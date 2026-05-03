Dòng vốn FDI vào Việt Nam vượt mốc 18 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm
Phương Nhi
03/05/2026, 14:31
Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam khi tổng số vốn FDI đăng ký đạt hơn 18 tỷ USD, và vốn FDI thực hiện ước đạt 7,40 tỷ USD - duy trì là mức cao nhất trong 5 năm qua...
Theo số liệu vừa được công bố bởi Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4/2026 đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 1.249 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 12,15 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký.
Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,12 tỷ USD (chiếm 66,8% tổng vốn đăng ký cấp mới); sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD (chiếm 19%); các ngành còn lại đạt 1,72 tỷ USD (chiếm 14,2%).
Vốn đăng ký điều chỉnh có 316 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 3,13 tỷ USD (giảm 51 % so với cùng kỳ năm trước).
Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 10,49 tỷ USD (chiếm 68,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm); sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD (chiếm 15,1%); các ngành còn lại đạt 2,48 tỷ USD (chiếm 16,3%).
Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 976 lượt với tổng giá trị góp vốn 2,96 tỷ USD (tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước)
Trong đó, có 325 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 445,13 triệu USD và 651 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,51 tỷ USD.
Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 1,89 tỷ USD, (chiếm 63,9% giá trị góp vốn); hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 321 triệu USD (chiếm 10,9%); ngành còn lại 747 triệu USD ( chiếm 25,2%).
Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,40 tỷ USD (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước). Con số này tiếp tục là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong bốn tháng đầu năm tại Việt Nam trong 5 năm vừa qua qua.
Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,12 tỷ USD (chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện); hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 540,5 triệu USD, (chiếm 7,3%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 270,6 triệu USD (chiếm 3,7%).
Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, (chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới), tiếp đến là Hàn Quốc với 4,08 tỷ USD (chiếm 33,6%); Trung Quốc với 524,1 triệu USD (chiếm 4,3%); Nhật Bản với 462 triệu USD (chiếm 3,8%); Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) với 329,2 triệu USD (chiếm 2,7%); Hà Lan với 318,5 triệu USD, (chiếm 2,6%).
Ngoài ra, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2026 có 74 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 691,1 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước; có 4 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 22,8 triệu USD, giảm 43,2%.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, có 32 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 198 triệu USD (chiếm 27,7% tổng vốn đầu tư); Kyrgyzstan với 149,9 triệu USD (chiếm 21 %) ; Anh với 82,8 triệu USD (chiếm 11,6%); Kazakhstan với 36 triệu USD (chiếm 5%).
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: