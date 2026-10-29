Daesang Đức Việt mang trải nghiệm ẩm thực sáng tạo đến Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc

Tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 diễn ra trong hai ngày 24–25/10 tại Hà Nội, Daesang Đức Việt mang đến hoạt động workshop trải nghiệm sáng tạo với quy mô hơn 100 người.

Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức là dịp để công chúng tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc thông qua nhiều hoạt động giao lưu và trải nghiệm.

Trong khuôn khổ chương trình, sự tham gia của các doanh nghiệp góp phần tạo nên những điểm chạm khác biệt, bao gồm các hoạt động giới thiệu sản phẩm hay trải nghiệm khám phá ẩm thực. Daesang Đức Việt tham gia lễ hội với gian hàng sản phẩm bắt mắt cùng Workshop “Sáng tạo món ngon cùng Tteokgalbi” với quy mô hơn 100 người.

Gian hàng Daesang Đức Việt tại sự kiện Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc.

Tại gian hàng Daesang Đức Việt, khách tham quan có thể tìm hiểu danh mục sản phẩm, trực tiếp trải nghiệm và tham gia các hoạt động tương tác. Trong bối cảnh lễ hội quy tụ nhiều không gian giới thiệu văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc, hoạt động của doanh nghiệp góp thêm một lựa chọn trải nghiệm dành cho công chúng, đồng thời tạo cơ hội để các dòng sản phẩm K-food tiếp cận người tiêu dùng thông qua hình thức giới thiệu trực tiếp.

Nội dung nổi bật của Daesang Đức Việt là Workshop “Sáng tạo món ngon cùng Tteokgalbi”, với sản phẩm Tteokgalbi Chả nướng Hàn Quốc Ofood. Dưới sự hướng dẫn của MC và đầu bếp khách mời, người tham gia được tìm hiểu cách chế biến, kết hợp nguyên liệu và sáng tạo món ăn từ sản phẩm. Qua đó, Tteokgalbi được giới thiệu không chỉ ở góc độ sản phẩm mà còn trong khả năng ứng dụng vào thực tiễn chế biến ẩm thực.

Workshop “Sáng tạo món ngon cùng Tteokgalbi” của Daesang Đức Việt.

Với Tteokgalbi Ofood, hoạt động thực hành tạo cơ hội để người tham gia tìm hiểu cách sử dụng sản phẩm trong các công thức chế biến khác nhau. Đây cũng là cách Daesang Đức Việt giới thiệu một sản phẩm còn tương đối mới tới người tiêu dùng, gắn thông tin sản phẩm với trải nghiệm ẩm thực cụ thể.

Sự góp mặt của Daesang Đức Việt tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc 2026 không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm, mà còn thể hiện nỗ lực đa dạng hóa hoạt động truyền thông, tăng cường tương tác trực tiếp với người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tiếp cận các dòng sản phẩm trong danh mục của doanh nghiệp.