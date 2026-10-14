Thủ tướng kiểm tra tiến độ hai dự án chống ngập, cải tạo môi trường trọng điểm tại TP.HCM

Chiều 13/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã kiểm tra thực địa hai dự án hạ tầng trọng điểm của TP.HCM, gồm dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1 và dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường Kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra thực địa Dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1" - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng đi có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

DỰ ÁN CHỐNG NGẬP 10.000 TỶ ĐỒNG ĐẠT TRÊN 95% TIẾN ĐỘ

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1 là một trong những công trình hạ tầng thủy lợi quy mô lớn nhất Thành phố, với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư.

Công trình gồm 6 hệ thống cống cửa van lớn, 2 cống nhỏ tại các cửa sông thuộc khu vực trung tâm Thành phố, khoảng 7 km đê kè tại những vị trí xung yếu, kết hợp hệ thống bơm công suất lớn. Dự án còn có hệ thống nhà điều hành, quan trắc và điều khiển tự động phục vụ giám sát, điều tiết hoạt động của toàn bộ công trình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra thực địa Dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1" - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Khởi công từ năm 2016 và dự kiến hoàn thành năm 2018, dự án nhiều lần phải đình trệ do những vướng mắc về pháp lý và phương án thanh toán cho nhà đầu tư.

Để tháo gỡ khó khăn, các cấp có thẩm quyền đã ban hành nhiều chủ trương, kết luận và cơ chế liên quan, trong đó có Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP, Nghị quyết số 212/NQ-CP, Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 257/2025/NĐ-CP.

Đến nay, tổng tiến độ thực hiện dự án đã đạt trên 95%. Chủ đầu tư đang huy động khoảng 1.500 nhân sự, tập trung đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 11/2026.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng kiểm soát triều cường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu trên diện tích khoảng 570 km2, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Hệ thống công trình sẽ góp phần điều tiết, hạ thấp mực nước trong các kênh rạch, tăng khả năng tiêu thoát nước đô thị, hỗ trợ trữ nước mưa khi xảy ra mưa lớn kết hợp triều cường; đồng thời hạn chế xâm nhập mặn, chống sạt lở bờ sông, cải thiện cảnh quan và môi trường.

Phạm vi hưởng lợi bao gồm nhiều khu vực trung tâm và phía nam Thành phố như Sài Gòn, Bến Thành, Khánh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Hưng, Chánh Hưng, Bình Đông cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Bình Chánh và một số địa bàn lân cận.

TĂNG TỐC HOÀN THÀNH DỰ ÁN CẢI TẠO KÊNH HƠN 9.000 TỶ ĐỒNG

Thủ tướng kiểm tra dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, với tổng mức đầu tư khoảng 9.030 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Đây là dự án cải tạo kênh có chiều dài lớn nhất TP.HCM, với tổng chiều dài tuyến và giao thông dọc hai bên bờ kè hơn 63 km.

Theo báo cáo, dự án đã đạt khoảng 80% khối lượng thi công, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 75%. Các gói thầu xây lắp đang được triển khai đồng loạt, tập trung hoàn thiện hệ thống kè, đường giao thông, vỉa hè và mặt đường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nghe báo cáo về dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đến nay, khoảng 62 km tuyến kè đã hoàn thành; 48 km đường giao thông dọc hai bên kênh đã được thông xe.

Chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục trong phạm vi dự án được phê duyệt vào cuối năm 2026.

Việc đẩy nhanh tiến độ hai công trình trọng điểm nằm trong nỗ lực tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị của TP.HCM.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM đạt 75,5%, cao hơn mức bình quân cả nước là 62,9%. Một trong những giải pháp được Thành phố triển khai là tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Trong bối cảnh dân số và tốc độ đô thị hóa gia tăng, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải của TP.HCM đang chịu sức ép lớn, đặc biệt trước những tác động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 2026–2030, TP.HCM dự kiến giải quyết triệt để các điểm ngập đô thị, phấn đấu giảm 50% thiệt hại do ngập lụt; đồng thời số hóa dữ liệu tại các điểm xung yếu để nâng cao hiệu quả quản lý.

Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ thu gom nước thải đô thị lên khoảng 80%, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn lên mức 40–45%, gắn giải quyết ngập úng với cải thiện chất lượng môi trường và phát triển đô thị bền vững.