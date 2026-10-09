Doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất tại mỗi quốc gia châu Âu

Công ty ASML của Hà Lan là doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất châu Âu, nhờ vị thế đặc biệt trong ngành sản xuất chip…

Đồ họa thông tin dưới đây so sánh doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại 42 quốc gia châu Âu. Mỗi doanh nghiệp được xác định thuộc quốc gia nơi đặt trụ sở chính.

Dữ liệu do StockAnalysis.com và các sở giao dịch chứng khoán địa phương cung cấp, cập nhật đến ngày 29/9/2026 hoặc thời điểm gần nhất có số liệu.

Đứng đầu danh sách là ASML của Hà Lan, với vốn hóa thị trường 670 tỷ USD. Con số này gần gấp hai lần vốn hóa của HSBC, ngân hàng lớn nhất Anh xét theo tiêu chí này, và Roche, doanh nghiệp dược phẩm đứng đầu Thụy Sỹ. Vốn hóa của HSBC và Roche lần lượt đạt 342,4 tỷ USD và 341,5 tỷ USD.

ASML giữ vị trí đặc biệt trong chuỗi cung ứng chip. Đây là nhà cung cấp duy nhất trên thế giới về hệ thống quang khắc EUV, thiết bị được sử dụng để chế tạo chip tiên tiến. Vai trò này giúp ASML hưởng lợi từ sự phát triển mạnh của ngành bán dẫn và đứng thứ 20 thế giới về vốn hóa thị trường. ASML cũng là doanh nghiệp công nghệ duy nhất trong danh sách 42 doanh nghiệp dẫn đầu tại từng quốc gia.

Trước đó, vị trí doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất châu Âu từng thuộc về hãng dược phẩm Novo Nordisk của Đan Mạch. Nhà sản xuất thuốc Ozempic và Wegovy đạt vốn hóa hơn 650 tỷ USD vào năm 2024, nhưng từ đó đến nay đã mất hơn 70% giá trị. Một nguyên nhân là các loại thuốc GLP-1 cạnh tranh từ hãng dược phẩm Eli Lilly của Mỹ, gồm Mounjaro và Zepbound, giành thị phần. Hiện Novo Nordisk có vốn hóa 168,6 tỷ USD, vẫn cao nhất tại Đan Mạch.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, tài chính và năng lượng chiếm phần lớn danh sách. Các ngân hàng đứng đầu về vốn hóa thị trường tại 15 quốc gia. Nếu tính thêm các công ty bảo hiểm và đầu tư, lĩnh vực tài chính có tổng cộng 18 đại diện trong danh sách. Lĩnh vực năng lượng và tiện ích có 10 đại diện. Như vậy, hai lĩnh vực này chiếm 28 trong số 42 vị trí dẫn đầu về vốn hóa tại từng quốc gia.

Việc nhiều ngân hàng đứng đầu về vốn hóa phản ánh vai trò quan trọng của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế châu Âu. Các doanh nghiệp trong khu vực đồng euro từ lâu phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng nhiều hơn đáng kể so với doanh nghiệp Mỹ. Ngược lại, doanh nghiệp Mỹ thường huy động vốn trên thị trường tài chính thông qua phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Ngân hàng giữ vị trí dẫn đầu về vốn hóa ở cả các thị trường lớn và nhỏ. Tại Tây Ban Nha, ngân hàng Santander có vốn hóa lớn nhất thị trường, đạt 205 tỷ USD. Tại Italy, vị trí này thuộc về ngân hàng UniCredit, với vốn hóa 143 tỷ USD.

Tại các thị trường nhỏ hơn, vị trí dẫn đầu về vốn hóa thường thuộc về công ty con của các tập đoàn Tây Âu. Chẳng hạn, tập đoàn ngân hàng UniCredit của Italy nắm quyền kiểm soát hai ngân hàng đứng đầu về vốn hóa tại Croatia và Bosnia và Herzegovina, lần lượt là Zagrebacka banka và UniCredit. Tại Slovakia, công ty bảo hiểm Slovenska poistovna, thuộc tập đoàn bảo hiểm Allianz của Đức, giữ vị trí dẫn đầu.

Trong lĩnh vực năng lượng, nhiều doanh nghiệp dẫn đầu do nhà nước nắm quyền kiểm soát. Chính phủ Na Uy sở hữu 67% cổ phần Equinor, còn Chính phủ Séc nắm gần 70% cổ phần CEZ.

Tại châu Âu, rất ít doanh nghiệp mới vươn lên thách thức vị thế của những tên tuổi lâu năm. Theo báo cáo năm 2024 của ông Mario Draghi, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong 50 năm tính đến thời điểm đó, không có doanh nghiệp nào tại Liên minh châu Âu (EU) khởi nghiệp từ con số 0 rồi đạt giá trị trên 100 tỷ euro. Trong khi đó, cả 6 doanh nghiệp Mỹ có giá trị trên 1 nghìn tỷ euro đều được thành lập và phát triển trong giai đoạn này.