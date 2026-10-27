Thứ Ba, 27/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đà Nẵng: Thêm dự án đầu tư 20 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy bay

N Ngô Anh Văn

Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng cho biết, ASCO Industries là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hàng không, chuyên sản xuất các cấu kiện và linh kiện có độ chính xác cao phục vụ ngành chế tạo máy bay, đang chuẩn bị đầu tư 20 triệu USD xây nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Đà Nẵng...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo ASCO Industries, tại Bỉ. Ảnh Đoàn công tác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo ASCO Industries, tại Bỉ. Ảnh Đoàn công tác

Đây là kết quả tại buổi làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng với ông Jerome Morhet, Tổng Giám đốc điều hành ASCO Industries, bên lề Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu tại thành phố Brussels, Bỉ vào ngày 22/10/2026.

Tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc điều hành ASCO, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng đã trao đổi về hợp tác đầu tư, phát triển lĩnh vực công nghiệp hàng không tại Đà Nẵng cũng như giới thiệu về lợi thế và định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của thành phố. Trong đó, Chủ tịch thành phố nhấn mạnh đến việc Đà Nẵng chú trọng thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

ASCO Industries là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hàng không, chuyên sản xuất các cấu kiện và linh kiện có độ chính xác cao phục vụ ngành chế tạo máy bay, vì vậy rất phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của Đà Nẵng cũng như lợi thế của thành phố này.

Buổi làm việc tiếp tục khẳng định nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong xúc tiến đầu tư quốc tế, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao.

Trên cơ sở thỏa thuận giữa ASCO Industries và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố (DSEZA) được ký kết vào tháng 7/2026, dự kiến ASCO sẽ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy bay trên diện tích 6.000 m2 với tổng kinh phí 20 triệu USD, và trong tương lai sẽ mở rộng dự án và tăng mức đầu tư lên đến 100 triệu USD.

Buổi làm việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng với ông Jerome Morhet, Tổng Giám đốc điều hành ASCO Industries, tiếp tục khẳng định nỗ lực của Đà Nẵng trong xúc tiến đầu tư quốc tế, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, từng bước hình thành các lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng lớn và tăng cường kết nối doanh nghiệp thành phố với chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

Theo dự kiến, đầu tháng 12/2026, ông Jerome Morhet, Tổng Giám đốc điều hành ASCO Industries sẽ làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố để triển khai việc xây dựng nhà máy và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2027.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp khẩn trương liên hệ, làm việc với ASCO để triển khai các nội dung đã trao đổi và thỏa thuận hợp tác đã ký kết; hoàn thành, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 15/11/2026.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

ASCO Industries VnEconomy Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng VnEconomy hợp tác đầu tư Đà Nẵng VnEconomy Tổng Giám đốc ASCO Jerome Morhet VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Routes World 2026: Thúc đẩy kỷ nguyên tăng trưởng và kết nối mới của Việt Nam với thế giới

Routes World 2026: Thúc đẩy kỷ nguyên tăng trưởng và kết nối mới của Việt Nam với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (CHKQT Gia Bình) là siêu dự án hạ tầng trọng điểm chiến lược quy mô lớn và đầy tham vọng của Việt Nam, đây cũng là dự án hiếm hoi đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 12/2025 với kỳ vọng góp phần quan trọng đưa nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt bậc.

CEO 500: Nhà đầu tư hiến kế thu hút FDI thế hệ mới cho TP. Hồ Chí Minh

CEO 500: Nhà đầu tư hiến kế thu hút FDI thế hệ mới cho TP. Hồ Chí Minh

Tại Đối thoại CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, các nhà đầu tư đã trao đổi với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh về những điều kiện cần thiết để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, từ cải thiện môi trường đầu tư, phát triển IFC, đến hoàn thiện hạ tầng số và tăng cường huy động vốn dài hạn…

TP. Hồ Chí Minh: Cửa ngõ cho dòng vốn đầu tư thế hệ mới

TP. Hồ Chí Minh: Cửa ngõ cho dòng vốn đầu tư thế hệ mới

TP. Hồ Chí Minh được xem là “cửa ngõ” thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới. Thành phố đặt mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 2026, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo…

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Nhà ở cho thuê được Đảng và Nhà nước ta xác định là một phân khúc chiến lược và dài hạn. Ảnh: Thanh Xuân

VnEconomy Cần có quy hoạch đất dành riêng cho mục đích phát triển nhà cho thuê

Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.

AI Điểm tin

VnE TV
Các sản phẩm cà phê đặc sản và sản phẩm OCOP được giới thiệu, góp phần quảng bá nông sản đặc trưng của Quảng Trị.

VnEconomy Khe Sanh kể chuyện 100 năm cà phê

Với thông điệp “Cà phê Hòa bình - Make coffee not war”, chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa và nông nghiệp. Đây cũng là dịp để Quảng Trị phát huy tiềm năng du lịch nông nghiệp, đưa câu chuyện cà phê trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá miền Tây của tỉnh.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

43 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy