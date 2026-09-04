SpaceX lấy lại mốc vốn hóa 2 nghìn tỷ USD

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (3/9), giá cổ phiếu SpaceX tăng mạnh, đưa vốn hóa công ty trở lại trên 2 nghìn tỷ USD sau gần 2 tháng...

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Đà tăng chung của nhóm cổ phiếu công nghệ, triển vọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và kế hoạch trang bị dịch vụ internet vệ tinh Starlink cho Cybercab - mẫu taxi tự lái của Tesla - đã góp phần thúc đẩy cổ phiếu SpaceX.

Trong phiên, cổ phiếu SpaceX có lúc tăng hơn 7% và vượt 150 USD/cổ phiếu, mức cao nhất kể từ ngày 10/7. Mã này kết phiên với mức tăng 6,4%, giúp công ty của tỷ phú Elon Musk lần đầu lấy lại mốc vốn hóa 2 nghìn tỷ USD kể từ đầu tháng 7. Trước phiên 3/9, lần gần nhất SpaceX đạt mức định giá này là ngày 6/7.

Với mức định giá trên, SpaceX trở lại nhóm doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa từ 2 nghìn tỷ USD, bên cạnh Amazon, Microsoft và hãng sản xuất chip TSMC.

Đà tăng của cổ phiếu SpaceX diễn ra trong bối cảnh thị trường công nghệ phục hồi trên diện rộng. Chỉ số Nasdaq 100 đi lên, còn hầu hết nhóm ngành trong S&P 500 cũng tăng điểm. Hoạt động mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực công nghệ, trong đó có thương vụ Nvidia mua lại công ty AI Hugging Face, góp phần đưa các chỉ số công nghệ vốn hóa lớn tiến sát mức cao kỷ lục.

Giới phân tích Phố Wall đang tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng của SpaceX. Theo dữ liệu tổng hợp của Koyfin, giá mục tiêu trung bình dành cho cổ phiếu này là 222,32 USD, cao hơn 48,5% so với thị giá hiện tại. Dữ liệu của FactSet cũng cho thấy mức tăng tiềm năng vào khoảng 50%.

Ngày 2/9, công ty chứng khoán Oppenheimer nâng giá mục tiêu của cổ phiếu SpaceX từ 250 USD lên 280 USD, đồng thời dự báo mã này sẽ tăng tốt hơn mặt bằng chung của thị trường. Oppenheimer cho rằng SpaceX đang tạo ra lợi thế khác biệt nhờ nền tảng AI được tích hợp theo chiều dọc.

“SpaceX có thể triển khai cơ sở hạ tầng nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào, sau đó sử dụng hạ tầng và dữ liệu này để cải thiện các mô hình của mình với tốc độ vượt trội”, Oppenheimer nhận định.

SpaceX mới niêm yết trên sàn Nasdaq vào tháng 6/2026, với mức định giá khoảng 1,75 nghìn tỷ USD. Cổ phiếu công ty sau đó trải qua nhiều phiên biến động mạnh, có thời điểm giảm đáng kể so với giá chào sàn. Vì vậy, việc vốn hóa trở lại trên 2 nghìn tỷ USD được xem là dấu hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang phục hồi.

Nền tảng cho sự lạc quan này một phần đến từ kết quả kinh doanh. Trong quý 2, doanh thu SpaceX đạt 7,8 tỷ USD, gần gấp đôi mức 4,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Starlink đóng góp hơn một nửa tổng doanh thu và tăng trưởng 66%, trong khi doanh thu từ mảng AI tăng khoảng 250%. Khoản lỗ hoạt động của công ty cũng thu hẹp từ 970 triệu USD xuống còn 143 triệu USD.

Starlink hiện là một trong những động lực kinh doanh quan trọng nhất của SpaceX. Dịch vụ này có 12 triệu thuê bao vào cuối tháng 6, gấp đôi một năm trước. Tính đến cuối tháng 3, SpaceX vận hành khoảng 9.600 vệ tinh Starlink và cung cấp dịch vụ tại 164 nền kinh tế và vùng lãnh thổ.

AI cũng đang trở thành một mảng kinh doanh quan trọng của SpaceX sau khi công ty sáp nhập xAI, doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo cũng do ông Musk thành lập. Mảng này hiện bao gồm chatbot Grok, mạng xã hội X và hệ thống trung tâm dữ liệu phục vụ việc phát triển, vận hành các mô hình AI. SpaceX cho biết đã ký các hợp đồng cung cấp năng lực điện toán cho một số doanh nghiệp như Google và Anthropic.

Ngày 3/9, Tesla - một doanh nghiệp khác do ông Musk điều hành - bắt đầu cho hành khách trải nghiệm Cybercab tại một số khu vực ở Austin, Texas. Mẫu taxi tự lái hai chỗ ngồi này không có vô-lăng hoặc bàn đạp.

Tesla cũng đã giới thiệu chiếc Cybercab đầu tiên tích hợp Starlink nhằm duy trì kết nối tại những nơi có sóng di động yếu và cung cấp internet tốc độ cao cho hành khách. Tuy nhiên, việc triển khai Cybercab trên diện rộng vẫn phụ thuộc vào tiến độ sản xuất và sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Giá cổ phiếu Tesla cũng tăng 5,4% trong phiên 3/9. Việc Tesla sử dụng Starlink trên Cybercab được xem là một trong những yếu tố củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của SpaceX.