Đề xuất giảm thuế xuất khẩu phân bón về 0%: Doanh nghiệp nào được lợi nhất?

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xuất khẩu urê, supe lân và kali sulphat (SOP) từ 5% xuống 0%. Chính sách vẫn cần hoàn tất quy trình ban hành, do đó chưa nên đưa toàn bộ lợi ích vào dự phóng khi chưa xác định ngày có hiệu lực.
Đánh giá về tác động của chính sách lên ngành, theo Chứng khoán MBS, giảm thuế giúp doanh nghiệp cải thiện giá bán ròng hoặc tăng khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường quốc tế, qua đó hỗ trợ biên lợi nhuận và sản lượng xuất khẩu. Đồng thời, hỗ trợ xuất khẩu thuận lợi hơn giúp hấp thụ phần công suất urê dư thừa so với nhu cầu nội địa, giảm áp lực tồn kho và tiêu thụ trong nước.
Mặc dù vậy, sẽ có tác động phân hóa giữa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu urê lớn được hưởng lợi trực tiếp nhiều nhất. Ngược lại, doanh nghiệp NPK có thể chịu áp lực nếu giá urê đầu vào tăng do nguồn cung trong nước chuyển hướng sang xuất khẩu.
"Tác động tích cực nhất đối với DCM và DPM, trong khi tác động đối với LAS hạn chế hơn. Đây là chất xúc tác cơ bản tích cực, nhưng mức độ hấp dẫn của cổ phiếu còn phụ thuộc vào định giá, diễn biến giá phân bón quốc tế và thời điểm chính sách có hiệu lực", MBS nhấn mạnh.
Đối với từng doanh nghiệp, theo MBS, DCM được hưởng lợi nhiều nhất. Ước tính tiết kiệm khoảng 203 tỷ đồng/năm, tương đương 9,2% lợi nhuận trước thuế năm 2025. Tỷ trọng xuất khẩu urê đạt khoảng 59,7% lượng bán ra trong 8 tháng đầu năm 2026, giúp DCM có độ nhạy cao với chính sách. Rủi ro chính là giá urê quốc tế giảm và một phần lợi ích từ thuế được chuyển sang khách hàng thông qua việc giảm giá bán.
DPM – Tích cực: Ước tính tiết kiệm khoảng 93 tỷ đồng/năm, tương đương 6,9% lợi nhuận trước thuế năm 2025. Tỷ trọng xuất khẩu urê tăng lên khoảng 36% lượng bán ra trong 6 tháng đầu năm 2026. Mức hưởng lợi thấp hơn DCM; cần đánh giá thêm diễn biến giá khí đầu vào và lợi nhuận từ các mảng kinh doanh khác.
LAS – Tích cực nhưng hạn chế: Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất supe lân thuộc nhóm hàng được đề xuất giảm thuế và dây chuyền SOP công suất khoảng 20.000 tấn/năm. Tuy nhiên, quy mô xuất khẩu hiện chưa đủ lớn để tạo ra tác động đáng kể đến lợi nhuận hợp nhất. Cần theo dõi sản lượng thương mại thực tế của SOP trước khi điều chỉnh dự phóng.
DDV – Không hưởng lợi trực tiếp: Sản phẩm chủ lực là DAP, không thuộc ba mặt hàng được đề xuất giảm thuế theo thông tin hiện tại. Triển vọng của DDV nên được đánh giá riêng theo giá DAP quốc tế, chính sách xuất khẩu của Trung Quốc và biên lợi nhuận sản xuất.
BFC – Có thể chịu tác động bất lợi: Hoạt động kinh doanh tập trung vào phân bón NPK. Nếu xuất khẩu urê tăng khiến giá nguyên liệu trong nước tăng, BFC có thể chịu áp lực lên giá vốn và biên lợi nhuận gộp. Tác động ròng phụ thuộc vào khả năng chuyển phần chi phí tăng thêm sang giá bán.
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