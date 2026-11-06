Doanh thu bán dẫn toàn cầu lập kỷ lục 517,7 tỷ USD

Nhu cầu tăng cao cùng với giá bán liên tục đi lên đã đưa doanh thu bán dẫn toàn cầu trong quý 3 năm nay lên mức kỷ lục 517,7 tỷ USD…

Ảnh minh hoạ: Samsung Electronics.

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ (SIA), doanh thu bán dẫn toàn cầu trong quý 3 ước đạt 517,7 tỷ USD, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 24,1% so với quý trước.

Đây là lần đầu tiên doanh thu bán dẫn toàn cầu trong một quý vượt mốc 500 tỷ USD. Đáng chú ý, thị trường này đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu khoảng 20% trong từng quý kể từ đầu năm.

Riêng trong tháng 9, doanh thu bán dẫn toàn cầu đạt 172,6 tỷ USD, tăng 146,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 7,9% so với tháng 8.

Xét theo khu vực, châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao nhất, lên tới 191,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các thị trường khác với mức tăng 141,4%; Trung Quốc tăng 124,9% và châu Âu tăng 102,5%.

Đà tăng trưởng này chủ yếu đến từ nhu cầu mua sắm đồng loạt các bộ tăng tốc AI và chip nhớ băng thông cao (HBM) của những doanh nghiệp vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Tính chung 9 tháng đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 9, doanh thu bán dẫn toàn cầu đã vượt 1.219,5 tỷ USD, cao hơn 54% so với mức doanh thu kỷ lục 791,7 tỷ USD của cả năm ngoái.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, doanh thu toàn ngành được dự báo sẽ vượt 1.600 tỷ USD vào cuối năm nay.

Trong các phân khúc bán dẫn, chip nhớ đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu nổi bật nhất.

Theo số liệu do Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn châu Âu phân tích, doanh thu chip nhớ toàn cầu trong quý 3 tăng 405,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu chip logic, dòng chip đảm nhiệm các chức năng tính toán và điều khiển, chỉ tăng 61,9%.

Đà tăng trưởng vượt trội của chip nhớ chủ yếu xuất phát từ nhu cầu DRAM gia tăng, trong khi giá bán các sản phẩm cũng liên tục leo thang.

Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, giá chip DDR5 dung lượng 16Gb đã tăng từ 4,8 USD lên 37,5 USD, tương đương mức tăng 682% trong vòng một năm. Tương tự, giá chip nhớ NAND Flash dung lượng 128Gb tăng từ 2,92 USD lên 26,5 USD, tăng tới 807%.

Triển vọng thị trường cho thấy giá chip nhớ có thể tiếp tục tăng trong quý 4, dù tốc độ tăng được dự báo sẽ chậm lại so với những quý trước. TrendForce dự báo giá hợp đồng DRAM phổ thông trong quý 4 sẽ tăng 10 - 15% so với quý trước. Như vậy, dù đà tăng giá có dấu hiệu hạ nhiệt, thị trường vẫn được dự báo duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.