“Ngày hội” bán dẫn quy tụ doanh nghiệp hơn 20 quốc gia sắp diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh

Sự kiện quốc tế về bán dẫn quy mô lớn sắp diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ doanh nghiệp từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 200 gian hàng, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu...

Ảnh minh họa. Ảnh: Qualcomm.

Ngày 29/10/2026, Ban tổ chức Triển lãm SEMIExpo Việt Nam 2026 đã tổ chức họp báo, thông tin về kế hoạch triển khai sự kiện.

Với chủ đề “Vượt lên khát vọng - Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam”, SEMIExpo Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 3 - 4/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm do Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm dự kiến quy tụ hơn 4.000 đại biểu đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 200 gian hàng cùng chuỗi hội nghị, diễn đàn công nghệ và hoạt động kết nối doanh nghiệp. Sự kiện hướng đến thúc đẩy hợp tác, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, nhận định ngành bán dẫn toàn cầu đang tăng trưởng nhanh, mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Theo Tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS), doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt 1.510 tỷ USD.

Tại Việt Nam, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn đã tăng từ khoảng 50 doanh nghiệp năm 2023 lên khoảng 100 doanh nghiệp hiện nay, trong đó có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế chip. Cùng với đó, nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế như Coherent, Qualcomm, Samsung, LG, SK và Thermo Fisher,… đang hiện diện tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn trong nước.

NIC đang tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận các cơ hội đầu tư, kết nối đối tác và tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. “Đáng chú ý, Chính phủ Hà Lan đã đồng ý hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm phát triển bán dẫn trị giá khoảng 30 triệu USD tại NIC ở Hà Nội. Trung tâm dự kiến tập trung vào lĩnh vực thiết bị bán dẫn, thế mạnh của Hà Lan, với sự tham gia của các doanh nghiệp nước này”, ông Hoài thông tin.

Bà Raïssa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Vân Nguyễn. “Hợp tác quốc tế giữ vai trò thiết yếu trong ngành bán dẫn, nơi không một quốc gia hay doanh nghiệp nào có thể tự đảm nhiệm toàn bộ các công đoạn. Kết nối tri thức, phát triển nhân lực, củng cố chuỗi cung ứng và xây dựng quan hệ đối tác là những yếu tố then chốt để thúc đẩy ngành phát triển. Việt Nam có nhiều tiềm năng để tiếp cận công nghệ, chuyên môn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng SEMIExpo Việt Nam 2026 sẽ ghi nhận những bước tiến của ngành bán dẫn Việt Nam, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Bên cạnh thu hút đầu tư, Việt Nam cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển công nghệ và nguồn nhân lực. Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, ông Hoài nhận định với năng lực đào tạo ngày càng được cải thiện, mục tiêu này được kỳ vọng sẽ từng bước hiện thực hóa, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sự phát triển của ngành bán dẫn trong nước.

Theo ông Hoài, sự đồng hành của các đối tác quốc tế sẽ góp phần phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam, tạo điều kiện để nâng cao năng lực công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó thúc đẩy thực hiện các mục tiêu tại Quyết định 1017/QĐ-TTg và Quyết định 1018/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2024 về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam (NIC), Bộ Tài chính thông tin tại buổi họp. Ảnh: Vân Nguyễn.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), cho biết SEMIExpo Việt Nam hướng đến kết nối doanh nghiệp trong nước với ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa nhà cung ứng, khách hàng quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

“Để phát triển ngành bán dẫn, Việt Nam cần tăng cường phối hợp giữa Chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác quốc tế. Không một tổ chức đơn lẻ nào có thể giải quyết toàn bộ những thách thức của ngành. Việc thu hút đầu tư cần đi đôi với hợp tác phát triển công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và xây dựng các mối quan hệ đối tác dài hạn”, bà Linda Tan nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Cục Công nghiệp Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá SEMIExpo là một trong những sự kiện lớn của ngành bán dẫn Việt Nam, có vai trò thúc đẩy hợp tác quốc tế. Hợp tác với các đối tác và doanh nghiệp nước ngoài là một trong những trụ cột của chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn, góp phần nâng cao năng lực công nghệ, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước và đào tạo nguồn nhân lực.