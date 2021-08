Điều gì khiến doanh số xe điện Tesla giảm 70% ở Trung Quốc?

Hãng tin CNN dẫn báo cáo từ Hiệp hội Xe hơi Trung Quốc (CPCA) cho biết Tesla bán được 8.621 xe tại nước này trong tháng 7, giảm gần 70% so với doanh số của tháng 6. Tuy nhiên, xuất khẩu xe Tesla sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải đạt 24.347 xe trong tháng 7, so với mức chỉ 5.017 xe trong tháng 6.

Như vậy, tổng doanh số của xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc trong tháng chỉ giảm chưa đầy 1% so với tháng trước.

Giới phê bình nhận định rằng doanh số xe Tesla tại thị trường Trung Quốc giảm mạnh là một dấu hiệu nữa cho thấy những vấn đề ngày càng lớn mà Tesla đối mặt tại quốc gia này.

Tesla hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng của các hãng ô tô điện Trung Quốc. Hình ảnh của Tesla tại Trung Quốc cũng xấu đi nhiều sau khi hãng mới đây phải triệu hồi gần như toàn bộ xe sản xuất tại nhà máy Thượng Hải vì lý do an toàn. Tại triển lãm ô tô Thượng Hải năm nay, hãng đã vấp phải cuộc biểu tình của chủ xe Tesla phản đối chất lượng xe. Ngoài ra, các nhà chức trách Trung Quốc đã đề cập đến một số vấn đề an toàn liên quan đến xe Tesla.

Trong tháng 7, Tesla chỉ chiếm 3,9% doanh số toàn thị trường ô tô chạy điện ở Trung Quốc, từ mức 12,6% trong tháng 6 - theo nhà phân tích Gordon Johnson, một nhà phê bình Tesla. Ông Johnson nhận định rằng cú sụt thị phần này cho thấy Tesla phải đương đầu với sự cạnh tranh mỗi lúc một khốc liệt từ các startup ô tô điện Trung Quốc.

“Nói chung, có vẻ như Tesla đã xây dựng thừa công suất sản xuất ô tô tại Trung Quốc nếu so với nhu cầu ở thị trường này. Điều đó sẽ dẫn tới việc hãng phải giảm thêm giá bán xe và tỷ lệ suất lợi nhuận chịu áp lực”, nhà phân tích nói. “Xét tới việc Trung Quốc là thị trường tăng trưởng của Tesla, những con số trên sẽ gây lo ngại cho bất kỳ ai đầu cơ giá lên cổ phiếu Tesla”.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cổ phiếu Tesla dường như không mấy lo ngại về chuyện này. Trong phiên giao dịch ngày 10/8, giá cổ phiếu Tesla chỉ giảm hơn 0,5%. Hồi tháng 4 và tháng 5, giá cổ phiếu Tesla đều sụt mạnh sau khi bản báo cáo hàng từ CPCA cho thấy doanh số của hãng tại Trung Quốc suy yếu.

Tháng trước, Tesla công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 cho thấy doanh số toàn cầu cao hơn dự báo. Nhà phân tích Dan Ives thuộc Wedbush Securities, một nhà đầu cơ giá lên cổ phiếu Tesla, cho rằng kết quả kinh doanh của Tesla phản ánh rằng sự suy giảm doanh số ở Trung Quốc không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh chung của hãng.

“Tôi cho rằng các nhà đầu tư đang trở nên bớt nhạy cảm hơn với doanh số hàng tháng của Tesla ở Trung Quốc”, ông Ives phát biểu. “Xét cho cùng, đó không phải là chỉ báo đáng tin cậy nhất về thành công của Tesla. Kết quả kinh doanh quý 2 của hãng đã cho thấy điều đó”.

Tuy nhiên, ông Ives cũng cho rằng nếu doanh số của Tesla ở Trung Quốc không cải thiện, hãng có thể đối mặt với những vấn đề không nhỏ.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng từ nay đến năm 2022, Trung Quốc sẽ chiếm 40% doanh số của Tesla”, ông Ives nhấn mạnh. “Bởi vậy, mức doanh số 8.000 xe một tháng ở thị trường này sẽ khiến các nhà đầu cơ giá lên cổ phiếu Tesla cảm thấy không yên tâm”.

Không giống như các hãng xe khác, Tesla không công bố doanh số tại từng thị trường, và chỉ đưa ra tổng doanh số hàng quý. Số liệu từ CPCA cũng chưa được Tesla xác nhận.