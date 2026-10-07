Điều phối nguồn vật liệu xây dựng giữa các tỉnh, thành phố trước ngày 15/10

Theo báo cáo của các địa phương về phương án điều phối vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026 đến 2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định có 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Ninh Bình không tự cân đối được nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án; và đề xuất phương án điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án quan trọng trọng điểm quốc gia.
Trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và địa phương có liên quan rà soát, đánh giá về số lượng, trữ lượng thực tế của các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố, quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố trước ngày 15/10/2026 để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 497/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
Việc bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm, nhất là khi nhiều địa phương đang đồng loạt đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược.
Tại Hà Nội, dự án cầu Trần Hưng Đạo, công trình dài khoảng 4,18 km với tổng mức đầu tư 15.664 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính, với 5 trụ chính giữa sông đạt 85-88% khối lượng; sản lượng toàn dự án đạt gần 35% và những nhịp vòm thép đầu tiên dự kiến được lắp dựng từ cuối tháng 8, đầu tháng 9/2026.
Cùng với cầu Trần Hưng Đạo, một số dự án giao thông quan trọng khác cũng được đẩy nhanh tiến độ. Dự án Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - hồ Đầm Hồng hiện hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vượt tiến độ, các đơn vị thi công đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục, hướng tới mục tiêu thông tuyến vào ngày 10/10/2026. Tương tự, dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tiếp tục ghi nhận tiến độ ấn tượng khi đường song hành hoàn thành khoảng 40/50,76 km bê tông nhựa, tương đương 90% sản lượng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong quý 3/2026. Đặc biệt, Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe kỹ thuật nhân dịp Quốc khánh 2/9, tạo thuận lợi đáng kể cho giao thông nội đô.
Tại khu vực phía Nam, nhiều dự án giao thông và hạ tầng quy mô lớn cũng đang được triển khai, kéo theo nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng phục vụ thi công. Trong đó, Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (Giai đoạn 1) khởi công tuyến chính ngày 1/7/2026 và đang thi công với nhiều mũi trên toàn tuyến, hiện tiếp tục chi trả cho các trường hợp bị ảnh hưởng và thực hiện thủ tục pháp lý để phê duyệt 2 gói thầu xây lắp còn lại. Công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 75% tại Thành phố Hồ Chí Minh và 98% tại Tây Ninh. Dự kiến cuối năm 2027, dự án sẽ đưa vào khai thác.
Còn Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, khối lượng thực hiện toàn dự án đạt 80%; các gói thầu xây lắp được triển khai đồng loạt, trong đó tập trung thi công đối với hạng mục đường giao thông, vỉa hè, kè bờ kênh và hoàn thiện mặt đường. Đến nay, hoàn thành khoảng 62 km tuyến kè và 48 km đường giao thông dọc hai bên kênh đã thông xe. Chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục thuộc phạm vi dự án được phê duyệt vào cuối năm 2026.
Tại Hà Nội, sức hút của căn hộ cao cấp cho thuê tiếp tục “tăng nhiệt” và được định hình từ vị trí, không gian sống và chất lượng vận hành. Khi khách thuê sẵn sàng chi trả cho sự thuận tiện và trải nghiệm xứng tầm, những dự án đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày có thêm lợi thế để duy trì sức hấp dẫn trong dài hạn.
Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội đang mở ra cơ hội an cư mới tại phía Đông Hà Nội. Kết nối thuận tiện và hệ sinh thái tiện ích đã hiện hữu giúp khu vực này trở thành lựa chọn của những gia đình tìm kiếm môi trường sống chất lượng cùng giá trị bền vững dài hạn.
Khu phố thương mại từng được đánh giá qua những lợi thế quen thuộc như vị trí mặt tiền, lưu lượng khách hay khả năng nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, phân khúc này đang bước vào chu kỳ sàng lọc khắt khe, nơi tiềm năng và giá trị thực của tài sản cần được nhìn dưới lăng kính toàn diện và dài hạn hơn.
Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng nhưng tiêu chí xác định các trường hợp này sẽ được dẫn chiếu sang pháp luật về đất đai và chờ hướng dẫn...
Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 3 năm 2026 (do UBND TP. Hà Nội tổ chức chiều 5/10), đại diện một số cơ quan liên quan đã chia sẻ thông tin liên quan đến đề xuất đầu tư dự án Safari ở Ba Vì, công tác rà soát đất rừng, kết quả xử lý vi phạm đất đai tại xã Kim Anh. Đây là những chủ đề đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...