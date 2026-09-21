Người Việt cần ít nhất 7 tháng thu nhập để mua iPhone Duo

iPhone Duo bản 512GB có giá 71,499 triệu đồng, tương đương khoảng 7,9 tháng thu nhập. Bản 1TB ở mức 84,499 triệu đồng, tương đương khoảng 9,4 tháng, trong khi phiên bản 2TB có giá 103,999 triệu đồng, tương đương khoảng 11,6 tháng thu nhập bình quân.
iPhone Duo sẽ được Apple mở đặt hàng tại Việt Nam từ ngày 16/10 và chính thức bán ra từ ngày 23/10. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam nằm trong nhóm thị trường mở bán iPhone mới ngay từ đợt đầu.
Tại Việt Nam, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple có giá niêm yết từ 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Bản 512GB có giá 71,499 triệu đồng, bản 1TB là 84,499 triệu đồng, trong khi phiên bản dung lượng 2TB lên tới 103,999 triệu đồng.
Mức giá này đặt iPhone Duo vào nhóm điện thoại thông minh có giá bán cao nhất trên thị trường Việt Nam.
Trong khi đó, theo Cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng trong quý 2/2026.
Như vậy, với mức giá thấp nhất của iPhone Duo là 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256GB, một người lao động Việt Nam có thu nhập đúng bằng mức bình quân nói trên sẽ cần tới khoảng 7,2 tháng thu nhập, nếu giả định toàn bộ thu nhập được dành cho chiếc điện thoại này.
Bản 512GB có giá 71,499 triệu đồng, tương đương khoảng 7,9 tháng thu nhập. Bản 1TB ở mức 84,499 triệu đồng, tương đương khoảng 9,4 tháng, trong khi phiên bản 2TB có giá 103,999 triệu đồng, tương đương khoảng 11,6 tháng thu nhập bình quân.
Như vậy, với mức thu nhập bình quân hiện nay, người lao động Việt Nam cần gần một năm thu nhập để sở hữu phiên bản iPhone Duo có dung lượng cao nhất, trong điều kiện chưa tính đến các khoản chi tiêu thiết yếu khác.
iPhone Duo bản 512GB có giá 71,499 triệu đồng, tương đương khoảng 7,9 tháng thu nhập. Bản 1TB ở mức 84,499 triệu đồng, tương đương khoảng 9,4 tháng, trong khi phiên bản 2TB có giá 103,999 triệu đồng, tương đương khoảng 11,6 tháng thu nhập bình quân.
Trong khi đó, đối thủ đang được đặt lên bàn cân với iPhone Duo là Galaxy Z Fold8 của hãng điện thoại Samsung lại đang có giá bán “dễ thở” hơn tại Việt Nam, dù vậy, mức giá của sản phẩm này cũng khó có thể là lựa chọn của số đông người dùng.
Cụ thể, theo khảo sát tại các nhà bán lẻ, Galaxy Z Fold8 bản 256GB hiện có giá bán khoảng 40,09 triệu đồng, tương đương khoảng 4,5 tháng thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam.
Về chênh lệch giá, iPhone Duo bản 256GB đang cao hơn khoảng 24,9 triệu đồng so với Galaxy Z Fold8 bản 256GB, tương đương gần 2,8 tháng thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam.
Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 bản 512GB có giá khoảng 46 triệu đồng, tương đương 5,1 tháng thu nhập. Sản phẩm này cũng có giá thấp hơn khoảng 25,5 triệu đồng so với iPhone Duo bản 512GB.
Dù đặt lên bàn cân so sánh với thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam, chi phí sở hữu một chiếc điện thoại gập của cả Samsung và Apple vẫn là một khoản chi tiêu rất lớn.
Song thực tế, thị trường Việt Nam hiện đang được các hãng điện thoại coi là một trong những thị trường quan trọng đối với phân khúc thiết bị cao cấp. Và kết quả thực tế từ sức mua của thị trường cũng đang chứng minh điều này.
Cụ thể, sau 6 ngày mở đặt trước bộ ba điện thoại gập thế hệ thứ 8 của Samsung là Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, và Galaxy Z Flip8, hãng điện thoại này ghi nhận lượng đơn cao gấp 2,4 lần thế hệ tiền nhiệm, trong đó riêng Galaxy Z Fold8 chiếm hơn một nửa.
Hay kết thúc ngày mở bán đầu tiên 18/9 cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam ước tính doanh thu bộ đôi sản phẩm này đã vượt 1.500 tỷ đồng. Con số này cao gấp rưỡi so với thế hệ iPhone 15, iPhone 16 và tương đương kỷ lục của iPhone 14 vào năm 2022.
Kết quả bán hàng iPhone đáng chú ý trong bối cảnh vị thế của Apple trên thị trường smartphone Việt Nam có dấu hiệu suy giảm. Theo số liệu từ Omdia, thị phần điện thoại xuất xưởng của Apple liên tục giảm thứ hạng trong hai quý đầu năm 2026.
Cụ thể, trong quý 1/2026, Apple tụt một bậc xuống vị trí thứ ba về lượng điện thoại xuất xưởng, so với quý trước đó. Sang quý 2, hãng tiếp tục giảm thêm một bậc, xuống vị trí thứ tư.
Diễn biến này đặt ra câu hỏi liệu iPhone Duo có thể tạo ra sức hút tương tự iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max khi mở bán tại Việt Nam, trong bối cảnh đây là mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple và thị trường còn nhiều dấu hỏi về mức độ hoàn thiện của một sản phẩm hoàn toàn mới.
Điện thoại gập của Apple sẽ chính thức lên kệ thị trường Việt vào ngày 23/10. Sức mua thực tế sẽ phần nào cho thấy mức độ đón nhận của người tiêu dùng Việt với bước đi mới của Apple trên thị trường điện thoại gập.
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