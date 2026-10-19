DITF 2026: Cầu nối giao thương mở rộng cơ hội hợp tác du lịch Việt Nam

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026, ngày 18/10, hoạt động kết nối giao thương doanh nghiệp (Business-to-Business – B2B) chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.
Với thông điệp “Connecting Partners, Creating Future – Kết nối đối tác, Kiến tạo tương lai”, DITF 2026 do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức nhằm hướng đến việc đưa hoạt động xúc tiến du lịch tiến gần hơn với nhu cầu kinh doanh thực tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, trao đổi nhu cầu thị trường và xây dựng cơ hội hợp tác cụ thể.
Phát biểu tại lễ khai mạc DITF 2026, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, khẳng định định hướng đồng hành của chính quyền thành phố cùng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng kết nối thị trường và phát triển sản phẩm du lịch. Sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp được xem là nền tảng quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển du lịch thành phố theo hướng bền vững.
Từ góc nhìn cấp ngành, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của DITF 2026 trong việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các đối tác trong nước và quốc tế. Việc hình thành một nền tảng giao thương có tính thường niên được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và gia tăng khả năng kết nối nguồn cung du lịch Việt Nam với mạng lưới phân phối quốc tế.
Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng (trong vai trò đơn vị tổ chức), nhấn mạnh việc hướng đến mục tiêu phát triển DITF thành điểm hẹn giao thương chuyên nghiệp, nơi các doanh nghiệp không chỉ gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm mà còn chủ động tìm kiếm đối tác, xác định nhu cầu thị trường và xây dựng các chương trình hợp tác có khả năng triển khai thực tế.
Với sự tham gia của hơn 300 đơn vị cung ứng và 550 người mua trong nước và quốc tế, DITF 2026 đã tạo ra một không gian giao thương đa dạng. Các doanh nghiệp tham gia sự kiện đến từ nhiều lĩnh vực như lưu trú, nghỉ dưỡng, lữ hành, hàng không, MICE, golf, điểm tham quan, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe...
Sự đa dạng này giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác vượt ra ngoài một dịch vụ đơn lẻ, tạo điều kiện để xây dựng những gói sản phẩm đồng bộ, phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.
Điểm nổi bật của DITF 2026 là việc ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ kết nối trước sự kiện. Thông qua DITF 2026 Website & B2B Platform, buyer và seller có thể tìm hiểu hồ sơ doanh nghiệp, lựa chọn đối tác phù hợp và sắp xếp lịch hẹn trước các phiên làm việc trực tiếp. Điều này giúp các cuộc gặp gỡ tập trung hơn vào nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng và phương án phát triển sản phẩm.
Cùng với đó, hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tại DITF 2026 là một điểm nhấn quan trọng, thể hiện bước tiến trong quá trình xây dựng quan hệ đối tác. Các thỏa thuận hợp tác này không chỉ mang ý nghĩa tại thời điểm diễn ra sự kiện mà còn đặt ra yêu cầu về quá trình phối hợp tiếp theo, giúp các cam kết ban đầu tạo ra giá trị thực tế cho doanh nghiệp và ngành du lịch.
Đối với Đà Nẵng, DITF 2026 là cơ hội để giới thiệu năng lực cung ứng của địa phương và mở rộng kết nối với doanh nghiệp và thị trường bên ngoài. Thành phố có hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ du lịch biển, nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản đến MICE và các trải nghiệm chuyên biệt. Sự kiện này cũng giúp Đà Nẵng trở thành nơi các đối tác quốc tế tiếp cận nguồn cung du lịch đa dạng của Việt Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác liên vùng.
Từ thông điệp “Connecting Partners, Creating Future – Kết nối đối tác, Kiến tạo tương lai”, DITF 2026 không chỉ là một hoạt động quảng bá riêng cho Đà Nẵng mà còn hướng đến trở thành nền tảng thường niên để các địa phương, doanh nghiệp du lịch, đối tác phân phối và thị trường quốc tế gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm và mở rộng hợp tác thương mại.
Diễn ra từ ngày 16 – 19/10/2026, DITF 2026 ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B thực tế, là dấu mốc của hoạt động giao thương năm nay, mở ra triển vọng cho những quan hệ đối tác và chương trình kinh doanh trong tương lai.
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