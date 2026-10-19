Đà Nẵng phê duyệt dự án tái định cư 24,5ha phục vụ triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Theo Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Dự án thành phần 5: Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Hòa Tiến, có tổng mức đầu tư hơn 380 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được giao làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.
Cụ thể, Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận TP. Đà Nẵng.
Khu đất thực hiện Dự án này có diện tích khoảng hơn 245.000m2, tương đương 24,5 ha, nằm tại xã Hòa Tiến, Đà Nẵng; phía Bắc giáp đường Hòa Phước - Hòa Khương; phía Đông và phía Tây giáp các tuyến đường quy hoạch; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng.
Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Dự án sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ thuật và công viên cây xanh.
Khu tái định cư được xây dựng nhằm bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao đi qua địa phận Đà Nẵng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, đồng thời góp phần ổn định đời sống, sinh kế và bảo đảm an sinh xã hội của người dân di dời.
Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương xúc tiến các thủ tục veefgiair phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, tái định cư, đáp ứng tiến độ triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 đã được Quốc hội Khóa XV thông qua.
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