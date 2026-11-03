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Nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn Việt Nam vận hành thử nghiệm, công suất 300 triệu chip/năm

N Nhĩ Anh

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, nhà máy có công suất tối đa 300 triệu chip mỗi năm, đáp ứng nhu cầu kiểm thử số lượng lớn của các doanh nghiệp...

Chuyên gia thực hiện kiểm thử chip bán dẫn. Ảnh: FPT
Chuyên gia thực hiện kiểm thử chip bán dẫn. Ảnh: FPT

Ngày 3/11/2026, Tập đoàn FPT cho biết đưa nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn diện tích 1.600 m2 đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Bắc Ninh vào vận hành thử nghiệm, với 6 dây chuyền và công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm.

Về tiêu chuẩn chất lượng, nhà máy vận hành theo định hướng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế. Các tiêu chuẩn được áp dụng gồm: tiêu chuẩn ISO 9001 về quản lý chất lượng, ISO 14001 về quản lý môi trường và ISO 45001 về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Đồng thời, nhà máy triển khai các biện pháp kiểm soát môi trường phòng sạch theo tiêu chuẩn ISO 14644, kiểm soát phóng tĩnh điện và áp dụng các phương pháp thử nghiệm độ tin cậy theo tiêu chuẩn chuyên ngành phù hợp với từng sản phẩm.

Nhà máy góp phần phát triển năng lực kiểm thử chip tại Việt Nam, nhằm mục tiêu thúc đẩy liên thông chuỗi giá trị chip bán dẫn, hiện thực hóa định hướng quốc gia về làm chủ công nghệ lõi, công nghệ có chủ quyền theo Nghị quyết 57-NQ/TW, Quyết định 1131/QĐ-TTg, Quyết định 1018/QĐ-TTg, đưa Việt Nam tiến sâu chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo thông tin từ FPT, nhà máy sử dụng hệ thống máy kiểm thử tự động (ATE Tester) kết hợp với thiết bị Handler để kiểm tra và phân loại chip. ATE Tester sẽ kiểm tra chức năng và đánh giá khả năng hoạt động của chip, trong khi thiết bị Handler đưa chip vào vị trí kiểm tra và sau đó phân loại chip theo kết quả đạt hoặc không đạt. Khu vực kiểm thử bố trí trong phòng sạch Class 10.000 (ISO Class 7) để kiểm soát bụi và các yếu tố môi trường.

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ sư FPT phát triển chương trình kiểm thử phù hợp với từng loại chip. Mỗi dòng chip có chức năng và yêu cầu kỹ thuật khác nhau, các kỹ sư phải xác định những yếu tố cần kiểm tra, thiết lập điều kiện thử nghiệm và đánh giá kết quả.

Doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu và  phát triển nền tảng ứng dụng AI hỗ trợ tự động hóa quá trình phát triển chương trình kiểm thử chip bán dẫn, từ chuẩn hóa dữ liệu, yêu cầu kỹ thuật đến thiết kế cấu hình kiểm thử và đánh giá kết quả.

Ngoài kiểm thử, nhà máy còn đánh giá độ bền và độ tin cậy của sản phẩm. Để phát hiện nguy cơ chip hư hỏng, các kỹ sư sử dụng phương pháp thử nghiệm: cho chip hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, thay đổi nhiệt độ liên tục hoặc kiểm tra tác động của nhiệt độ và độ ẩm; Triển khai các biện pháp kiểm soát tĩnh điện nhằm giảm nguy cơ hư hỏng khi người hoặc thiết bị tiếp xúc với linh kiện. Kết quả giúp đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu sử dụng và độ tin cậy của sản phẩm.

Trong giai đoạn đầu vận hành, nhà máy tập trung kiểm tra chức năng, chất lượng và độ tin cậy của chip, hướng tới cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp bán dẫn trong nước và quốc tế. Thời gian tới, khu vực thử nghiệm độ tin cậy sẽ phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế.

Nhà máy dự kiến triển khai đơn hàng kiểm thử chip đầu tiên cho đối tác Hàn Quốc, đánh dấu bước khởi đầu trong hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm thử chip của FPT.

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