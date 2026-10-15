Đẩy nhanh các dự án kết nối hạ tầng, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào

Chiều 14/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang thăm chính thức Việt Nam.
Chào mừng ông Vilay Lakhamphong và Đoàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được; tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào; luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước Lào.
Đánh giá hợp tác hai nước thời gian qua có nhiều đổi mới, ngày càng thực chất và hiệu quả, Thủ tướng đề nghị hai bên nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao, biến tinh thần "gắn kết chiến lược" thành các công trình, dự án và lợi ích thiết thực.
Theo đó, hai nước cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả Chiến lược hợp tác Việt Nam – Lào giai đoạn 2021–2030, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2026–2030 và các thỏa thuận đã đạt được; tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước.
Về các dự án hợp tác trọng điểm, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông, đặc biệt là đường bộ cao tốc Hà Nội – Vientiane, đường sắt Vientiane – Vũng Áng; thúc đẩy các dự án kết nối năng lượng và sớm triển khai dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào – Việt.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hai nền kinh tế; đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Hai bên cần tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch và hợp tác giữa các địa phương; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.
Đề cập kết quả chuyến thăm chính thức Lào vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá chuyến thăm thành công tốt đẹp, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương trong giai đoạn mới.
Việc hai nước ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo cơ sở để các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành chương trình, dự án hợp tác.
Hướng tới năm 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp tổ chức thiết thực các hoạt động trong khuôn khổ "Năm Đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam – Lào 2027", chú trọng thế hệ trẻ và giao lưu nhân dân.
Về phần mình, ông Vilay Lakhamphong chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.
Đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai Chính phủ, ông Vilay Lakhamphong nhấn mạnh quyết tâm cùng Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược; coi đây là tài sản vô giá và nền tảng quan trọng cho sự ổn định, phát triển của mỗi nước.
Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển khu vực.
Hai bên tin tưởng quan hệ Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.
Tại buổi tiếp Thủ hiến Hamburg (Đức) Peter Tschentscher, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, kinh tế biển, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA.
Trong các cuộc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò trụ cột của hợp tác quốc phòng - an ninh; đề nghị tăng cường tin cậy chính trị, phối hợp bảo vệ biên giới, đồng thời thúc đẩy kết nối hạ tầng, giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.
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