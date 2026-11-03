Đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm 2026: Vốn đăng ký tăng, quy mô đầu tư mở rộng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/11 cho thấy trong tháng 10/2026, cả nước đã có gần 12,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp này đạt mức gần 254,8 nghìn tỷ đồng, tạo ra việc làm cho gần 66,3 nghìn lao động.
Nếu so sánh với tháng 9/2026, số lượng doanh nghiệp tăng 8,7%, nhưng điểm sáng lớn nhất nằm ở dòng vốn với mức tăng lên tới 45,0% (dù số lao động giảm 12,1%). Đáng chú ý, nếu so với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp giảm 29,9% nhưng lượng vốn đăng ký lại tăng vọt tới 47,7%.
Nhờ sự bứt phá này, quy mô vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2026 đã đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 33,3% so với tháng trước và gấp hơn 2,1 lần (tăng 110,6%) so với cùng kỳ năm trước.
Cùng với đó, thị trường ghi nhận gần 11,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng, tăng 27,4% so với tháng trước (giảm 4,2% so với năm 2025).
Về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 10/2026, có 4.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 28,7% so với tháng trước, giảm 22,1% so với năm 2025). Bên cạnh đó, có 8.032 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ thủ tục giải thể và 7.513 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 65,6% so với cùng kỳ).
Tính chung 10 tháng năm 2026, theo Cục Thống kê, tình hình đăng ký doanh nghiệp có sự phân hóa rõ nét giữa lượng và chất.
Cả nước có gần 162,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước, quy mô lao động giảm 17,4% (đạt 799,4 nghìn người) song tổng số vốn đăng ký lại đạt 2.138,8 nghìn tỷ đồng, tăng 34,3%. Quy mô vốn bình quân mỗi doanh nghiệp nhờ đó đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ.
Khi tính cả vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế trong mười tháng đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng với gần 81,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tổng số doanh nghiệp tham gia thị trường trong 10 tháng đạt hơn 243,6 nghìn (giảm 4,8% so với năm 2025). Bình quân mỗi tháng, nền kinh tế đón nhận 24,4 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.
Phân tích theo khu vực kinh tế, xu hướng mở rộng hiện diện rõ nét ở nhóm sản xuất, xây dựng và nông nghiệp. Trong 10 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.697 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 10,6%); khu vực công nghiệp và xây dựng đạt gần 40,0 nghìn doanh nghiệp (tăng 9,1%). Ngược lại, khu vực dịch vụ với quy mô lớn nhất (gần 120,6 nghìn doanh nghiệp) lại giảm nhẹ 3,4%.
Mặc dù ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 64.453 doanh nghiệp nhưng lại giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng bứt phá thuộc về ngành sản xuất phân phối điện, nước, gas (tăng 46,8%), xây dựng (16.401 doanh nghiệp, tăng 26,1%), vận tải kho bãi (tăng 20,5%) và kinh doanh bất động sản (tăng 5,4%).
Đi cùng với sự gia nhập, quá trình thanh lọc thị trường diễn ra mạnh mẽ. Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 92,0 nghìn (giảm 12,7% so với cùng kỳ); số chờ làm thủ tục giải thể giảm 42,3% xuống còn hơn 33,7 nghìn.
Tuy nhiên, số hoàn tất thủ tục giải thể lại tăng vọt 109,8%, đạt gần 56,3 nghìn doanh nghiệp. Đặc biệt, nhóm giải thể tăng mạnh ở các ngành bán buôn, bán lẻ (21.673 doanh nghiệp, tăng 120,1%), vận tải kho bãi (tăng 119,9%), và xây dựng (tăng 113,7%).
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