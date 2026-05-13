“Kể từ khi SCG bắt đầu đầu tư tại Việt Nam vào năm 1992, quốc gia này thực sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai của SCG. Khi tiến gần đến cột mốc 35 năm, chúng tôi có thể thấy rõ hai bên đã cùng nhau phát triển mạnh mẽ như thế nào. Từ những hoạt động thương mại cơ bản ban đầu, đến nay chúng tôi đã cung cấp các giải pháp xanh, chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày của người dân.

Để thể hiện cam kết lâu dài, Việt Nam hiện là thị trường hoạt động lớn nhất của chúng tôi bên ngoài Thái Lan. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã đầu tư hơn 7 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam. Hiện chúng tôi vận hành hơn 50 nhà máy trong bốn lĩnh vực chính: hóa dầu, bao bì, xi măng/vật liệu xây dựng và logistics, với hơn 16.000 nhân sự.

Bí quyết thành công cốt lõi của chúng tôi là luôn đóng vai trò “đối tác đồng hành phát triển” cùng Việt Nam. Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp chỉ có thể phát triển khi đất nước phát triển.

Để thực hiện điều này, SCG tập trung vào năm định hướng phù hợp với chương trình nghị sự quốc gia: (i) đầu tư dài hạn, đặc biệt là vào các tổ hợp hóa dầu (LSP), nhằm góp phần đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế có thu nhập cao hơn; (ii) thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong sản xuất thông minh và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; (iii) lấy con người làm trung tâm, thông qua việc liên tục đào tạo đội ngũ lãnh đạo và nhân viên với các kỹ năng tương lai tại SCG Academy; (iv) tích cực hỗ trợ chuyển đổi xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng 0, đồng thời quan tâm đến cộng đồng địa phương; (v) thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, thông qua hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các đối tác trong nước để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Nền tảng kinh tế của Việt Nam rất vững chắc và hấp dẫn. Quốc gia này đang đi đúng hướng với mức tăng trưởng GDP đạt 8% trong năm 2025 và tham vọng đạt 10% trong năm nay. Động lực này đến từ dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ.

Chúng tôi nhận thấy có bốn yếu tố ưu tiên sẽ giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn nữa đối với FDI. Thứ nhất, cam kết cải cách hành chính là một tín hiệu rất tích cực. Thứ hai, Việt Nam cần một môi trường chính sách ổn định, minh bạch và có thể dự đoán được, bao gồm cả việc bảo vệ mạnh mẽ quyền sở hữu trí tuệ. Thứ ba, đầu tư vào nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai là yếu tố then chốt. Thứ tư, một khung pháp lý mạnh mẽ hơn cho chuyển đổi xanh sẽ là “nam châm” thu hút dòng vốn đầu tư mới. Khi các doanh nghiệp toàn cầu đẩy nhanh lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng 0, họ sẽ chủ động tìm kiếm những quốc gia hỗ trợ công nghệ carbon thấp và Việt Nam có cơ hội lớn để dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Chúng tôi xin chúc mừng Ban lãnh đạo mới của Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong cải cách chính sách và thúc đẩy chuyển đổi xanh. Điều này củng cố niềm tin của chúng tôi vào định hướng dài hạn của đất nước. Dù vẫn còn những thách thức ngắn hạn như chi phí năng lượng, bức tranh tổng thể vẫn rất tích cực. Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội to lớn tại đây và hoàn toàn tin tưởng vào tương lai dài hạn của Việt Nam”.

“Trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Toyota đã trải qua nhiều dấu mốc quan trọng, từ việc thành lập năm 1995 và đưa nhà máy vào hoạt động năm 1996, đặt nền tảng cho sản xuất ô tô trong nước. Trên nền tảng đó, công ty không ngừng mở rộng sản phẩm, hệ thống đại lý, chi nhánh và trạm ủy quyền cũng như tích cực thúc đẩy nội địa hóa, góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Những yếu tố giúp Toyota gắn bó và phát triển bền vững tại Việt Nam có thể được nhìn nhận từ hai khía cạnh.

Trước hết là các yếu tố từ chính doanh nghiệp, bao gồm cam kết đầu tư dài hạn, định hướng lấy khách hàng làm trung tâm và sự thấu hiểu thị trường Việt Nam. Trên cơ sở đó, Toyota không ngừng xây dựng hệ thống sản xuất, phân phối và dịch vụ đồng bộ, đồng thời thúc đẩy nội địa hóa và phát triển nguồn nhân lực trong nước.

Bên cạnh đó là sự đồng hành và hợp tác chặt chẽ từ các bên liên quan. Hành trình hơn 30 năm của Toyota được xây dựng trên nền tảng niềm tin, với sự hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương, hệ thống đại lý Toyota và Lexus, các nhà cung cấp, đối tác, cơ quan truyền thông và đặc biệt là khách hàng.

Chính những yếu tố này đã tạo dựng niềm tin và là nền tảng cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững. Trên cơ sở đó, Toyota không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và ngân sách nhà nước, mà còn tạo việc làm, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, đồng thời tích cực triển khai các hoạt động vì cộng đồng, hướng tới mục tiêu trở thành “công dân tốt trong cộng đồng” và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Việt Nam là một trong những thị trường có môi trường đầu tư ngày càng cải thiện, với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng tích cực và tiềm năng phát triển dài hạn. Quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu gia tăng cùng nhu cầu di chuyển ngày càng cao tiếp tục là động lực quan trọng cho sự phát triển của ngành ô tô.

Bên cạnh đó, các định hướng và chính sách của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững đang mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp. Trong thời gian tới, với việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý theo hướng ổn định, minh bạch và có lộ trình rõ ràng, Việt Nam được kỳ vọng sẽ duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà sản xuất ô tô và đạt được triển vọng phát triển tích cực”.

“Standard Chartered đã hiện diện tại Việt Nam hơn 122 năm với lịch sử hoạt động bắt đầu từ năm 1904 khi Ngân hàng thành lập chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Tháng 8/2009, chúng tôi đã chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 100% vốn nước ngoài trực thuộc Ngân hàng Standard Chartered. Đây là dấu mốc quan trọng, minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài và niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam.

Trong suốt hành trình đó, Standard Chartered luôn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam cũng như các bộ, ngành liên quan. Từ năm 2012, ngân hàng đã đóng vai trò là đơn vị tư vấn xếp hạng tín nhiệm quốc gia duy nhất của Việt Nam, phối hợp với Bộ Tài chính trong việc cải thiện hệ số tín nhiệm, qua đó góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp cận thị trường vốn quốc tế, thu hút các nguồn lực tài chính dài hạn, bao gồm cả tài chính xanh – một lĩnh vực ngày càng quan trọng trong bối cảnh phát triển bền vững.

Song song với đó, Standard Chartered cũng tích cực đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải. Kể từ sau cam kết tại COP26, Ngân hàng đã hợp tác với Chính phủ và các đối tác trong khuôn khổ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) nhằm thúc đẩy huy động nguồn lực cho các sáng kiến hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Chúng tôi tin rằng tăng trưởng xanh không chỉ là cam kết về môi trường, mà còn mở ra cơ hội lớn để tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.

Với tư cách là một định chế tài chính quốc tế gắn bó lâu năm với Việt Nam, Standard Chartered duy trì góc nhìn lạc quan và tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong trung và dài hạn. Theo dự báo của ngân hàng, GDP của Việt Nam có thể duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 6,7 - 7,0% trong giai đoạn 2026–2030.

Trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế, chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng, chúng tôi cho rằng Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới những giai đoạn tăng trưởng bứt phá hơn, nhờ việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả điều hành và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.

Những tín hiệu tích cực trong quý 1/2026, cùng với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao trong thời gian gần đây, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho cải cách và tăng trưởng theo hướng hiệu quả, quyết liệt và bền vững hơn.

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030, với GDP bình quân đầu người khoảng 7.500 – 8.500 USD/năm. Dự kiến đến năm 2030, số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ tăng thêm đạt 20 - 25 triệu người. Điều này sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiêu dùng nội địa năng động nhất châu Á, tạo lực đẩy khổng lồ cho các dịch vụ tài chính, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe.

Ở góc độ thương mại, Việt Nam đang ngày càng nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi dần chuyển dịch sang các ngành có giá trị gia tăng cao. Theo ước tính của chúng tôi, tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao và giá trị cao dự kiến sẽ chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào năm 2030.

Song song với đó, việc FTSE Russel chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi thứ cấp bắt đầu từ ngày 21/9/2025 và nhu cầu đầu tư khoảng 135 - 150 tỷ USD cho chuyển đổi năng lượng đến năm 2030 sẽ mở ra dư địa rất lớn cho các định chế tài chính quốc tế như Standard Chartered thu hút dòng vốn quốc tế, đặc biệt là các dòng vốn xanh, trái phiếu bền vững và tín chỉ carbon.

Những con số này là minh chứng cho sức mạnh nội tại và khả năng thích ứng tuyệt vời của nền kinh tế Việt Nam. Trong chặng đường phía trước, Standard Chartered cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, không chỉ với vai trò là một tổ chức tài chính, mà còn là một đối tác chiến lược. Thông qua việc kết nối các nguồn lực tài chính toàn cầu, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững, ngân hàng kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của Việt Nam”.

“Zamil Steel hiện đang bước sang năm thứ 30 hoạt động tại Việt Nam, đây là một dấu mốc quan trọng và phản ánh sự tăng trưởng bền vững của chúng tôi tại thị trường này. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã tạo ra hơn 165 triệu USD nguồn thu ngoại tệ và đóng góp hơn 20 triệu USD tiền thuế. Hiện nay, chúng tôi tạo việc làm cho hơn 800 lao động và nhân sự trực tiếp, cùng với hơn 200 việc làm gián tiếp.

Có ba yếu tố chính giúp chúng tôi đạt được sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thứ nhất, vị trí chiến lược của Việt Nam, kết hợp với mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do rộng khắp.

Bên cạnh đó, các Hiệp định thương mại tự do giúp giảm rào cản thương mại và thúc đẩy xuất khẩu sang nhiều thị trường khác nhau.

Thứ hai, sự tăng trưởng mạnh mẽ của các ngành xây dựng và công nghiệp tại Việt Nam, thúc đẩy nhu cầu đối với kết cấu thép. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và hạ tầng, đã tạo ra thị trường vững chắc cho gia công và kết cấu thép.

Thứ ba, môi trường sản xuất có chi phí cạnh tranh. Việt Nam có lực lượng lao động tay nghề ngày càng cao, bao gồm kỹ sư, thợ hàn và công nhân chế tạo, với chi phí lao động hợp lý. Sự kết hợp này giúp nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng cao.

Chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ số là những yếu tố cốt lõi trong triết lý toàn cầu của Zamil Steel. Tại Việt Nam, chúng tôi đã tích hợp nhiều giải pháp bền vững vào quy trình sản xuất và vận hành, bao gồm đầu tư vào năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng thông qua các công nghệ biến tần nhằm nâng cao hiệu suất.

Chúng tôi cũng triển khai các biện pháp tiết kiệm nước và năng lượng trong toàn bộ hoạt động, đồng thời sử dụng máy móc hiện đại và các hệ thống tích hợp IoT để giám sát việc tiêu thụ tài nguyên theo thời gian thực.

Dựa trên kinh nghiệm thực tế, Việt Nam mang lại một môi trường đầu tư rất hấp dẫn. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, môi trường chính trị ổn định và dòng vốn FDI ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Các nhà đầu tư cũng được hưởng lợi từ chi phí lao động cạnh tranh và mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng lớn. Với những lợi thế này, chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam”.