Nút giao Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thu phí từ ngày 1/10

Ngày 30/9/2026, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phát đi thông báo về việc thông xe, đưa vào khai thác và tổ chức thu phí nút giao Dung Quất trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kể từ 0 giờ ngày 1/10/2026.
Theo thông báo, các đơn vị quản lý, vận hành và thu phí được yêu cầu tổ chức giao thông tại nút giao Dung Quất theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hệ thống báo hiệu đường bộ tại hiện trường và các quy định hiện hành.
Công ty TNHH MTV Khai thác vận hành đường cao tốc miền Trung có trách nhiệm bố trí đầy đủ lực lượng trực, tuần tra, bảo đảm giao thông, cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình khai thác.
Cùng thời điểm đưa vào khai thác, VEC tổ chức thu phí đối với các phương tiện sử dụng tuyến qua nút giao Dung Quất theo mức giá, cự ly tính phí, nhóm phương tiện và phương thức thu phí đã được ban hành, niêm yết theo quy định.
Đơn vị thu phí được yêu cầu hoàn thành cấu hình hệ thống, cập nhật biểu giá và cự ly các điểm vào, ra có liên quan, kiểm tra dữ liệu và bố trí lực lượng trực để bảo đảm thu phí chính xác, liên tục, không ảnh hưởng đến an toàn và lưu thông phương tiện.
Trong thời gian đầu khai thác, các đơn vị liên quan sẽ tăng cường theo dõi, kịp thời xử lý hoặc báo cáo VEC những bất cập, sự cố phát sinh, bảo đảm nút giao được khai thác an toàn, thông suốt.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2018. Tuy nhiên, nút giao Dung Quất, công trình kết nối Khu kinh tế Dung Quất với tuyến cao tốc, chưa được đưa vào khai thác trong thời gian dài.
Theo thông tin được VEC công bố, nút giao Dung Quất là nút giao cuối cùng trong 8 nút giao trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa được khớp nối. Việc chưa hoàn thiện kết nối khiến việc đi lại của người dân và doanh nghiệp vận tải trong Khu kinh tế Dung Quất gặp khó khăn.
Nút giao Dung Quất có tổng chiều dài hơn 1,7 km, tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng và được tái khởi động thi công từ tháng 5/2025.
Việc đưa nút giao vào khai thác từ ngày 1/10 sẽ bổ sung kết nối trực tiếp giữa Khu kinh tế Dung Quất với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đồng thời mở thêm hướng tiếp cận tuyến cao tốc cho khu vực này.
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