Doanh nghiệp “tiếp tay” cho hoạt động xuất cảnh trái phép sang châu Âu

Trong các ngày 27-28/2, TAND TP Hà Nội đưa xét xử với Lê Lâm Tới (SN 1978, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Vũ Nam Phương (SN 1972, giám đốc Công ty cổ phần thương mại Hoàng Phúc), Đào Trọng Quang (SN 1972, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư XD và TM Minh Quang Phát), Hoàng Trung Yên (SN 1975, giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng 168) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2019, Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất tiếp nhận trường hợp một công dân bị phía Pháp trục xuất về nước trên chuyến bay số hiệu AF 258 do có hành vi nhập cảnh trái phép. Từ dây công an phát lộ đường dây chuyên tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo đó, khoảng cuối năm 2015, Tới có quen biết vợ chồng Nguyễn Thị Lan. Do biết Tới từng làm thủ tục xuất cảnh cho một người quen đi Tây Ban Nha thành công nên Lan liên hệ với Tới để trao đổi.

Hai bên thỏa thuận, Lan là đầu mối thu tiền và hồ sơ của công dân có nhu cầu sang Châu Âu lao động. Còn Tới làm thủ tục với chi phí 20.000 USD – 21.000 USD/người.

Từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2019, Lan đã chuyển cho Tới 7 trường hợp. Tới thấy hồ sơ của họ không đủ điều kiện để nhập cảnh nên tìm cách khác để đi.

Bị cáo Tới hầu tòa.

Trong đó, có trường hợp chị Trần Thị C. được người có Tới hướng dẫn làm hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán Phần Lan với chức danh Phó phòng Quản lý chất lượng nông nghiệp thuộc Liên minh hợp tác xã Thái Nguyên. Ngày 28/10/2018, chị C. xuất cảnh sang Tây Ban Nha. Do không có công việc ổn định, năm 2019, chị C. đi tàu hỏa sang Pháp và sau 3 lần nhập cảnh sang Anh đều bị cảnh sát Phát bắt. Đến ngày 25/4/2019, chị C. bị trục xuất về Việt Nam.

Đối với Nguyễn Thị Lan hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra tách vụ án xử lý sau. Vụ án này còn liên quan đến 2 giám đốc khác cũng ký xác nhận cho người của Tới nhưng hiện họ xuất cảnh khỏi Việt Nam nên không ghi được lời khai. Cơ quan điều tra rút tài liệu xử lý sau.

Đặc biệt, cơ quan điều tra làm rõ hành vi của Tới liên quan đến việc đưa người trốn đi nước ngoài trong đó có sự cấu kết với giám đốc các doanh nghiệp.

Thông qua quan hệ xã hội, Tới biết được 7 trường hợp có nhu cầu đi lao động tại các nước châu Âu.

Vào khoảng tháng 7/2019, Tới biết có đoàn công tác sang Ba Lan để xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại thủ đô Warszawa từ ngày 10-16/9/2019.

Điều kiện để doanh nghiệp tham gia là phải hoạt động kinh doanh lâu năm trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại.

Thông qua người quen, Tới biết đến sự kiện này nên nảy sinh đưa người đi cùng đoàn để họ trốn ra nước ngoài.

Để thực hiện ý định của mình, Tới gặp Vũ Nam Phương – giám đốc Công ty Hoàng Phúc đặt vấn đề và nhờ Phương xác nhận cho những người trên làm trong các công ty. Tới đưa ra điều kiện là Phương được đi du lịch các nước Châu Âu miễn phí, được thuê gian hàng trong quá trình diễn ra hội chợ tại Ba Lan và hưởng lợi từ việc đặt vé máy bay.

Để tránh sự chú ý, Phương liên hệ thêm một số công ty khác trong đó có Quang và Yên để ký xác nhận cho người của Tiến.

Thống nhất được với Phương, Tới chuẩn bị hồ sơ gồm hợp đồng lao động, bảng lương, quyết định bổ nhiệm chức vụ, quyết định cử đi công tác để Phương, Quang và Yên ký xác nhận. Sau đó, Tới đã đăng ký danh sách 11 người đi cùng đoàn công tác.

Xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an thể hiện có 7 cá nhân đi cùng đoàn công tác nhưng không quay về Việt Nam. Ghi lời khai thân nhân của các cá nhân này thì xác định họ không có mặt tại địa phương, hiện đang lao động tại các nước ở châu Âu.

Quá trình điều tra, Tới thừa nhận thu từ 15.000 USD – 17.000 USD/người. Trừ các chi phí mua vé, tiền ăn ở, thuê gian hàng hội chợ…, Tới hưởng lợi 68.000 USD. Còn Phương khai nhận thu lời từ việc đặt vé máy bay khoảng 20 triệu đồng.

Kết quả điều tra làm rõ, Tới đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục cho các doanh nghiệp sang Ba Lan tham dự hội nghị xúc tiến thương mại để làm khống hồ sơ dưới danh nghĩa các doanh nghiệp đi cùng đoàn để trốn ra nước ngoài.

Cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị cơ quan nhà nước ban hành quy trình, trình tự, thủ tục trong việc tổ chức các sự kiện ở nước ngoài để tránh tình trạng khách trốn đi nước ngoài.

Sau 2 ngày xét xử, tòa án xử phạt Tới 6 năm, Phương 5 năm, Quang và Yên cùng lĩnh 2 năm tù.