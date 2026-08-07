Không nợ thuế vẫn bị “chặn cửa” xuất cảnh nếu bỏ địa chỉ kinh doanh quá 120 ngày
HHoàng Sơn
Chọn cỡ chữ
Không chỉ các trường hợp chây ì nghĩa vụ thuế, quy định mới tại Nghị định 252/2026/NĐ-CP còn đặt ra cảnh báo với những người nộp thuế bỏ địa chỉ đăng ký. Nếu bỏ địa chỉ kinh doanh quá 120 ngày mà không hoàn tất thủ tục theo quy định, cá nhân, doanh nghiệp vẫn có thể bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh, ngay cả khi không phát sinh nợ thuế…
Cục Thuế vừa ban hành văn bản
hướng dẫn triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế theo
quy định tại Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ với yêu cầu thực hiện thống nhất
trên toàn quốc và bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện theo quy định pháp luật.
Theo Khoản 1 Điều
28 Nghị định
252, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền
thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp trên 120 ngày.
Đối với
doanh nghiệp, biện pháp này áp dụng với người đại diện theo pháp luật hoặc cá
nhân là chủ sở hữu hưởng lợi khi doanh nghiệp, hợp tác xã phát sinh số thuế nợ
từ 500 triệu đồng trở lên và cũng quá hạn nộp trên 120 ngày.
Cục Thuế cho biết việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh
phải tuân thủ đầy đủ quy trình theo Luật Quản lý thuế và Nghị định 252, đồng
thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Trường hợp người nộp
thuế đã đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh
phải được thực hiện ngay, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và giao dịch
dân sự.
Để hạn chế sai sót trong quá trình
thực hiện, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị rà soát, đối chiếu chính xác nghĩa vụ
thuế của người nộp thuế trước khi ban hành thông báo và trách
nhiệm về tính chính xác của dữ liệu, bao gồm thông tin về người đại diện theo
pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi, trạng thái mã số thuế và số tiền thuế nợ tại
thời điểm áp dụng biện pháp.
Trước khi thực hiện tạm hoãn xuất
cảnh, người nộp thuế phải được thông báo đầy đủ về số tiền thuế nợ theo quy
định của quy trình quản lý nợ. Đồng thời, cơ quan thuế cần cập nhật chính xác
trạng thái hoạt động của người nộp thuế trên hệ thống quản lý, chuẩn hóa thông
tin định danh của người thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh.
Trường hợp sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, dữ liệu
phải đầy đủ thông tin về ngày cấp và nơi cấp theo quy định, Cục Thuế nhấn mạnh.
Đáng chú ý, hướng dẫn lần này có điều chỉnh đối với trường hợp
người nộp thuế ở trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.
Sau 90 ngày kể từ ngày nhận thông báo mà người nộp thuế không thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế, cơ quan thuế sẽ thông báo dự kiến áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Nếu sau thêm 30 ngày vẫn không khắc phục, cơ quan thuế sẽ chính thức ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh ngay cả khi người nộp thuế không phát sinh nợ thuế.
(Cục Thuế)
Cụ thể,
sau 90 ngày kể từ khi cơ quan thuế phát đi thông báo về tình trạng này, nếu
người nộp thuế không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu
lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo về việc dự kiến áp dụng biện
pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Sau thêm 30 ngày kể từ thời điểm thông báo nêu trên, nếu người nộp
thuế vẫn không thực hiện các thủ tục cần thiết, cơ quan thuế sẽ chính thức ban
hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh, không phụ thuộc vào việc có phát sinh số tiền
thuế nợ hay không.
Song song với đó, Cục Thuế yêu cầu
các đơn vị kịp thời xử lý thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế
để làm căn cứ hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Hệ thống quản lý thuế sẽ tự động gửi
thông báo hủy bỏ bằng phương thức điện tử ngay khi người nộp thuế đáp ứng đủ
điều kiện, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp.
Đối với các trường hợp đang thực hiện thủ tục thay đổi
cơ quan thuế quản lý hoặc khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế có thẩm quyền phải
rà soát và ban hành quyết định hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi đủ điều kiện, Cục Thuế nêu rõ.
Ngoài ra, Cục Thuế cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên
truyền để người nộp thuế nắm rõ các trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn
xuất cảnh, ngưỡng nợ thuế, hình thức nhận thông báo cũng như điều kiện để được
hủy bỏ.
Theo đó, người nộp thuế được khuyến nghị đăng ký tài khoản thuế điện tử, sử dụng
ứng dụng eTax Mobile, cập nhật đầy đủ thông tin liên hệ và chủ động theo dõi
tình trạng nghĩa vụ thuế trên các hệ thống của ngành Thuế.
Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng tiếp tục ổn định trong đầu tháng 8, nhưng sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng và những điều chỉnh nhỏ lẻ ở từng kỳ hạn cho thấy cuộc đua huy động vốn vẫn chưa hạ nhiệt…
Trong phiên sáng 7/8, giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại hầu hết các đơn vị kinh doanh giảm từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng, neo tại mức phổ biến 139,2 triệu – 142,2 triệu đồng/lượng, 0,35% so với chốt phiên 6/8. Diễn biến này trái chiều với mức tăng 0,6% của giá vàng thế giới...
Trong bối cảnh lạm phát, lãi suất và tỷ giá tiếp tục biến động, CUBHCM phối hợp cùng IVB tổ chức CONNECT 2026, chia sẻ các góc nhìn về triển vọng kinh tế, quản trị ngân quỹ, phòng ngừa rủi ro ngoại hối và ứng dụng AI nhằm hỗ trợ doanh nghiệp củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.
Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính trên thiết bị di động đang thúc đẩy các ngân hàng đổi mới mô hình cấp tín dụng. Với hơn 1,1 triệu người dùng kể từ khi ra mắt năm 2024, ứng dụng CUB Vietnam của CUBHCM vừa được vinh danh tại Asian Banking & Finance Fintech Awards 2026.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.