Hà Tĩnh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc từ 18 - 24/11/2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 733/KH-UBND ngày 14/10/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hướng đến tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản, truyền thống lịch sử, cách mạng và hiếu học của quê hương.
Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện được tổ chức trong Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, từ ngày 18 - 24/11, gắn với 3 dấu mốc gồm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Ở cấp tỉnh, Hà Tĩnh sẽ hưởng ứng Chiến dịch “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”, tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa, di sản tại di tích, bảo tàng, thư viện và các không gian văn hóa. Tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng nội dung số nhằm quảng bá văn hóa, di sản và con người Hà Tĩnh.
Nhiều hoạt động đáng chú ý được tổ chức dịp này như Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2026; tọa đàm về phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội nhập; trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VIII và giới thiệu các tác giả, tác phẩm tiêu biểu.
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết” dự kiến diễn ra ngày 23/11, góp phần tôn vinh những giá trị tiêu biểu của văn hóa, con người Hà Tĩnh và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết.
Không chỉ tập trung ở cấp tỉnh, các hoạt động được triển khai rộng khắp tại cơ sở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thực hành và thụ hưởng văn hóa.
Theo kế hoạch, mỗi xã, phường tổ chức ít nhất 1 - 2 hoạt động; mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất 2 - 3 hoạt động phù hợp với đặc trưng văn hóa và điều kiện thực tế. Nội dung gồm trình diễn dân ca, dân vũ, nghệ thuật truyền thống, giao lưu câu lạc bộ, trò chơi dân gian, thể thao quần chúng và trải nghiệm văn hóa liên thế hệ.
Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để quảng bá; đồng thời xác định ít nhất một mô hình phù hợp để duy trì sau đợt hưởng ứng. Việc kết nối hoạt động văn hóa với quảng bá điểm đến, sản phẩm đặc trưng và du lịch cũng được khuyến khích.
Trong tuần cao điểm, các bảo tàng, thư viện, di tích, thiết chế văn hóa - thể thao và điểm tham quan được khuyến khích mở rộng thời gian phục vụ, thực hiện miễn, giảm phí, giá dịch vụ phù hợp theo thẩm quyền. Doanh nghiệp, cơ sở thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí được vận động triển khai các chương trình ưu đãi, nhất là trong ngày 24/11.
Riêng phường Thành Sen được yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao có chất lượng, tạo điểm nhấn và thu hút đông đảo người dân tham gia; đồng thời chỉnh trang cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp.
Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Tĩnh hướng tới đưa Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp, góp phần gìn giữ bản sắc địa phương, quảng bá di sản và con người Hà Tĩnh, đồng thời tạo thêm sức hút cho các điểm đến văn hóa, du lịch trên địa bàn.
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