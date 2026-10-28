Đại biểu Quốc hội kiến nghị đầu tư hạ tầng chứng khoán để giao dịch xuyên trưa, 24/24 giờ liên tục

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại là nhằm bảo đảm cho thị trường hoạt động liên tục, an toàn, minh bạch, hướng tới việc giao dịch không nghỉ trưa và giao dịch chứng khoán liên tục. Nhà đầu tư chứng khoán có thể giao dịch 24/24 giờ vì sự liên thông giữa các thị trường với nhau...

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM).

Ngày 28/10 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM) đề nghị, Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng của thị trường chứng khoán. Bởi thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến nay đã 26 năm. Trong quá trình vận hành, đã có 1-2 lần bị sập sàn, không giao dịch được, phải đóng cửa, gây rối loạn và ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện nay, theo thống kê có hơn 14 triệu tài khoản cá nhân và tổ chức đang giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Cho nên, việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại là nhằm bảo đảm cho thị trường hoạt động liên tục, an toàn, minh bạch, hướng tới việc giao dịch không nghỉ trưa và giao dịch chứng khoán liên tục.

"Nhà đầu tư chứng khoán có thể giao dịch 24/24 giờ vì sự liên thông giữa các thị trường với nhau", Đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của các đại biểu là quy định về tiêu chuẩn người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại khoản 13, 14 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 74, 75 Luật Chứng khoán).

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ) nhấn mạnh, theo các chuyên gia kinh tế, việc sửa đổi luật lần này sẽ tác động trực tiếp và mang ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh của các vùng kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, quy định hiện tại trong dự thảo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có số năm kinh nghiệm, kinh nghiệm nghiệp vụ và chứng chỉ hành nghề chuyên môn sâu đã bộc lộ sự nhầm lẫn giữa vai trò của nhà quản trị chiến lược và người điều hành tác nghiệp chuyên môn.

Đại biểu phân tích, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đóng vai trò là người định hướng, điều phối dòng vốn, thu hút đối tác, chứ không trực tiếp “đứng sàn” hay bấm lệnh kỹ thuật. Khi các tập đoàn quản lý quỹ tài chính lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam, họ thường bổ nhiệm các nhà quản trị toàn cầu ngồi ghế Chủ tịch để đưa ra tầm nhìn và mở rộng mạng lưới khách hàng quốc tế.

"Nếu chúng ta vẫn giữ nguyên quy định bắt buộc Chủ tịch HĐQT phải có chứng chỉ hành nghề chuyên môn sâu thì sẽ có một điểm nghẽn hành chính rất lớn làm sút giảm sức hút dòng vốn ngoại của Việt Nam", đại biểu Tô Ái Vang quan ngại.

Đặc biệt, nhắc đến thực tiễn phát triển tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long – nơi đang rất cần những tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào hạ tầng logistics, cảng Trần Đề và các khu công nghiệp quy mô lớn, đại biểu kiến nghị chỉ áp dụng điều kiện bắt buộc có chứng chỉ hành nghề phù hợp đối với Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) và các Phó Tổng giám đốc phụ trách chuyên môn trực tiếp.

Đối với người đại diện theo pháp luật khác không kiêm nhiệm điều hành, chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực hành vi dân sự, có bằng đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc luật. Điều này vừa tạo ra sự linh hoạt tối đa cho doanh nghiệp, thu hút tinh hoa quản trị cấp cao, vừa bảo đảm an toàn hệ thống điều hành tác nghiệp.

Liên quan đến tiêu chuẩn của Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật, một vấn đề được nhiều đại biểu đặt lên bàn nghị sự là việc dự thảo lược điều kiện về nhân thân so với Luật Chứng khoán hiện hành. Các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình với chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, nhưng khẳng định việc bãi bỏ tiêu chuẩn nhân thân lần này là chưa thực sự rõ ràng và thuyết phục.

Các đại biểu chỉ rõ, theo Luật Chứng khoán hiện hành, những cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ sẽ không được chấp nhận trở thành Tổng giám đốc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, dự thảo mới đã lược bỏ điều kiện này.

Điều đó có nghĩa là dự thảo đang chấp nhận một người từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trở thành Tổng giám đốc", đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng) đặt vấn đề.

Đồng quan điểm, đại biểu Đỗ Đức Hiển (Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh) và đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) nhấn mạnh, trong khi quan điểm xuyên suốt trong tờ trình của ban soạn thảo là người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc cần phải là người có ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, thì việc lược bỏ điều kiện trên sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý.

Việc chấp nhận những cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán sát thời điểm nộp hồ sơ sẽ khiến các nhà đầu tư cảm thấy bất an. Họ không phải là những người có ý thức tuân thủ pháp luật một cách nghiêm túc, và khi điều hành các định chế tài chính lớn, nguy cơ gây rủi ro cho nhà đầu tư và cho toàn bộ thị trường chứng khoán là hiện hữu. Từ cơ sở đó, các đại biểu thống nhất kiến nghị giữ lại điều kiện này trong dự thảo luật.