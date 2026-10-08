Doanh nghiệp xây dựng vẫn chịu nhiều sức ép

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng quý 3 và dự báo quý 4/2026. Cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý được thực hiện với 6.200 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 5.974 doanh nghiệp ngành xây dựng. Tổng số doanh nghiệp trả lời trong kỳ điều tra quý 3/2026 là 6.077 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 5.826 doanh nghiệp ngành xây dựng.
ÁP LỰC TỪ CHI PHÍ VỐN VÀ NGUỒN CUNG VẬT LIỆU
Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng quý 3/2026 được đánh giá thuận lợi hơn so với quý 2/2026, khi 30,9% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn; 41,4% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định; và 27,7% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn. Điểm đáng chú ý, quý 3/2026 có 80,5% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới tăng và không đổi so với quý 2/2026 (28,5% doanh nghiệp nhận định tăng; 52,0% doanh nghiệp nhận định không đổi); chỉ 19,5% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới giảm.
Dù vậy, bên cạnh những tín hiệu tích cực, hoạt động của doanh nghiệp xây dựng vẫn chịu sức ép từ nhiều yếu tố. Theo kết quả khảo sát quý 3/2026, có 65% doanh nghiệp nhận định giá nguyên vật liệu tăng cao tiếp tục là yếu tố gây khó khăn chủ yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng; 39,7% doanh nghiệp gặp khó khăn do không có hợp đồng xây dựng mới.
Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng phải chịu tác động từ nhiều yếu tố đầu vào khác. Cụ thể, về nguồn vốn: 25,5% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn do tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được thanh quyết toán đúng kỳ hạn; 22,2% doanh nghiệp gặp khó khăn do thiếu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chậm thanh quyết toán các khoản nợ xây dựng cơ bản gây áp lực lên dòng tiền, ảnh hưởng đến khả năng quay vòng vốn của doanh nghiệp.
Về lao động, có 22,9% doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động đáp ứng yêu cầu. Nhu cầu về lao động xây dựng có trình độ, kỹ thuật và kinh nghiệm ngày càng cao, trong khi nguồn lao động phù hợp còn hạn chế; một bộ phận lao động chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ năng, tay nghề của doanh nghiệp.
Không chỉ nguồn nhân lực, nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng tiếp tục là điểm đáng lưu ý, khi 24,1% doanh nghiệp phản ánh gặp khó khăn do thiếu nguồn cung. Nguyên nhân chủ yếu là giá vật liệu biến động mạnh, việc khai thác một số loại vật liệu bị hạn chế và thủ tục cấp phép kéo dài; chi phí vận chuyển tăng, cùng với tình trạng gián đoạn logistics cũng làm cho nguồn cung vật liệu chưa ổn định.
Ngoài những vấn đề trên, có 26,1% doanh nghiệp ghi nhận gặp khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi; 18,7% doanh nghiệp gặp khó khăn do thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; 16,2% doanh nghiệp gặp khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng chậm; 11,5% doanh nghiệp chưa nắm được thông tin đấu thầu, làm hạn chế cơ hội tiếp cận và ký kết các hợp đồng xây dựng mới.
Thực tế này cũng trùng với vướng mắc tại nhiều công trình trọng điểm. Báo cáo tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm mới đây, Bộ Công Thương cho biết giá vật liệu xây dựng bình quân tăng tới 18–20%, trong khi mức dự phòng chi phí tại nhiều dự án khoảng 10%. Bên cạnh đó, dù trữ lượng trên lý thuyết cơ bản đáp ứng, nhưng công suất cung ứng thực tế hàng ngày chỉ đạt khoảng 30%, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công...
KỲ VỌNG SỰ ỔN ĐỊNH TRONG QUÝ 4/2026
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các nhà thầu xây dựng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp.
Theo đó, có tới 61,8% doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ về nguyên vật liệu xây dựng; 42,8% doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh thông qua vay vốn ưu đãi, giảm lãi suất và tạo thuận lợi trong thủ tục vay; 38,4% doanh nghiệp đề nghị công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu. Ngoài ra, 35,6% doanh nghiệp đề nghị tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; 28,3% doanh nghiệp đề nghị có chế tài xử lý tình trạng chậm thanh quyết toán, nợ đọng xây dựng cơ bản; 26,0% doanh nghiệp đề nghị bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để đảm bảo thời gian thi công theo hợp đồng.
Nhìn về chặng đường cuối năm, các doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 4/2026 sẽ có xu hướng ổn định, không xuất hiện nhiều biến động lớn so với quý 3. Cụ thể, 28,1% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sẽ thuận lợi hơn; 44,7% nhận định giữ mức ổn định; và 27,2% dự báo còn nhiều khó khăn.
Ngày 8/10, Hướng Việt Properties khởi công công viên và đường chạy bộ ven sông tại Palm City. Gần 3 km bờ sông Giồng Ông Tố tiếp giáp khu đô thị được quy hoạch thành công viên và không gian công cộng, kết nối với tuyến đường chạy bộ dài khoảng 3,5 km cùng các khu vực vận động, thư giãn và sinh hoạt ngoài trời.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, những cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra cần xử lý ngay. Đồng thời, không đặt ra yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng làm cản trở hoạt động khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư...
Theo đà leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, lãi suất vay mua nhà ở nước này đã nhảy lên mức cao nhất trong gần 3 năm trong tuần vừa rồi.
Đất nền phố có giá trị dự kiến từ 2,9 tỷ đồng, Building 6 tầng có hầm từ 7 tỷ đồng cùng loạt chính sách ưu đãi đang được giới thiệu tại ION CITY (Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh), mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm hiểu và đăng ký nguyện vọng sở hữu bất động sản tại “Thành phố kinh tế đêm”.
Khi Hà Nội chuyển dần sang cấu trúc đô thị đa cực, tiêu chí lựa chọn nơi ở cũng thay đổi: từ khoảng cách tới một lõi trung tâm sang khả năng kết nối nhiều cực chức năng, chất lượng môi trường sống và mức độ riêng tư. Xu hướng này mở thêm dư địa cho không gian sống thấp tầng tại phía Tây Thủ đô.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...