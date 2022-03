Đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 được hưởng bảo hiểm xã hội

Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất Chính phủ về giải quyết các vướng mắc chi trả chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người bệnh mắc Covid-19, và công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ này.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Y tế, tính đến 1/3/2022, cả nước có khoảng 920.000 F0 điều trị tại nhà và có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mắc Covid-19 để hưởng chế độ, trong đó có chế độ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội.

Nhiều người lao động mắc Covid-19 tự điều trị tại nhà đang gặp rất nhiều khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau, vì thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian. Người lao động khi bị Covid-19 đa số chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc hoàn thành điều trị Covid-19 tại nhà do chính quyền địa phương cấp hoặc trạm y tế cấp xã cấp.

Người lao động không thể sử dụng giấy xác nhận này để tiến hành các thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội, vì vậy các trường hợp bị F0 chưa được thanh toán chế độ ốm đau chủ yếu là các trường hợp mắc Covid-19 cách ly điều trị tại nhà.

Theo quy định tại điều 100, Luật Bảo hiểm xã hội, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc Covid-19 có hai giấy tờ: bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú; trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Thực tế F0 điều trị tại nhà, không thể đến cơ sở khám, chữa bệnh để được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định. Những người mắc Covid-19 điều trị tại nhà hiện có các giấy tờ sau: (1) Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp; (2) Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp; (3) Giấy xét nghiệm (Test nhanh hoặc PCR ) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp; (4) Giấy xác nhận bị mắc Covid-19 của Trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ Covid cộng đồng, y tế cơ quan/doanh nghiệp.

(5) Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị Covid-19 tại nhà; (6) Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung; (7) Phiếu xác nhận đã điều trị Covid-19 của các bệnh viện dã chiến.

Bộ Y tế cho biết, đối chiếu với quy định của các văn bản Luật thì 7 loại giấy tờ nêu trên chưa được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản luật có liên quan khác. Vì vậy, Bộ Y tế chưa có cơ sở pháp lý để đưa vào hướng dẫn trong Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Ðể giải quyết những vướng mắc trên, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, để Bảo hiểm xã hội làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc Covid-19.

Trong trường hợp không ban hành nghị quyết, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ giao thẩm quyền cho bộ trưởng Bộ Y tế được phép công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và quy định mẫu, thẩm quyền cấp 7 loại giấy tờ nêu trên vào thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 56/2017/TT-BYT.