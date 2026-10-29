Đề xuất tạm dừng hoãn xuất cảnh với người bị mạo danh đăng ký doanh nghiệp
HHoàng Sơn
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Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp nếu cơ quan công an có văn bản xác nhận tiếp nhận phản ánh và đang giải quyết vụ việc...
Đề xuất này được đưa
ra tại Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ
khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật về quản lý thuế nhằm bảo vệ quyền lợi của người bị lợi
dụng thông tin cá nhân, trong bối cảnh cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều phản ánh và ghi nhận các trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh.
Theo dự thảo, cơ quan thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất
cảnh đối với cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin để đăng ký thành lập cá
nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác
xã.
Các trường hợp thuộc diện xem xét là những người bị xác định có liên quan
đến hoạt động kinh doanh tại địa chỉ không còn hoạt động, với tư cách người
kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp hoặc người
đại diện theo pháp luật của tổ chức.
Điều kiện quan trọng là cơ quan công an đã có ý kiến bằng văn bản xác nhận tiếp nhận phản ánh và đang trong quá trình giải quyết, đồng thời gửi thông tin này đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.
(Bộ Tài chính)
Để được áp dụng cơ chế này, cá nhân
phải có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp
đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã liên
thông) hoặc cơ quan thuế (đối với trường hợp cá nhân kinh doanh đăng ký thuế trực
tiếp với cơ quan thuế) xử lý việc bị giả mạo thông tin. Đồng thời, cá nhân phải gửi đề nghị đến
cơ quan công an để giải quyết vụ việc.
Như vậy, cơ chế dự kiến được thiết kế cho những cá nhân có căn cứ xác định thông tin của mình bị sử dụng trái phép và đã thực hiện các bước trình báo, đề nghị xử lý theo quy định.
Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung quy
định đặc thù xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình xử lý phản ánh của
người dân. Khi thông tin cá nhân bị lợi dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp
hoặc hộ kinh doanh, người bị mạo danh có thể bị ghi nhận trên hệ thống quản lý
thuế với tư cách chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh doanh tại địa chỉ
không còn hoạt động.
Tuy nhiên, việc cá nhân gửi phản ánh
chưa đủ cơ sở pháp lý để cơ quan thuế khẳng định người đó thực sự là nạn nhân
của hành vi giả mạo, từ đó xử lý ngay các biện pháp quản lý hoặc cưỡng chế có
liên quan.
Bộ Tài chính cho rằng xác nhận bằng văn bản của cơ quan công an về việc tiếp
nhận và đang giải quyết vụ việc được xem là căn cứ để cơ quan thuế cân nhắc tạm
thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian xác minh. Quy
định này nhằm hạn chế nguy cơ người dân bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp
do hành vi sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người khác.
Vấn đề mạo danh thông tin cá nhân để
đăng ký thành lập doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng ghi nhận trong quá
trình triển khai các biện pháp làm sạch dữ liệu người nộp thuế và tháo gỡ vướng
mắc trong hoạt động kinh doanh.
Trước đó, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài
chính) cho biết đã tiếp nhận thông tin về khoảng 4.000 cá nhân bị mạo danh
thành lập doanh nghiệp. Thực tế này đặt ra yêu cầu xử lý không chỉ ở khâu quản
lý thuế, mà còn từ quy trình đăng ký doanh nghiệp và xác thực thông tin người
đăng ký.
Một trong những nguyên nhân được đặt ra là quá trình cải cách thủ tục gia
nhập thị trường theo hướng đơn giản hóa, cho phép người đăng ký tự kê khai và
chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp. Cách tiếp cận này góp phần giảm thủ tục
hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhưng đồng thời đòi
hỏi cơ chế xác thực danh tính và kiểm soát nguy cơ giả mạo phải được hoàn
thiện.
Theo đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, việc
xác định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có xuất phát từ hành vi mạo danh hay không
không đơn thuần là vấn đề thủ tục, mà còn liên quan đến khả năng xác thực dữ
liệu.
Trước thực tế này, Cục
đang nghiên cứu các giải pháp phù hợp, trong đó có phương án sửa đổi Luật Doanh
nghiệp theo hướng bổ sung quy định nhằm giảm nguy cơ thông tin cá nhân bị lợi
dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp.
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