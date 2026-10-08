Giá xăng dầu tăng mạnh trước biến động của thị trường thế giới
HHuyền Vy
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Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 8/10 đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể: xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, dầu madút tăng 701 đồng/kg; riêng dầu điêzen giảm 589 đồng/lít…
Chiều 8/10/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ bình
ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu điêzen, đồng thời không chi sử dụng quỹ
đối với tất cả mặt hàng xăng dầu theo Quyết định số 2578/QĐ-BCT ngày 8/10/2026
của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá
xăng dầu.
Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ
ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
Dầu điêzen: 200 đồng/lít;
Dầu
madút: 0 đồng/kg.
Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân
sách nhà nước)
Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút: 0 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn,
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 27.703 đồng/lít (tăng 1.134 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 620 đồng/lít;
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 28.254 đồng/lít (tăng 1.065
đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 29.128 đồng/lít (giảm 589 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 21.092 đồng/kg (tăng
701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường
xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu
như: cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran định trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các
sản phẩm dầu mỏ; EU xả kho dự trữ dầu diesel; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm;
căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng; xung đột giữa
Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu
tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến
tăng, giảm tùy mặt hàng.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ
điều hành giá ngày 01/10/2026 và kỳ điều hành ngày 08/10/2026 là: 147,668
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,770 USD/thùng, tương
đương tăng 4,80%); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng
E10RON95-III (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,60%); 163,306 USD/thùng
dầu điêzen 0,05S (giảm 3,696 USD/thùng, tương đương giảm 2,21%); 720,164 USD/tấn
dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,474 USD/tấn, tương đương tăng 3,82%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá
VND/USD và thực hiện các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong
nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời
đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày
08/10/2026:
Về giá xăng: Thái Lan: 31.884 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Campuchia: 32.975 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.500 VNĐ/lít; Trung Quốc:
35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.254 VNĐ/lít.
Về giá dầu:
Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 36.176 VNĐ/lít; Lào:
41.040 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam:
29.128 VNĐ/lít.
Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước
có chung đường biên giới.
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