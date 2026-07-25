Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa Điện Biên thành điểm kết nối kinh tế khu vực

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh Điện Biên cần ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kết nối giao thông, truyền tải điện, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, đưa "Điện Biên không phải là điểm cuối, mà thành điểm kết nối kinh tế khu vực".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: VGP

Sáng 25/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh…

Ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định đây là tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng bứt phá, tâm thế chủ động, tự tin, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tựu chung của cả nước.

CHỦ ĐỘNG KIẾN NGHỊ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỨT PHÁ

Theo Thủ tướng, quy mô kinh tế của tỉnh Điện Biên còn khiêm tốn, tỉ trọng trong GDP cả nước chỉ chiếm 0,3% (đứng thứ 33/34). Cơ cấu kinh tế của tỉnh còn phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu, du lịch và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao, chưa bền vững. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt thấp. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước chưa có đột phá, thiếu các dự án lớn, công nghệ cao...

Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng truyền tải điện còn thiếu đồng bộ, khả năng chống chịu thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu còn hạn chế. Việc khai thác hết tiềm năng của 4 trục kinh tế động lực, nhất là gắn với Cảng hàng không Điện Biên còn hạn chế. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: VGP.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn đối với Điện Biên. Điện Biên có nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa; là một trong những địa phương không thực hiện sáp nhập. Do đó, phải có tư duy đột phá, đổi mới phương pháp, cách làm, chủ động kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển bứt phá.

Theo Thủ tướng, tỉnh cần tập trung rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm theo từng ngành, từng lĩnh vực; giao trách nhiệm cụ thể đối với các sở ngành, các xã phường, doanh nghiệp; xác định cơ quan đầu mối, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ…

ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KẾT NỐI GIAO THÔNG

Về một số lĩnh vực cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu hiện đại tại Tây Trang, A Pa Chải, đưa Điện Biên trở thành đầu mối thương mại biên mậu, logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực.

Biến lợi thế sân bay Điện Biên, Di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử, hệ thống các di sản, cảnh quan đặc sắc như cánh đồng Mường Thanh, Lễ hội hoa Ban… trở thành nguồn lực phát triển du lịch…

Cùng với đó, giữ vững tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước, bảo đảm đạt 100% kế hoạch. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, chú ý khai thác hiệu quả tuyến đường cao tốc. Cần cụ thể hóa mô hình "4 cực tăng trưởng", trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ - Mường Thanh - Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng của tỉnh.

Ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kết nối giao thông, truyền tải điện, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, đưa "Điện Biên không phải là điểm cuối, mà thành điểm kết nối kinh tế khu vực"...

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Chiến dịch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; xử lý triệt để các thôn, bản lõm sóng.

Đồng thời, lưu ý tỉnh cần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao năng lực điều hành của các sở ngành và cấp xã phường, đưa điều này trở thành lợi thế cạnh tranh để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới…