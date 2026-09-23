Hà Nội: 5 nhóm nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng được phân cấp

Một số nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng vừa được Hà Nội phân cấp cho các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung vào 5 nhóm công việc từ thẩm định, giám định đến quản lý an toàn công trình, trật tự xây dựng và kiến trúc nhà ở...

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Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thành phố. Quy định có 3 Chương, 17 Điều; áp dụng đối với Sở, ban, ngành Thành phố, UBND cấp xã và tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực xây dựng, giao thông.

PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

Cụ thể, trong lĩnh vực xây dựng, nội dung được phân cấp, gồm: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt đối với dự án đầu tư theo phương án đối tác công tư (PPP) do UBND thành phố quyết định đầu tư;

Giám định xây dựng; giải quyết sự cố và giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình; xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng; xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế; cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trên địa bàn;

Đối với lĩnh vực giao thông, nội dung được phân cấp, gồm: Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng; trách nhiệm quản lý kiến trúc mặt ngoài của nhà ở; cấp phép thi công công trình trên đường bộ/cấp phép thi công đấu nối các tuyến đường/Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường; trách nhiệm bảo vệ hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa; trách nhiệm quản lý, bảo vệ, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm đất dành cho đường sắt; quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, khí thải xe mô tô, xe gắn máy, hoạt động đăng kiểm thủy nội địa.

Theo Hà Nội, việc phân cấp được thực hiện theo nguyên tắc phân cấp triệt để các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND Thành phố; Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội; và UBND cấp xã, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố được thống nhất, xuyên suốt đối với lĩnh vực xây dựng, giao thông

Thực tế, việc phân cấp diễn ra khi khối lượng công việc của ngành xây dựng và giao thông trên địa bàn ngày càng lớn. Tại hội nghị báo cáo về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng 9 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trong 9 tháng năm 2026, Sở được giao tổng số 2.268 nhiệm vụ, đã hoàn thành 1.751 nhiệm vụ, đạt 77,2%; đang thực hiện 517 nhiệm vụ, chiếm 22,8%.

Theo Sở Xây dựng, năm 2026, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó; đồng thời, Sở Xây dựng được tổ chức trên cơ sở sắp xếp lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, Sở đã chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, bộ máy từng bước ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.

Trong đó, về xử lý điểm nghẽn đô thị, lĩnh vực giao thông đã xử lý 42/51 điểm nghẽn. Thực hiện Kế hoạch số 325, Thành phố đã đưa vào vận hành 10/10 công trình khẩn cấp chống ngập; bổ sung 83ha hồ điều hòa, khoảng 15,89km cống và 26 trạm bơm. Đối với các công trình, dự án trọng điểm, như... dự án cầu Hồng Hà, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo đang được triển khai; một số dự án đường sắt đô thị đã được khởi công...

TẬP TRUNG HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tuy nhiên, Sở Xây dựng xác định khối lượng công việc quý 4 còn rất lớn. Một số nhiệm vụ phức tạp, phụ thuộc nhiều vào công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, năng lực chuyên môn chuyên sâu ở một số lĩnh vực mới. Sở đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng ngành Xây dựng đạt 15,03%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của Thành phố đạt 11%; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Sở tập trung hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường thủ tục hành chính gắn với chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ lập và thẩm định 125 quy hoạch theo Kế hoạch số 331; đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm, các tuyến đường và đường sắt đô thị; tiếp tục xử lý các điểm nghẽn giao thông, ngập úng; phát triển nhà ở, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang và phát triển đô thị, quản lý hạ tầng kỹ thuật.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, Sở Xây dựng kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cùng phối hợp tháo gỡ những khó khăn về lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và thủ tục phát triển nhà ở xã hội...