH

Trên cơ sở kế thừa Bộ tiêu chí Du lịch xanh của tỉnh Quảng Nam trước đây và kinh nghiệm từ mô hình du lịch bền vững của Thụy Sĩ – Swisstainable, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã chủ trì xây dựng Bộ tiêu chí Cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng – Da Nang Green Stay.

Đây không phải là sự sao chép một tiêu chuẩn quốc tế vào điều kiện địa phương mà ngược lại, cách tiếp cận là “quốc tế hóa tiêu chuẩn nhưng địa phương hóa thực hành”. Nghĩa là tiếp cận các chuẩn mực toàn cầu nhưng phù hợp với quy mô doanh nghiệp, đặc trưng văn hóa, tài nguyên và điều kiện vận hành của Đà Nẵng.

Làng rau Trà Quế (Hội An)-một mô hình du lịch trải nghiệm được khách du lịch ưa thích tham quan. Ảnh: Ngô Anh Văn

Bộ tiêu chí Cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng (Da Nang Green Stay) đã được Chủ tịch UBND thành phố phê quyệt tại Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 là công cụ định hướng, hướng dẫn và khuyến khích các cơ sở lưu trú du lịch tự nguyện áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa chi phí vận hành.

Đồng thời tạo nền tảng để từng bước nghiên cứu, xây dựng các bộ tiêu chí du lịch xanh đối với các lĩnh vực du lịch khác, góp phần hình thành hệ thống tiêu chí du lịch xanh đồng bộ và phát triển điểm đến Đà Nẵng theo hướng xanh - chất lượng - bền vững.

Theo đó, Bộ tiêu chí được thiết kế nhằm định hướng toàn diện với tổng cộng 219 tiêu chí, được phân bổ khoa học vào 9 hạng mục cụ thể bao gồm: Môi trường (59 tiêu chí); Nguồn nhân lực và đào tạo (32 tiêu chí); Mua sắm xanh (33 tiêu chí); Bảo trì (52 tiêu chí); Dọn phòng và giặt là (13 tiêu chí); Làm vườn (09 tiêu chí); Khu vực bếp và nhà hàng (15 tiêu chí); Chương trình trải nghiệm, quảng bá văn hóa và doanh nghiệp địa phương (06 tiêu chí).

Việc xây dựng tiêu chí và hướng dẫn thực hiện tạo cơ sở để các đơn vị từng bước đưa yêu cầu phát triển xanh vào hoạt động thực tế. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, hiệu quả chuyển đổi còn gắn với cách mỗi doanh nghiệp điều chỉnh quy trình vận hành, sử dụng tài nguyên và lựa chọn các giải pháp phù hợp.

Chẳng hạn, tại Furama Resort Đà Nẵng, doanh nghiệp đã triển khai mô hình xanh từ trước và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khi có bộ tiêu chí Green Stay làm cơ sở định hướng một cách toàn diện hơn. Áp dụng Bộ tiêu chí này, doanh nghiệp tập trung vào tiết kiệm năng lượng, đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời và thiết bị lưu trữ điện.

Từ thực tế này, cho thấy việc chuyển đổi xanh trong lĩnh vực lưu trú được thể hiện qua những giải pháp cụ thể trong vận hành, thay vì chỉ cam kết hoặc làm theo định hướng khung mẫu chung.

PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ TỪ CÁC BÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN XANH, BỀN VỮNG

Từ hoạt động bảo vệ môi trường trong cộng đồng đến việc áp dụng các tiêu chí xanh tại cơ sở kinh doanh trong quá trình phát triển du lịch xanh tại Đà Nẵng đang được triển khai trên nhiều phương diện. Mỗi nhóm chủ thể có vai trò riêng, từ nâng cao nhận thức, xây dựng định hướng đến tổ chức thực hiện trong thực tế…

Khám phá sông nước miền quê Đà Nẵng. Ảnh: Ngô Anh Văn

Để định hướng này được duy trì đạt hiệu quả cao, các hoạt động bảo vệ môi trường cần gắn với thực hành thường xuyên trong kinh doanh du lịch, đồng thời việc triển khai tiêu chí xanh cần phù hợp với điều kiện của từng cơ sở. Cùng với đó là sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng là yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện.

Chính vì vậy, phát triển du lịch xanh ở Đà Nẵng không chỉ là câu chuyện về nhận thức mà còn là quá trình hành động chuyển hóa định hướng thành những việc làm cụ thể, từ việc bảo vệ đa dạng hệ sinh thái đến thay đổi cách vận hành cơ sở lưu trú… cần được triển khai thực chất sẽ góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến có trách nhiệm với môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch thành phố bền vững.