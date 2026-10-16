Hà Nội: Phấn đấu có ít nhất 10 điểm du lịch được số hóa toàn diện

Những mục tiêu chuyển đổi số được đặt ra trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động du lịch, từ giới thiệu di sản, quảng bá điểm đến đến cung cấp thông tin, chỉ dẫn tham quan và thanh toán không dùng tiền mặt…

Nguồn: Heritage-itineraries

Ngày 18/10 tới, lễ ra mắt nền tảng công nghệ số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” sẽ chính thức diễn ra tại đình Kim Ngân, (phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm). Đây là sản phẩm của dự án phát huy giá trị di sản, được Quỹ Équipe France của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ thông qua Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam.

Trong khoảng một năm, gần 40 chuyên gia và khoảng 100 sinh viên đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia khảo sát hơn 100 di tích ở Hà Nội, từ đó chọn ra 28 di tích tiêu biểu. Mỗi di tích có một hồ sơ riêng gồm phần mô tả khoa học, ảnh xưa và nay, video, trích đoạn văn bia và tư liệu Hán Nôm, bản vẽ kiến trúc cùng thư mục tài liệu tham khảo chọn lọc.

Ngày 3/12/2025, tại đền Quán Thánh, dự án giới thiệu 4 hành trình di sản thử nghiệm, mỗi hành trình gắn với một hệ thống tín ngưỡng truyền thống. Lễ ra mắt ngày 18/10/2026 đánh dấu một bước tiến quan trọng: Toàn bộ kho tư liệu này được đưa lên một nền tảng công nghệ số thống nhất, kết hợp bản đồ số tương tác, hệ thống mã QR đặt tại di tích. Nền tảng hướng tới 4 nhóm mục đích: phục vụ du lịch, giáo dục, nghiên cứu và kết nối cộng đồng.

Sáng kiến nhằm kết nối 28 di tích tiêu biểu của Thủ đô thành một mạng lưới hệ thống, được kể bằng ngôn ngữ khoa học và công nghệ số hiện đại. Ảnh: Vietnamica

Theo Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.

Trong đó, ngành du lịch đặt mục tiêu triển khai chiến dịch chuyển đổi số trong 100 ngày, phấn đấu có ít nhất 10 điểm du lịch được số hóa toàn diện. Cùng với đó, Hà Nội hướng tới mở rộng áp dụng vé điện tử tại khoảng 25 – 30% các điểm tham quan, du lịch, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho du khách.

Mới đây, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm "Tuyến phố thông minh", triển khai trên trục Hàng Đào – Hàng Ngang – Hàng Đường – Đồng Xuân – Hàng Giấy. Theo UBND phường Hoàn Kiếm, trục phố được lựa chọn thí điểm có 562 cơ sở kinh doanh.

Mô hình được xây dựng với sáu nhóm giải pháp, gồm hệ thống wifi miễn phí tốc độ cao; mã QR tích hợp trên biển tên phố kết nối chuyên trang song ngữ Việt – Anh và Chatbot AI; bản đồ số tích hợp GPS, hình ảnh 360 độ tại các điểm di tích; thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ quản lý bán hàng, thực hiện nghĩa vụ thuế điện tử và phát triển thương mại điện tử.

Trong đó, các tiện ích phục vụ du lịch được chú trọng nhằm tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình khám phá phố cổ. Thông qua mã QR trên biển tên phố, người sử dụng có thể truy cập thông tin về lịch sử, văn hóa, di tích, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ. Bản đồ số hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm điểm đến, chỉ dẫn di chuyển; hình ảnh 360 độ giúp du khách có thêm góc nhìn trực quan về không gian di tích.

"Tuyến phố thông minh", triển khai trên trục Hàng Đào – Hàng Ngang – Hàng Đường – Đồng Xuân – Hàng Giấy. Ảnh: MyHanoi

Ở phạm vi toàn thành phố, Hà Nội đã từng bước ứng dụng các giải pháp công nghệ tại một số di tích, điểm tham quan như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò và Chùa Hương. Các hình thức như vé điện tử, mã QR, công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường (VR/AR) góp phần đổi mới phương thức giới thiệu di sản, hỗ trợ du khách tìm hiểu thông tin và nâng cao trải nghiệm tham quan.

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng cho biết thành phố đã xác định 23 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Trong quý 4/2026, ngành du lịch tiếp tục đặt nhiệm vụ xây dựng trang thông tin xúc tiến du lịch chuyên nghiệp nhằm tăng cường quảng bá điểm đến và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số.

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục tăng, yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng tiếp cận thông tin và trải nghiệm tại các điểm đến ngày càng được chú trọng. Về hoạt động kích cầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1952/SVHTTDL-CSLT về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và thúc đẩy dịch vụ lưu trú, ăn uống trong những tháng cuối năm 2026.

Hà Nội xác định 23 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Ảnh: Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Theo đó, trong tháng 10 và tháng 11/2026, các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống được khuyến khích tăng cường giới thiệu ẩm thực Việt Nam, đặc sản Hà Nội và các vùng miền; bố trí không gian trưng bày di sản, áo dài, sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, Hà Nội định hướng phát triển các gói dịch vụ du lịch tổng hợp, kết hợp lưu trú với ăn uống, tham quan, vui chơi giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa. Các doanh nghiệp được khuyến khích khai thác nhu cầu hội nghị, hội thảo, tiệc, sự kiện, du lịch gia đình và nghỉ dưỡng cuối tuần trong quý 4/2026. Các khách sạn, nhà hàng được khuyến khích kết nối với cơ sở sản xuất, nghệ nhân, làng nghề và chủ thể OCOP để giới thiệu sản phẩm tại phòng nghỉ, khu vực hội nghị, nhà hàng và điểm phục vụ khách.

Với kinh tế đêm, Hà Nội dự kiến thí điểm một số không gian du lịch, giải trí, thương mại hoạt động 24/7 trong hai năm 2026 - 2027, nhằm giữ chân du khách lâu hơn và tăng chi tiêu. Thành phố cũng định hướng phát triển phố ẩm thực, phố đi bộ, lễ hội, nghệ thuật số, thể thao ban đêm và trải nghiệm công nghệ cao.

Hà Nội dự kiến thí điểm một số không gian du lịch, giải trí, thương mại hoạt động 24/7. Ảnh: Vietnam Travelers

Các giải pháp, mục tiêu được đưa ra trong bối cảnh Hà Nội ghi nhận đà phục hồi và tăng trưởng du lịch nhanh chóng khi đón 33,8 triệu lượt khách, thu về 134,5 nghìn tỷ đồng và đóng góp gần 7% vào GRDP địa phương giai đoạn năm 2023 - 2025.

Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội đón từ 47 đến 50,5 triệu lượt khách, trong đó có 13 - 15 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 295.000 - 340.000 tỷ đồng, đóng góp 7,5 - 8% GRDP của thành phố. Hà Nội phấn đấu có 3 khu du lịch quốc gia được công nhận, phát triển ít nhất 3 điểm đến làng nghề, làng nghề truyền thống có chất lượng cao và số hóa 70% các điểm đến du lịch chủ yếu.