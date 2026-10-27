Đà Nẵng: Thêm dự án đầu tư 20 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy bay

Đây là kết quả tại buổi làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng với ông Jerome Morhet, Tổng Giám đốc điều hành ASCO Industries, bên lề Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu tại thành phố Brussels, Bỉ vào ngày 22/10/2026.
Tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc điều hành ASCO, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng đã trao đổi về hợp tác đầu tư, phát triển lĩnh vực công nghiệp hàng không tại Đà Nẵng cũng như giới thiệu về lợi thế và định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của thành phố. Trong đó, Chủ tịch thành phố nhấn mạnh đến việc Đà Nẵng chú trọng thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
ASCO Industries là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hàng không, chuyên sản xuất các cấu kiện và linh kiện có độ chính xác cao phục vụ ngành chế tạo máy bay, vì vậy rất phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của Đà Nẵng cũng như lợi thế của thành phố này.
Buổi làm việc tiếp tục khẳng định nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong xúc tiến đầu tư quốc tế, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao.
Trên cơ sở thỏa thuận giữa ASCO Industries và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố (DSEZA) được ký kết vào tháng 7/2026, dự kiến ASCO sẽ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy bay trên diện tích 6.000 m2 với tổng kinh phí 20 triệu USD, và trong tương lai sẽ mở rộng dự án và tăng mức đầu tư lên đến 100 triệu USD.
Buổi làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng với ông Jerome Morhet, Tổng Giám đốc điều hành ASCO Industries, tiếp tục khẳng định nỗ lực của Đà Nẵng trong xúc tiến đầu tư quốc tế, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, từng bước hình thành các lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng lớn và tăng cường kết nối doanh nghiệp thành phố với chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.
Theo dự kiến, đầu tháng 12/2026, ông Jerome Morhet, Tổng Giám đốc điều hành ASCO Industries sẽ làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố để triển khai việc xây dựng nhà máy và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2027.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp khẩn trương liên hệ, làm việc với ASCO để triển khai các nội dung đã trao đổi và thỏa thuận hợp tác đã ký kết; hoàn thành, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 15/11/2026.
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