Đặt lên bàn cân iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8

iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, có kiểu dáng cỡ hộ chiếu tương tự Galaxy Z Fold 8…

iPhone Duo (trái) và Galaxy Z Fold 8 (phải). Ảnh minh hoạ: Patrick Holland/CNET.

iPhone Duo mới đây đã được Apple trình làng vào ngày 9/9 (giờ địa phương), có giá khởi điểm từ 2.000 USD, bắt đầu mở đặt trước từ ngày 16/10. Trong khi đó, Samsung đã ra mắt Galaxy Z Fold 8 từ hồi tháng 7, có giá khởi điểm từ 1.900 USD. Galaxy Z Fold 8 thời điểm đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế gập nhỏ gọn.

NẾP GẤP MÀN HÌNH VÀ ĐỘ BỀN

iPhone Duo mang những đặc trưng sản phẩm điện thoại của Apple, với các góc bo tròn, khung titan phẳng và mặt lưng bóng. iPhone Duo cũng có nút Camera Control ở cạnh bên, kế thừa từ dòng iPhone 17.

Tuy nhiên, iPhone Duo không được trang bị Face ID hay cảm biến LiDAR. Thay vào đó, người dùng cần đăng nhập bằng Touch ID thông qua cảm biến vân tay được tích hợp vào nút khóa ở cạnh bên.

Màn hình OLED 5,4 inch ở mặt ngoài của Duo cho chất lượng hiển thị đẹp. Tuy nhiên, màn hình bên trong 7,6 inch mới là điểm giúp máy khác biệt so với các đối thủ Android, với bề mặt hoàn thiện mờ và lớp phủ nano.

Phần mềm cũng tạo thêm khác biệt cho Duo. Nội dung hiển thị có thể chuyển đổi liền mạch từ màn hình ngoài sang màn hình bên trong, mang lại trải nghiệm tốt hơn so với nhiều mẫu điện thoại gập khác.

Trong khi đó, CNET đánh giá thiết kế của Z Fold 8 là một trong những thiết kế ấn tượng nhất trong năm nay. Máy có màn hình ngoài 5,5 inch. Dù kích thước khá nhỏ gọn, màn hình vẫn mang lại không gian sử dụng thoải mái.

Góc vuông thân máy Z Fold 8 tạo cảm giác hiện đại và sắc nét hơn đôi chút so với thiết kế bo tròn của Duo, dù lựa chọn nào phù hợp hơn còn tùy thuộc vào sở thích của từng người dùng.

Cả hai dòng máy đều có thân máy mỏng, trong đó Samsung nhỉnh hơn về độ mỏng. iPhone Duo dày 5,2 mm khi mở và 11,3 mm khi gập, đồng thời có trọng lượng tương đối lớn, 254 gram. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 chỉ dày 4,5 mm khi mở và 9,7 mm khi gập, trọng lượng 201 gram, nhẹ hơn đáng kể.

Galaxy Z Fold 8. Ảnh: Andrew Lanxon/CNET.

Lớp mờ màn hình bên trong Duo giúp máy giảm đáng kể nếp gấp, đến mức gần như không thể nhận ra khi mở. Trong khi đó, Z Fold 8 vẫn có nếp gấp giữa màn hình, dù hầu như không đáng chú ý khi màn hình sáng. Lý do là bởi Samsung trang bị cho máy màn hình Flex Titanium, mỏng và bền hơn so với màn hình trên các mẫu Galaxy Fold trước đây, đồng thời giúp hạn chế nếp gấp.

iPhone Duo cũng chiếm ưu thế về độ bền với chuẩn IP68, giúp thiết bị chống bụi, cát và có thể chịu được nước ở độ sâu tới đầu gối trong tối đa 30 phút.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 có chuẩn IP48, thấp hơn một chút. Máy vẫn có khả năng chịu được mức ngâm nước tương tự, nhưng chỉ chống được hạt bụi lớn.

Về camera, iPhone Duo có camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP. Camera selfie ở màn hình ngoài có độ phân giải 12 MP, trong khi Apple không công bố chi tiết độ phân giải của camera ẩn dưới màn hình bên trong.

Trong khi đó, Z Fold 8 được trang bị camera chính 50 MP và camera góc siêu rộng 50 MP. Z Fold 8 cũng có camera selfie 10 MP ở cả màn hình ngoài và màn hình bên trong.

THỜI LƯỢNG PIN IPHONE DUO VÀ GALAXY Z FOLD 8

Giống như cách Apple thường công bố thông số sản phẩm, hãng không nêu dung lượng cụ thể của pin iPhone Duo trên trang thông số kỹ thuật chính thức. Thay vào đó, Apple công bố thời gian sử dụng dự kiến trong những tác vụ khác nhau.

Với "mức sử dụng thông thường", iPhone Duo có thể hoạt động một ngày, tương đương iPhone 18 Pro.

Trong đó, màn hình ngoài có thể cho thời gian xem video lên tới 44 giờ hoặc tối đa 37 giờ khi xem video trực tuyến. Với màn hình bên trong, thời gian xem video lên tới 31 giờ hoặc 26 giờ khi phát trực tuyến.

iPhone Duo. Ảnh minh hoạ: Abrar Al-Heeti/CNET.

Theo thông số kỹ thuật, iPhone Duo có thể sạc từ 0% lên 50% trong khoảng 15 phút khi sử dụng bộ sạc 60 watt. Tuy nhiên, phần thông tin chi tiết trên trang thông số kỹ thuật quốc tế của Apple lại cho biết tốc độ này cũng có thể đạt được với bộ sạc 40 watt, do đó hiện chưa rõ công suất sạc tối đa thực tế của máy là bao nhiêu.

Trong khi đó, Samsung đã tăng dung lượng pin của Z Fold 8 so với thế hệ trước nhờ áp dụng công nghệ silicon-carbon. Z Fold 8 năm nay được trang bị pin 4.800 mAh. Đây không phải là nâng cấp mang tính đột phá, nhưng đủ để cải thiện thời lượng pin.

Trong thử nghiệm của CNET, Z Fold 8 dễ dàng hoạt động cả ngày, đồng thời vẫn còn đủ pin để tiếp tục sử dụng vào sáng hôm sau. Z Fold 8 khi sạc dây 45 watt trong 30 phút, có thể sạc từ 0% lên 73% và sạc đầy trong khoảng một giờ.

Nên chọn điện thoại nào? Lợi thế về mức độ trung thành với thương hiệu có thể trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất của Apple khi iPhone Duo ra mắt. Bất chấp các mẫu điện thoại gập liên tục ra mắt trong thời gian qua, nhiều người dùng trung thành vẫn chờ đợi Apple chính thức bước vào phân khúc này.

Tuy nhiên, Z Fold 8 cũng là một đối thủ đáng gờm. Với thiết kế hiện đại, hệ thống camera tốt và thời lượng pin đủ dùng cả ngày, mẫu máy này vẫn đang được đánh giá cao.