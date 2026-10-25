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Theo một cựu quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), nhiều khả năng cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất với tiến độ 3 tháng một lần nhằm kiểm soát rủi ro lạm phát, đảm bảo mục tiêu ổn định giá cả...

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