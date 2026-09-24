Thị trường thế giới biến động, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh
HHuyền Vy
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Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 24/9 đồng loạt tăng mạnh. Đáng chú ý, kỳ điều hành này liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu…
Chiều 24/9/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu trên thị trường.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập
và không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu theo Quyết định số 2398/QĐ-BCT ngày 24/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ
ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút:
0 đồng/kg.
Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà
nước)
Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút: 0 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn,
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 26.397 đồng/lít (tăng 1.258 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 690 đồng/lít;
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 27.087 đồng/lít (tăng 1.451
đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 30.497 đồng/lít (tăng 552 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 19.472 đồng/kg (tăng
276 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường
xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu
như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới
chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và
Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp
tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm
xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ
điều hành giá ngày 17/9/2026 và kỳ điều hành ngày 24/9/2026 là: 140,834
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,252 USD/thùng, tương
đương giảm 0,18%); 147,204 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng
E10RON95-III (tăng 0,970 USD/thùng, tương đương tăng 0,66%); 173,328 USD/thùng
dầu điêzen 0,05S (giảm 9,306 USD/thùng, tương đương giảm 5,10%); 657,618 USD/tấn
dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 38,818 USD/tấn, tương đương giảm 5,57%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá
VND/USD và thực hiện các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong
nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời
đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày
24/9/2026:
Về giá xăng: Thái Lan: 31.296 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Campuchia: 33.687 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.392 VNĐ/lít; Trung Quốc:
33.719 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.087 VNĐ/lít.
Về giá dầu:
Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 39.141 VNĐ/lít; Lào:
42.336 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.626 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam:
30.497 VNĐ/lít.
Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước
có chung đường biên giới.
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