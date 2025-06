Doanh nghiệp FDI đề xuất xây khu dân cư hơn 2.200 tỷ tại thành phố Vinh

Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan cho ý kiến về hồ sơ đề xuất dự án Khu dân cư VSIP Nghệ An - Casa Bonita do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trong tổng thể quy hoạch của Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An.

Theo đề xuất, Khu dân cư VSIP Nghệ An - Casa Bonita có tổng diện tích khoảng 31,79ha, được quy hoạch trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên) và xã Hưng Chính (thành phố Vinh).

Đây là một trong những dự án nhà ở thương mại thuộc giai đoạn 1 và 2 của Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, hướng đến phát triển nhà ở kết hợp thương mại và các dịch vụ tiện ích đô thị.

Mục tiêu chính của dự án là đầu tư xây dựng các khu nhà ở để kinh doanh bất động sản, đồng thời khai thác, quản lý các công trình liên quan, phục vụ nhu cầu an cư và thương mại của cư dân.

Bên cạnh đó, dự án cũng thực hiện các hoạt động chuyển nhượng, cho thuê hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật.

Với quy mô gần 32ha, dự án được chia thành nhiều phân khu chức năng đa dạng. Trong đó, khu nhà ở liền kề gồm 949 căn, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.796 người; khu biệt thự gồm 119 căn, phục vụ khoảng 476 người; và khu nhà phố thương mại (shophouse) với 188 căn, phục vụ khoảng 752 người.

Ngoài hệ thống nhà ở, dự án còn tích hợp các hạng mục hạ tầng và tiện ích đồng bộ như nhà câu lạc bộ, trường mầm non, công trình phụ trợ, giao thông nội bộ và cảnh quan cây xanh.

Việc tích hợp các dịch vụ tiện ích được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng sống cho cư dân, đồng thời tạo sức hút cho thị trường bất động sản khu vực phía Nam TP Vinh.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 2.241 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các thủ tục đầu tư xây dựng sẽ được hoàn tất trong quý IV/2025.

Công trình dự kiến khởi công vào quý I/2026 và đưa vào khai thác, vận hành trong quý IV/2029. Thời gian hoạt động của dự án kéo dài đến năm 2065.

Công ty TNHH VSIP Nghệ An được thành lập từ năm 2015, là thành viên thuộc hệ thống phát triển khu công nghiệp – đô thị mang thương hiệu VSIP có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Nghệ An, doanh nghiệp này đang đầu tư vào một loạt dự án trọng điểm như: Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) với quy mô 500ha; dự án khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực Rú Rím; và dự án Khu dân cư VSIP Nghệ An – Casa Flora thuộc giai đoạn 1 của Khu Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An.