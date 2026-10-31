Sân bay Long Thành dự kiến khai thác vào cuối tháng 12/2026

ACV vừa có văn bản gửi UBND thành phố Đồng Nai về thời gian dự kiến đưa sân bay Long Thành vào khai thác, đồng thời đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ công tác chuẩn bị và tổ chức khai thác trong phạm vi chức năng, thẩm quyền.
Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước triển khai hoạt động tại sân bay mới. Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế; Vietjet Air dự kiến mở các đường bay nội địa kết nối Long Thành với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.
Việc phân bổ chuyến bay đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác cảng và hãng hàng không phối hợp xây dựng trên cơ sở tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot), kế hoạch khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, cùng các quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện khai thác thực tế.
Theo báo cáo của ACV, các công trình thuộc Dự án thành phần 3, gồm nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác sân bay Long Thành, đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Trong tổng số 16 gói thầu chính, 4 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang được triển khai.
Phần lớn các gói thầu đang thi công được đánh giá có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2026. Tuy nhiên, một số hạng mục quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp như hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe vẫn đang được tập trung thi công, hoàn thiện.
Theo kế hoạch, các công trình trọng yếu sẽ hoàn thành nghiệm thu trong tháng 11/2026. Những thủ tục liên quan đến môi trường, an ninh hàng không và bố trí nhân lực khai thác dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 12/2026.
Song song với thi công, các đơn vị liên quan đang triển khai nghiệm thu công trình, hoàn thiện hồ sơ môi trường, phê duyệt chương trình an ninh hàng không, cấp phép cho nhân viên và phương tiện hoạt động trong khu bay, cũng như thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không và các thủ tục chuyên ngành phục vụ hoạt động bay.
Các hạng mục hạ tầng phục vụ khai thác giai đoạn đầu gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống đèn tín hiệu và thiết bị dẫn đường hàng không; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa; hệ thống cung cấp nhiên liệu; công trình cứu nạn, cứu hỏa; hệ thống an ninh hàng không, đài kiểm soát không lưu và các công trình bảo đảm hoạt động bay.
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