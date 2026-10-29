Điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều 29.10

Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đồng loạt tăng theo đà thế giới. Nguyên nhân chủ yếu do những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn cùng tồn kho dầu thô Mỹ giảm khiến giá nhiên liệu toàn cầu biến động...
Chiều 29/10/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định không trích lập
và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu theo
Quyết định số 2849/QĐ-BCT ngày 29/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc
áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Theo đó,
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 26.027 đồng/lít (tăng 666 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 25.734 đồng/lít (tăng 521 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 293 đồng/lít;
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 30.246 đồng/lít (tăng 696 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 23.596 đồng/kg (tăng
223 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường
xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu
như: lực lượng Houthi ở Yemen giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen và tiếp tục
tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; OPEC+
dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12; nhà máy lọc dầu của Nga
tăng sản lượng sản xuất dầu diesel; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, …
Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn
biến tăng, giảm tùy mặt hàng.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ
điều hành giá ngày 22/10/2026 và kỳ điều hành ngày 29/10/2026 là: 138,554
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,192 USD/thùng, tương
đương tăng 4,68%); 139,118 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng
E10RON95-III (tăng 5,630 USD/thùng, tương đương tăng 4,22%); 172,570 USD/thùng
dầu điêzen 0,05S (tăng 4,558 USD/thùng, tương đương tăng 2,71%); 810,434 USD/tấn
dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,794 USD/tấn, tương đương tăng 1,22%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá
VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo
phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi
ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Giá bán xăng dầu của
các nước lân cận Việt Nam ngày 29/10/2026:
Về giá xăng: Thái Lan: 32.550
VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Lào: 48.276 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt
Nam: không cao hơn 25.734 VNĐ/lít.
Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VNĐ/lít
(Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.179 VNĐ/lít; Lào: 40.848 VNĐ/lít; Trung Quốc:
31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 30.246
VNĐ/lít.
Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có
chung đường biên giới.
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