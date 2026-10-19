Điện Biên định hướng trở thành cầu nối giao thương giữa Việt Nam, Lào và Trung Quốc

Với vị trí tiếp giáp Lào và Trung Quốc, cùng hệ thống cửa khẩu kết nối khu vực và Cảng hàng không Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch nhằm mở rộng thị trường cho các sản phẩm địa phương, tăng kết nối doanh nghiệp và phát triển thương mại biên giới…

Tối 17/10, tỉnh Điện Biên khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Điện Biên – Cầu nối giao thương, vươn tầm quốc tế”. Ảnh: Tỉnh Điện Biên.

Tối 17/10/2026, tỉnh Điện Biên khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế năm 2026 với chủ đề “Điện Biên – Cầu nối giao thương, vươn tầm quốc tế”.

Diễn ra đến hết ngày 22/10/2026, hội chợ quy tụ khoảng 230 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước, cùng các đơn vị đến từ Lào và Trung Quốc.

Sự kiện nằm trong chuỗi xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch trọng điểm của địa phương trong năm 2026, được tổ chức đồng thời với Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế giữa 3 tỉnh: Điện Biên, Vân Nam (Trung Quốc) và Luông Pha Băng (Lào).

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), đoàn đại biểu TP. Phổ Nhĩ (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) cùng lãnh đạo 6 tỉnh của Lào: Phông Sa Ly, U-đôm-xay, Luông Nậm Thà, Xay-nhạ-bu-ly, Bo Kẹo và Luông Pha Băng.

CẦU NỐI THỊ TRƯỜNG VỚI LỢI THẾ CỬA NGÕ BIÊN GIỚI

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ, nhấn mạnh sự kiện không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn tạo không gian để doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và phát triển hệ thống phân phối.

Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có cơ hội quảng bá thương hiệu, tiếp cận người tiêu dùng, trao đổi thông tin thị trường và kết nối cung – cầu. Các địa phương cũng có dịp trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tỉnh Điện Biên.

Ông Cương cho biết Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi Tây Bắc, tiếp giáp cả Lào và Trung Quốc. Với Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, hệ thống cửa khẩu kết nối với các địa phương láng giềng và Cảng hàng không Điện Biên Phủ, tỉnh có vị trí trong giao lưu, kết nối giữa Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Từ lợi thế này, Điện Biên đang chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong đó, các sản phẩm mắc ca, cà phê, nông sản, sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng thủ công truyền thống được xác định là những nhóm hàng cần tăng cường quảng bá, nâng cao giá trị và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Mục tiêu của hội chợ là tạo điều kiện để sản phẩm của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và nhà phân phối trong nước, quốc tế; đồng thời thúc đẩy các đơn hàng, hợp đồng và thỏa thuận hợp tác, từng bước hình thành các liên kết sản xuất, tiêu thụ ổn định.

Hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức trong bối cảnh kinh tế Điện Biên duy trì mức tăng trưởng khá trong 9 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu được công bố tại lễ khai mạc, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý 3 tăng 11,67%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,87%; du lịch đón 1,272 triệu lượt khách, tăng 18,31%; giá trị xuất nhập khẩu đạt gần 121 triệu USD, tăng 21,84%.

Năm 2026, tỉnh Điện Biên phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 11,02% theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Để hoàn thành mục tiêu này, tăng trưởng quý 4 phải đạt gần 14%. Thương mại, dịch vụ và du lịch là những lĩnh vực quan trọng cần được khai thác để đóng góp vào tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Hội chợ diễn ra trong sáu ngày, cùng thời điểm tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế, được kỳ vọng tạo thêm hoạt động mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải và tham quan. Theo ông Cương, sự kiện còn hướng tới kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2027.

Các hoạt động kết nối cũng nhằm tạo cơ hội để sản phẩm của đồng bào các dân tộc, hợp tác xã và cơ sở sản xuất vùng cao, biên giới tiếp cận nhà phân phối, đối tác trong nước và quốc tế. Những hợp đồng và thỏa thuận hợp tác được hình thành từ hội chợ sẽ là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục phát triển quan hệ thương mại sau khi sự kiện kết thúc.

Ông Cương cho biết Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường đối thoại và đồng hành với doanh nghiệp. Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã và đối tác tham gia hội chợ tận dụng cơ hội để tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác, đồng thời tiếp tục đồng hành trong các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch.

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GẮN VỚI CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC LÂN CẬN

Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 quy tụ hơn 230 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị trong nước, quốc tế, giới thiệu các nhóm hàng nông sản, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng và đặc sản vùng miền.

Tại lễ khai mạc, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cho biết, hội chợ này sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam, Lào và Trung Quốc gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu và tiêu chuẩn thị trường, từ đó hình thành các kết nối giao thương.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã của Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, đây là cơ hội tiếp cận trực tiếp các đối tác và nhà phân phối, mở rộng thị trường ngoài những kênh tiêu thụ truyền thống.

Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc hội chợ. Ảnh: Tỉnh Điện Biên.

Điện Biên có hơn 455 km đường biên giới, tiếp giáp Lào và Trung Quốc, cùng hệ thống cửa khẩu kết nối trực tiếp với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam. Vị trí này tạo điều kiện để địa phương phát triển kết nối giữa vùng Tây Bắc Việt Nam với Bắc Lào và Tây Nam Trung Quốc.

Năm 2025, thương mại Việt Nam – Trung Quốc đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%; trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai nước đã vượt 253 tỷ USD. Thương mại Việt Nam – Lào đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7%; hai bên hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD trong 2–3 năm tới.

Cùng với vị trí địa lý và hoạt động xúc tiến thương mại, ông Hưng đề cập đến các điều kiện kết nối giao thông của Điện Biên, trong đó có tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang đã được khởi công và Cảng hàng không Điện Biên Phủ đã được nâng cấp. Các sản phẩm chủ lực như gạo, cà phê, chè, mắc ca, cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc cũng được nêu là những nhóm hàng có khả năng phục vụ thị trường trong nước và khu vực.

"Kim ngạch xuất nhập khẩu gần 121 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng gần 22% so với cùng kỳ, là kết quả được ghi nhận trong quá trình mở rộng giao thương của tỉnh", ông Hưng nhận định; đồng thời cho rằng hoạt động xúc tiến thương mại của Điện Biên cần gắn với việc phát triển các khâu phía sau cửa khẩu, bao gồm vùng nguyên liệu đạt chuẩn, chế biến, xây dựng thương hiệu, logistics và thương mại điện tử. Việc kết nối doanh nghiệp không chỉ dừng ở hoạt động mua bán tại hội chợ mà còn hướng tới hình thành quan hệ hợp tác dài hạn trong chuỗi giá trị.

Trên tinh thần đó, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Điện Biên triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối cung – cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp tại các nước láng giềng, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại gắn với thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tình hình kinh tế - xã hội Điện Biên 9 tháng đầu năm 2026: Tăng trưởng GRDP: 9,81%; riêng quý 3 tăng 11,67%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,87%. Du lịch: 1,272 triệu lượt khách, tăng 18,31%. Giá trị xuất nhập khẩu: gần 121 triệu USD, tăng 21,84%. Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026: 11,02%; tăng trưởng quý 4 cần đạt gần 14%.

Theo ông Hưng, việc mở rộng các kênh giao thương sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thị trường linh hoạt hơn, tìm kiếm đối tác và phát triển quan hệ thương mại. Ông bày tỏ tin tưởng Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy lợi thế vị trí, sự chủ động của chính quyền và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp để khẳng định vai trò kết nối giao thương giữa Việt Nam với Lào và Trung Quốc.

Bên cạnh hội chợ và hội nghị xúc tiến đầu tư, từ ngày 17–22/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình Famtrip “Điện Biên – Những điều thú vị” (Dien Bien – Fascinating Discoveries).



