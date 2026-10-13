Đề xuất điều chỉnh khung thuế xuất khẩu nhóm mặt hàng nhôm và gỗ
ĐĐỗ Mến
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Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu của một số mặt hàng nhôm từ mức 5% - 40% thành mức 0% - 30%. Đối với một số mặt hàng gỗ, dự kiến điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu hiện hành là 5% - 25% thành 0% – 25%...
Ngày 13/10, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị định quy
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hồ sơ do Bộ Tài chính soạn thảo.
Theo Bộ Tài chính, trải qua 10 năm thực hiện khung thuế suất
thuế xuất khẩu được ban hành kèm theo Luật Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm
2016, cơ cấu sản xuất, năng lực chế biến, nguồn cung nguyên liệu và nhu cầu thị
trường đã thay đổi. Mức thuế suất một số mặt hàng hiện không còn phù hợp.
Đối với ngành công nghiệp vật liệu, định hướng phát triển
ngày càng chú trọng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và hình thành chuỗi
sản xuất trong nước.
Bộ Công Thương cũng phản ánh vướng mắc chính sách thuế đối với ngành nhôm làm tăng tồn kho, chậm thu hồi vốn và ảnh hưởng đến ký kệt hợp đồng tiêu thụ năm 2027.
Các kiến nghị của ngành gỗ cũng cho thấy nhu cầu giảm chi phí thuế để duy trì đơn hàng, sản xuất và xuất khẩu.
Theo đó, ngành nhôm đã từng bước phát triển từ khai thác
bô-xít, sản xuất alumin sang điện phân nhôm và gia công sản phẩm nhôm, đặt ra
yêu cầu có chính sách phù hợp để tiêu thụ sản lượng mới, phát huy hiệu quả đầu
tư và phát triển thị trường.
Đối với ngành gỗ, sản xuất đã mở rộng theo hướng kết hợp
nguyên liệu rừng trồng và nguyên liệu nhập khẩu, đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng
phụ phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, gỗ và sản phẩm gỗ là nhóm
hàng xuất khẩu có kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm, đóng góp quan trọng vào nguồn
thu ngoại tệ, tạo việc làm và thu hút lao động trong các hoạt động trồng rừng,
khai thác, chế biến và dịch vụ liên quan.
Vì vậy, chính sách thuế xuất khẩu cần được cập nhật phù hợp
với vai trò và thực tiễn phát triển của các ngành này.
ĐIỀU CHỈNH KHUNG THUẾ SUẤT MẶT HÀNG NHÔM VỀ MỨC 0%-30%
Theo tờ trình dự thảo, hiện nay mặt hàng Nhôm chưa gia công
(nhóm 76.01) và Nhôm ở dạng thanh, que và hình (nhóm 76.04) có khung thuế suất
thuế xuất khẩu từ 5% - 40%.
Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất
khẩu của các nhóm này về mức 0% - 30% để đồng bộ với các sản phẩm nhôm khác.
Còn theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định hiện hành về
thuế xuất khẩu đang tạo rào cản cho việc tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu dẫn đến lượng
hàng tồn kho tăng, vốn sản xuất chậm được thu hồi và quay vòng.
Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu,
Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi,
bổ sung khung thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng Nhôm chưa gia công (nhóm
76.01), Nhôm ở dạng thanh, que và hình (nhóm 76.04) từ mức 5% - 40% thành mức
0% - 30%.
Tương tự, điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu của mặt
hàng Bột và vảy nhôm (nhóm 76.03) từ mức 5% - 40% thành 0% - 30%.
SẼ QUY ĐỊNH MỨC THUẾ CỤ THỂ THEO KHUNG THUẾ MỚI
Đối với nhóm mặt hàng gỗ, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức
thuế suất thuế xuất khẩu hiện hành là 5% - 25% thành 0% – 25% đối với mặt hàng
gỗ thuộc nhóm 44.02 (than củi), gỗ xẻ (44.07), gỗ lạng (44.08) để phù hợp với
Chiến lược phát triển ngành gỗ và đặc thù của ngành gỗ.
Theo Bộ Tài chính, việc giữ nguyên mức tối đa 25% tạo dư địa
để Chính phủ quy định mức thuế phù hợp với nguồn nguyên liệu, đặc điểm sản phẩm
và yêu cầu cân đối của từng công đoạn trong chuỗi sản xuất, đặc điểm của thị
trường gỗ của Việt Nam.
Góp ý dự thảo, một số ý kiến đề nghị nghiên cứu cơ chế chứng
minh nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu và xác định rõ điều kiện áp dụng thuế suất
0% để bảo đảm tính minh bạch, khả thi và tạo cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát quá
trình thực hiện chính sách.
Về nội dung này, Bộ Tài chính nhấn mạnh việc điều chỉnh mức
sàn của khung không đồng nghĩa với việc áp dụng ngay mức thuế suất 0% cho toàn
bộ các sản phẩm gỗ xẻ, gỗ lạng hay than củi.
Trường hợp Nghị quyết được thông qua, Bộ Tài chính sẽ nghiên
cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức thuế suất cụ thể theo khung
thuế suất mới, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất
theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các định hướng, chủ
trương phát triển ngành gỗ, kinh tế lâm nghiệp tại Quyết định số 327/QĐ-TTg và
Quyết định số 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
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