Đơn hàng "đều tay", doanh nghiệp may mặc ráo riết tuyển lao động

Năm 2024, ngành may mặc Thanh Hóa phấn đấu sản xuất 530 triệu sản phẩm. Những tháng cuối năm, nhờ đơn hàng dồi dào, các doanh nghiệp may đang có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng lớn để đảm bảo trả đơn hàng cho khách hàng đúng hẹn.

Tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn là Công ty TNHH KH ViNa cũng đang tuyển dụng thêm khoảng 100 công nhân trong những tháng cuối năm.

Tại Khu công nghiệp Hoàng Long hai công ty giày da lớn cũng đồng loạt tuyển dụng thêm lao động. Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam muốn tuyến dụng tiếp khoảng hơn 1.400 lao động, Công ty TNHH Giầy Aleron, đặt chỉ tiêu tuyển khoảng 1.000 nhân công trong những tháng cuối năm.

Công ty TNHH Sakurai VN tại Khu công nghiệp Lễ Môn cũng cho biết đang cần tuyển số lượng lớn nhân sự. Theo đại diện công ty, với sự phục hồi của thị trường may mặc, công ty đã xây dựng nhà máy mới tại Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa với 2 dây chuyền, trong đó chuyền 1 tuyển 500 lao động đã đủ, chuyền 2 đang tuyển thêm 500 công nhân.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, tại các Khu công nghiệp của tỉnh và Khu kinh tế Nghi Sơn có tới 11 công ty da giày, may mặc tuyển dụng hơn 6.000 lao động. 10 doanh nghiệp trong số đó vẫn đang triển khai tuyển dụng thêm hơn 8.000 người.

Mở rộng sản xuất, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (Khu công nghiệp Lễ Môn Thanh Hóa) cần tuyển thêm lao động

Tại tỉnh Hà Tĩnh, theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh này, trong tháng 10/2024 có 59 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tuyển dụng hơn 2.500 lao động, trong đó 6 doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực may mặc tuyển dụng gần 1.500 lao động phổ thông.

Các doanh nghiệp có nhu cầu đều chủ động trong tuyển dụng như niêm yết tại trụ sở hoạt động, khuyến khích người lao động trong đơn vị giới thiệu, thông qua mạng xã hội hoặc các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm để tìm kiếm nguồn lao động.

Nhằm tuyển dụng được lao động theo yêu cầu, các doanh nghiệp may mặc tại tỉnh này đã đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tại Cụm Công nghiệp Nam Hồng ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh đang có nhu cầu tuyển dụng 300 công nhân may và học may để mở rộng sản xuất. Công nhân làm việc cho công ty được hưởng thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài thu nhập ổn định, môi trường làm việc thuận tiện, chế độ phúc lợi xã hội tốt, công ty còn tổ chức khám sức khoẻ, tổ chức xe đưa đón; hỗ trợ xăng xe nhà ở, phụ cấp con nhỏ…

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech tại Cụm Công nghiệp Đức Thọ ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ cũng đang đẩy mạnh việc tuyển dụng công nhân để mở rộng sản xuất. Hiện nay, doanh nghiệp cần tuyển dụng 200 công nhân để đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh có quy mô 1.000 công nhân. Hiện công ty đang có hơn 380 công nhân làm việc. Mục tiêu của đơn vị hiện nay là sản xuất 130 nghìn sản phẩm/tháng để đáp ứng nhu cầu của các đối tác.

Để đáp ứng tiến độ đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Châu Âu, công ty đang tuyển dụng 400 công nhân và cán bộ quản chuyền may, kỹ thuật, nhân viên sửa máy.