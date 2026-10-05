Hàn Quốc thận trọng trước lời kêu gọi tham gia dự án LNG Alaska của Tổng thống Trump

Hàn Quốc đang thận trọng cân nhắc tham gia Dự án Khí tự nhiên hóa lỏng Alaska (LNG Alaska), dù Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu đây là một phần trong gói đầu tư 200 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ…

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc ngày 29/10/2025 - Ảnh: Yonhap

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Seoul đã nhất trí hợp tác triển khai dự án LNG Alaska trị giá khoảng 50 tỷ USD. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh rằng nước này chỉ tham gia nếu dự án bảo đảm hiệu quả tài chính và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

LÝ DO HÀN QUỐC THẬN TRỌNG

Dự án LNG Alaska đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng quy mô đầu tư và chi phí đưa nguồn khí tự nhiên dồi dào tại đây tới khách mua ở nước ngoài vẫn là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Theo Tổng công ty Phát triển đường ống khí Alaska (AGDC), dự án sẽ xây dựng tuyến đường ống dài gần 1.300 km để đưa khí tự nhiên từ vịnh Prudhoe, thuộc khu vực North Slope ở phía Bắc Alaska, tới nhà máy sản xuất LNG tại Nikiski ở phía Nam bang này.

Ông Go Katayama, chuyên gia phân tích tại công ty dữ liệu và phân tích thị trường Kpler, cho biết toàn bộ dự án có công suất dự kiến 20 triệu tấn LNG mỗi năm, với tổng chi phí ước tính từ 44,5 tỷ đến 54,5 tỷ USD.

Theo ông Seung Hoon Yoo, giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul, vận chuyển LNG từ Nikiski tới Hàn Quốc chỉ mất khoảng 7-9 ngày, so với 20-30 ngày nếu xuất phát từ khu vực ven Vịnh Mexico của Mỹ.

Quãng đường ngắn hơn có thể giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển, đồng thời tránh những điểm nghẽn hàng hải tiềm ẩn rủi ro địa chính trị như eo biển Hormuz. Tuy nhiên, khoản tiết kiệm này cần được cân đối với chi phí xây dựng tuyến đường ống dài gần 1.300 km để đưa khí tự nhiên từ phía Bắc Alaska tới nhà máy hóa lỏng ở phía Nam.

“Dự án LNG Alaska có chi phí cao so với các dự án LNG khác do phải xây dựng đường ống dài. Đây sẽ không phải nguồn cung rẻ nhất cho Hàn Quốc”, bà Kit Ling Wong, phụ trách phân tích thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty tư vấn Poten & Partners, nhận định với kênh CNBC.

Theo bà Wong, LNG từ Australia, Qatar và các dự án khác tại Mỹ đều có giá thấp hơn LNG từ Alaska. Dù có lợi thế về quãng đường vận chuyển, dự án Alaska đòi hỏi số vốn có thể đủ để xây dựng 3 dự án LNG tại khu vực ven Vịnh Mexico của Mỹ.

Trong khi đó, ông Katayama cho rằng điều khách mua Hàn Quốc cần cân nhắc là liệu chi phí vận chuyển thấp hơn có giúp giá LNG Alaska khi giao tới Hàn Quốc đủ sức cạnh tranh với các nguồn cung khác hay không. Các lựa chọn thay thế gồm dự án LNG Canada, các dự án tại khu vực ven Vịnh Mexico của Mỹ và nguồn cung từ Trung Đông.

Hàn Quốc cũng lo ngại chi phí dự án có thể vượt dự toán, trong khi nhu cầu LNG dài hạn còn nhiều bất định. Theo giáo sư Yoo, thời gian thi công kéo dài và địa hình phức tạp có thể làm tăng chi phí xây dựng. Nếu nhu cầu chững lại, khách mua có nguy cơ bị ràng buộc bởi các hợp đồng kéo dài từ 20 năm trở lên, trong đó họ vẫn phải thanh toán cho lượng LNG đã cam kết mua dù không nhận hàng.

Đồng quan điểm, ông Katayama cũng cho biết nhu cầu khí đốt phục vụ sản xuất điện tại Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm. Điều này khiến khách mua cân nhắc kỹ hơn trước khi cam kết mua thêm LNG theo các hợp đồng dài hạn.

Hàn Quốc cũng phải cân nhắc hiệu quả kinh tế của dự án trong bối cảnh duy trì quan hệ chiến lược và thương mại với Mỹ.

"Việc tiếp tục đặt hiệu quả kinh tế làm điều kiện tham gia có thể giúp Seoul giữ lợi thế đàm phán để yêu cầu Washington đưa ra thêm các cam kết bảo đảm hoặc hỗ trợ tài chính", ông Yoo nhận định.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀN QUỐC THAM GIA

Theo ông Katayama, yếu tố quyết định đối với khách mua và nhà đầu tư Hàn Quốc là giá LNG Alaska khi được giao tới Hàn Quốc. Mức giá này phải tính đủ các khoản chi phí, từ mua khí tự nhiên đầu vào, vận chuyển qua đường ống, hóa lỏng đến huy động vốn, thuế và vận tải biển.

Ông cũng cho rằng cần làm rõ hơn chính sách thuế và tài chính áp dụng cho dự án, phương án huy động vốn, các rủi ro liên quan đến xây dựng và cấp phép, cũng như mức độ hỗ trợ của Chính phủ Mỹ.

Hiện doanh nghiệp Hàn Quốc mới tham gia dự án ở giai đoạn sơ bộ. Theo ông Katayama, POSCO International đã có thỏa thuận không mang tính ràng buộc pháp lý về khả năng mua 1 triệu tấn LNG mỗi năm trong 20 năm và cung cấp thép để xây dựng đường ống. Thỏa thuận này độc lập với các cam kết đầu tư rộng hơn mà Chính phủ Hàn Quốc có thể đưa ra.

Theo ông Yoo, chính sách hỗ trợ thêm từ Chính phủ Mỹ, bao gồm ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính, cũng là yếu tố quan trọng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Hàn Quốc cần có cơ hội tham gia các khâu xây dựng, thiết kế kỹ thuật, cung cấp thiết bị và vận chuyển LNG, thay vì chỉ mua LNG từ dự án.

Trong khi Seoul tiếp tục cân nhắc, Tổng thống Trump hôm 2/10 khẳng định ông “không công bố quá sớm” việc Hàn Quốc tham gia dự án LNG Alaska, đồng thời cảnh báo nước này có thể phải trả “gấp đôi” nếu không sớm ký thỏa thuận.

“Nếu họ không muốn tham gia, tôi cũng không có vấn đề gì. Tôi sẽ buộc họ trả nhiều hơn. Hãy nói với họ rằng nếu không sớm ký, tôi sẽ tăng gấp đôi”, ông Trump nói với các phóng viên ngày 2/10..

Ông Trump không nói rõ khoản nào sẽ bị tăng gấp đôi. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng ông có thể đang đề cập tới việc tăng thuế quan đối với hàng hóa của nước này.

Những phát biểu trên cho thấy Washington và Seoul vẫn chưa thống nhất về các khoản đầu tư dự kiến của Hàn Quốc vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Mỹ. Ông Trump đã công bố một số dự án mà phía Hàn Quốc cho biết chưa được chốt.

Cũng trong ngày 2/10, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng thỏa thuận đầu tư của Hàn Quốc “ngày càng tốt hơn”, đồng thời công bố thêm một dự án tăng cường thu hồi dầu trị giá 8,4 tỷ USD. Tăng cường thu hồi dầu là việc áp dụng các kỹ thuật, như bơm khí CO2 vào mỏ, để khai thác thêm lượng dầu còn lại trong mỏ.

Tuy nhiên, dẫn thông tin từ Bộ Công nghiệp Hàn Quốc, truyền thông nước này cho biết dự án thu hồi dầu không nằm trong các thỏa thuận đã đạt được giữa Seoul và Washington. Bộ này đang xác minh thông báo của ông Trump và đã liên hệ với phía Mỹ qua các kênh thương mại để làm rõ.