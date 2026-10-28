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Tính đến 26/10, có 67 mã bị cắt margin trên HOSE

H Hà Anh

HOSE thông báo đưa cổ phiếu DSH của CTCP Đông Sơn Holdings vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HOSE thông báo đưa cổ phiếu DSH của CTCP Đông Sơn Holdings vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Được biết, 35 triệu cổ phiếu DSH mới lên sàn HOSE hôm 26/10 với giá 11.900 đồng/cổ phiếu. Tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại 319, có số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, với ngành nghề kinh doanh chính trong xây dựng công trình đường bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của DSH đạt 477,25 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 61,27 tỷ đồng.

Trước đó, HOSE đưa cổ phiếu BMI của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ra khỏi danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do công ty đã khắc phục được tình trạng cổ phiếu bị cắt margin.

Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán có kết luận là ý kiến chấp nhận toàn phần căn cứ BCTC tổng hợp soát xét bán niên năm 2026, đáp ứng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Do đó, trong danh sách mới nhất tính đến ngày 26/10 có 67 mã bị cắt margin - trong đó có 03 mã chứng chỉ quỹ như FUCVREIT, FUEABVND và FUETPVND với cùng lý do liên quan đến NAV trên một đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá. Trong khi đó, 2 mã là FUEMITEC, FUEPHVNS và FUEVN50G chưa đủ điều kiện do thời gian niêm yết dưới sáu tháng.

Cũng trong danh sách này có 25 mã chứng khoán thuộc diện cảnh báo và 10 mã có thời gian niêm yết dưới 06 tháng; 08 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm;

03 mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát; 02 mã có BCTC hợp nhất bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; 02 mã có BCTC bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán;

01 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm và 01 mã nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

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